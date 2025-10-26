Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать на Ленфильм — старейшую киностудию России, где оживают легенды и рождаются шедевры! Эта экскурсия — уникальная возможность прикоснуться к истории отечественного кинематографа, узнать о секретах кинопроизводства и увидеть, как создаются ваши любимые фильмы. 4.1 22 отзыва

Описание экскурсии Погрузиться в мир кинематографа Киностудия обеспечивает полный цикл услуг по кино и телепроизводству. За всю историю на киностудии «Ленфильм» снято более 1500 игровых полнометражных фильмов, среди которых — «Свадьба в Малиновке», «Дама с собачкой», «Влюблен по собственному желанию» «Чапаев» и многие-многие другие. Некоторые картины удостоены более 200 призов самых престижных международных кинофестивалей в Канне, Берлине, Локарно, Сан-Себастьяне. Киностудия-музей В богатой коллекции киностудии свыше 130 тысяч оригинального исторического реквизита. Эта коллекция по истине не уступает музейным собраниям. Для съемок киностудия может предоставить всё — от столовых приборов до церковной утвари и предметов дворцового убранства. А обширный гардероб исторического костюма позволяет одеть большое количество актеров в костюмы любой эпохи. Ждём вас на нашей увлекательной экскурсии в мир отечественного кино!

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Каменностровский пр. 10 Когда и сколько длится? Когда: ежедневно 12:30, 14:00, 16:00. 17:30, 19:00 Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.