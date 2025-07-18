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5%
Индивидуальная
до 10 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Погрузитесь в историю железных дорог с опытным гидом-историком. Вас ждут интерактивные экспонаты, старинные вагоны и уникальные инсталляции
Начало: У Музея железных дорог России Библиотечный пер. 4 ...
24 июл в 11:30
25 июл в 16:30
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Железнодорожные хроники Петербурга
Посетите уникальный музей в Санкт-Петербурге, где можно увидеть старинные паровозы и локомотивы, заглянуть в почтовый вагон и стать машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
23 июл в 18:30
27 июл в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
28 июл в 16:00
29 июл в 12:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Лекция-игра «Мы пожарная команда!»
Примерить настоящую форму огнеборца и узнать, как не стать виновником пожара
25 июл в 11:00
26 июл в 11:00
9500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 июля 2025Экскурсия очень понравилась, интересно и познавательно, ребенок был вовлечен и мы взрослые узнали много нового! Спасибо Ирине!
- ННаталья15 июля 2025Музей большой и очень интересный. Как же хорошо, что мы взяли экскурсовода! Сами мы бы застряли в каком-нибудь зале и
- ААнастасия14 июля 2025Обязательно идите в музей в сопровождении гида, иначе Вы просто посмотрите на поезда, а ничего не узнаете! В музеи очень
- ЕЕкатерина21 июня 2025Спасибо большое Наталье за экскурсию! Очень понравилось-было интересно и 2 часа пролетели незаметно!
- ООльга14 июня 2025Очень интересный музей и познавательная экскурсия для любых возрастов! Рекомендую!
- ААнна5 мая 2025Пожалуй эта была лучшая экскурсия за последнее время. Музей большой, красивый, дети были в восторге. Было интересно не только детям, но и взрослым. Обязательно рекомендую всем.
- ВВиктория25 сентября 2024Уже не первая экскурсия с Ольгой. К сожалению, из-за мероприятия вход на дворцовую площадь был перекрыт и не получилось провести
- AAnna12 октября 2023Все понравилось! Было интересно!
- ЕЕкатерина13 июля 2023Спасибо за экскурсию Ольге. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Детям было не скучно. Всем советуем 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пожарная часть»
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