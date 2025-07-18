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Пожарная часть – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Пожарная часть» в Санкт-Петербурге, цены от 3800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
На поезде
1.5 часа
-
5%
144 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Погрузитесь в историю железных дорог с опытным гидом-историком. Вас ждут интерактивные экспонаты, старинные вагоны и уникальные инсталляции
Начало: У Музея железных дорог России Библиотечный пер. 4 ...
24 июл в 11:30
25 июл в 16:30
3800 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
На поезде
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Железнодорожные хроники Петербурга
Посетите уникальный музей в Санкт-Петербурге, где можно увидеть старинные паровозы и локомотивы, заглянуть в почтовый вагон и стать машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
23 июл в 18:30
27 июл в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
до 7 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
28 июл в 16:00
29 июл в 12:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Лекция-игра «Мы пожарная команда!»
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Лекция-игра «Мы пожарная команда!»
Примерить настоящую форму огнеборца и узнать, как не стать виновником пожара
25 июл в 11:00
26 июл в 11:00
9500 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 июля 2025
    По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
    Экскурсия очень понравилась, интересно и познавательно, ребенок был вовлечен и мы взрослые узнали много нового! Спасибо Ирине!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
    Музей большой и очень интересный. Как же хорошо, что мы взяли экскурсовода! Сами мы бы застряли в каком-нибудь зале и
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    ничего толком не увидели. А Ирина провела нас по всему самому основному, рассказала много интересного. Так что у нас остались силы после экскурсии ещё час полазить по самым интересным местам 😉 Спасибо!

  • А
    Анастасия
    14 июля 2025
    По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
    Обязательно идите в музей в сопровождении гида, иначе Вы просто посмотрите на поезда, а ничего не узнаете! В музеи очень
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    много интерактива, можно потрогать эти громадные паровозы, тепловозы и электровозы, прикоснуться и посидеть в разных классах вагонов. Ирина доспупно рассказала детям, с чего все начиналось, как появился паровоз, как строили первую железную дорогу и разные "секретики"! Также по рекомендации гида приобрели билеты и дети побыли машинистами тепловоза, очень понравилось!

  • Е
    Екатерина
    21 июня 2025
    Экскурсия в Музей железных дорог России
    Спасибо большое Наталье за экскурсию! Очень понравилось-было интересно и 2 часа пролетели незаметно!
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Экскурсия в Музей железных дорог России
    Очень интересный музей и познавательная экскурсия для любых возрастов! Рекомендую!
    Очень интересный музей и познавательная экскурсия для любых возрастов! Рекомендую!Очень интересный музей и познавательная экскурсия для любых возрастов! Рекомендую!
  • А
    Анна
    5 мая 2025
    Экскурсия в Музей железных дорог России
    Пожалуй эта была лучшая экскурсия за последнее время. Музей большой, красивый, дети были в восторге. Было интересно не только детям, но и взрослым. Обязательно рекомендую всем.
    Пожалуй эта была лучшая экскурсия за последнее время. Музей большой, красивый, дети были в восторге. БылоПожалуй эта была лучшая экскурсия за последнее время. Музей большой, красивый, дети были в восторге. БылоПожалуй эта была лучшая экскурсия за последнее время. Музей большой, красивый, дети были в восторге. БылоПожалуй эта была лучшая экскурсия за последнее время. Музей большой, красивый, дети были в восторге. Было
  • В
    Виктория
    25 сентября 2024
    Квест «Пожар в Зимнем дворце»
    Уже не первая экскурсия с Ольгой. К сожалению, из-за мероприятия вход на дворцовую площадь был перекрыт и не получилось провести
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    экскурсию в формате квеста полностью, но Ольга быстро нашла выход из ситуации и мы прогулялись по другим, не менее интересным местам. Дети 6 и 9 лет слушали с восторгом. Я тоже узнала много интересных фактов

  • A
    Anna
    12 октября 2023
    Квест «Пожар в Зимнем дворце»
    Все понравилось! Было интересно!
  • Е
    Екатерина
    13 июля 2023
    Квест «Пожар в Зимнем дворце»
    Спасибо за экскурсию Ольге. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Детям было не скучно. Всем советуем 😊
    Спасибо за экскурсию ОльгеСпасибо за экскурсию Ольге

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пожарная часть»

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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Невский проспект
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
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