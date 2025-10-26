Добро пожаловать на Ленфильм — старейшую киностудию России, где оживают легенды и рождаются шедевры! Эта экскурсия — уникальная возможность прикоснуться к истории отечественного кинематографа, узнать о секретах кинопроизводства и увидеть, как создаются ваши любимые фильмы.
Описание экскурсииПогрузиться в мир кинематографа Киностудия обеспечивает полный цикл услуг по кино и телепроизводству. За всю историю на киностудии «Ленфильм» снято более 1500 игровых полнометражных фильмов, среди которых — «Свадьба в Малиновке», «Дама с собачкой», «Влюблен по собственному желанию» «Чапаев» и многие-многие другие. Некоторые картины удостоены более 200 призов самых престижных международных кинофестивалей в Канне, Берлине, Локарно, Сан-Себастьяне. Киностудия-музей В богатой коллекции киностудии свыше 130 тысяч оригинального исторического реквизита. Эта коллекция по истине не уступает музейным собраниям. Для съемок киностудия может предоставить всё — от столовых приборов до церковной утвари и предметов дворцового убранства. А обширный гардероб исторического костюма позволяет одеть большое количество актеров в костюмы любой эпохи. Ждём вас на нашей увлекательной экскурсии в мир отечественного кино!
ежедневно 12:30, 14:00, 16:00. 17:30, 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Каменностровский пр. 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 12:30, 14:00, 16:00. 17:30, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
26 окт 2025
Первый раз столько разочарования от экскурсии. В мае этого года я была в Питере и очень расстроилась,что не успела попасть на экскурсию из-за нехватки времени. 23 октября снова оказалась в
А
Александра
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия, всем советую. Всего час - не напряжно и не надоедает. А потом можно самому погулять по зданию, зайти в кафе, кинотеатр, магазин и проч.
h
hi+79105
15 окт 2025
Было интересно погрузиться во внутренние процессы производства кинофильмов.
Экскурсовод со знанием дела рассказывала о всех нюансах кинопроизводства. Советую создать телеграм канал для оперативной связи с участниками экскурсии. Мы опоздали на пару минут, пришлось прибегать к помощи сотрудников Ленфильма.
М
Мария
24 сен 2025
Н
Наталья
21 сен 2025
В целом, по организации вопросов нет. Но сама экскурсия могла быть интереснее и насыщеннее в таком-то месте. Много интересного хотелось узнать и посмотреть, но не получилось. Можно было рассказать про первые фильмы, про режиссеров и актеров, но рассказывали скомкано и кратко по процессу съемки 😢
П
Пугачева
1 сен 2025
Спасибо. Понравилрсь.
Г
Галина
23 авг 2025
Очень понравилось. Один час пролетел как 15 минут!
О
Ольга
19 авг 2025
A
Andrey.pavlovich.id
17 авг 2025
Т
Турист
17 авг 2025
D
Deleted
17 авг 2025
Е
Елена
12 авг 2025
Замечательный экскурсовод Анна, очень заинтересовпнно, интересно, живо. Приятно слушать таких знающих, заинтересованных профессионалов. Время пролетело не заметно. Одного часа нам не хватило, хотелось ещё слушать этого экскурсовода ещё и еще
Е
Елена
9 авг 2025
О
Олеся
5 авг 2025
А
Алексей
23 июн 2025
