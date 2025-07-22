Мои заказы

Экскурсия по киностудии «Ленфильм»

Обзорная экскурсия по старейшей киностудии России.

Вы увидите декорации и костюмы из любимых фильмов детства, а ещё пройдёте по коридорам, где когда-то гуляли Балабанов, Герман и Товстоногов.
4.7
3 оценки
Описание экскурсии

Идеальная экскурсия для киноманов и тех, кто ностальгирует по советскому кинематографу. Мы узнаем о том, как создавали кино в 20 веке и как его делают сейчас. Увидим архивную аппаратуру и посетим залы, куда нельзя попасть просто так. История кино оживёт на наших глазах! Хотите увидеть голову Профессора Доуэля? Или костюм Человека-амфибии? Тогда вам точно нужно в Ленфильм. Будет много шокирующих фактов о советских фильмах и режиссёрах. Например, как Ленфильм связан с Элизабет Тейлор и какой фильм студии получил специальный приз на Каннском фестивале! Напоследок – самое интересное. Нам покажут гараж с ретро-техникой, которая стоит десятки миллионов рублей! Послевоенные Buick или Cadillac – великолепные произведения дизайна и техники. Важная информация:
  • Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3-х человек предоплата обязательна!
  • В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы увидите:
  • Гараж с действующей ретро техникой, которая использовалась в съемках знаменитых фильмов
  • Съёмочный павильон, где создавались шедевры советского и российского кино
  • Костюмы из легендарных кинолент
  • Комнату Шерлока Холмса, воссозданную по мотивам экранизаций произведений Артура Конан Дойля
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Каменноостровский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3-х человек предоплата обязательна
  • В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 июл 2025
Л
Лариск
14 июл 2025
Ф
Федосова
7 июл 2025

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

