читать дальше ничего толком не увидели. А Ирина провела нас по всему самому основному, рассказала много интересного. Так что у нас остались силы после экскурсии ещё час полазить по самым интересным местам 😉 Спасибо!

Музей большой и очень интересный. Как же хорошо, что мы взяли экскурсовода! Сами мы бы застряли в каком-нибудь зале и