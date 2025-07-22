Обзорная экскурсия по старейшей киностудии России.
Вы увидите декорации и костюмы из любимых фильмов детства, а ещё пройдёте по коридорам, где когда-то гуляли Балабанов, Герман и Товстоногов.
Описание экскурсииИдеальная экскурсия для киноманов и тех, кто ностальгирует по советскому кинематографу. Мы узнаем о том, как создавали кино в 20 веке и как его делают сейчас. Увидим архивную аппаратуру и посетим залы, куда нельзя попасть просто так. История кино оживёт на наших глазах! Хотите увидеть голову Профессора Доуэля? Или костюм Человека-амфибии? Тогда вам точно нужно в Ленфильм. Будет много шокирующих фактов о советских фильмах и режиссёрах. Например, как Ленфильм связан с Элизабет Тейлор и какой фильм студии получил специальный приз на Каннском фестивале! Напоследок – самое интересное. Нам покажут гараж с ретро-техникой, которая стоит десятки миллионов рублей! Послевоенные Buick или Cadillac – великолепные произведения дизайна и техники. Важная информация:
Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3-х человек предоплата обязательна!
- В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Гараж с действующей ретро техникой, которая использовалась в съемках знаменитых фильмов
- Съёмочный павильон, где создавались шедевры советского и российского кино
- Костюмы из легендарных кинолент
- Комнату Шерлока Холмса, воссозданную по мотивам экранизаций произведений Артура Конан Дойля
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Каменноостровский просп., 10
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
