Олия Все было прекрасно

Ирина читать дальше о Юлии Самойловой, сыгравшей в жизни творца существенную роль. Интеллигентная, очень приятная в общении, много знающая и прекрасно владеющая русским языком, Ирина стала для нас проводником в чудесный мир творчества Карла Брюллова. Выставку величайшего живописца Карла Брюллова посетили в сопровождении Ирины - прекрасного гида. Время, проведенное вместе, прошло в форме дружеской беседы. Ирина рассказала очень много неизвестного из жизни художника, его семьи,

В Варвара Овации Ирине за замечательную экскурсию! Ирине была поставлена сложнейшая задача день в день, с которой она справилась выше всех похвал. Однозначно рекомендую данного гида, с великолепной речью и содержанием. Рассказала не только про выставку, но и много чего интересного про сам музей. Спасибо большое!

С Сергей Ирина, великолепный рассказчик. Информацию подаёт очень увлекательно. 2 часа экскурсии как одна минута. Захотелось пройти в таком же формате Васнецова, Шишкина и Сурикова;)))

И Инга читать дальше про истоки русского искусства и остановилась на некоторых экспонатах в залах, которые шли до входа на выставку Карла. В начале произошла у нас небольшая заминка и пришлось прервать экскурсию и ждать второго человека минут 20. Экскурсовод с пониманием отнеслась к ситуации (за что ей отдельное большое человеческое спасибо!), не стала сокращать экскурсию или рассказывать без второго участника. Прошли по всей выставки не спеша, в комфортном темпе. Материал рассказывал очень интересно, где-то с юмором и акцентами на интересные моменты. Замечательная экскурсия. Совсем не утомила, не смотря на то, что мы до этого приехали с поезда и успели еще 3 часа провести с Эрмитаже Были на индивидуальной экскурсии вдвоем. Несмотря на то, что темой экскурсии будь выставка Великий Карл, рассказ экскурсовод начала еще в самом начале музея и в качестве вводного слова рассказала немного

Елена Были на экскурсии по выставке Брюллова. Прекрасное зрелище.

Было интересно и увлекательно, 2часа пролетели незаметно.

Экскурсовод Ирина понравилась подачей материала, приятным общением.

Юлия Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Ирине, которая провела с нами чудесные 2 часа на выставке, 20.01.2025, в Санкт Петербурге, посвящённой Великому Карлу Брюллову. Ирина, человек, который великолепно владеет историческими знаниями, очень интересно преподносит информацию, её хочется слушать и слушать. Нам очень понравилась экскурсия, рекомендуем Ирину, как профессионала своего дела.

В Виктория Мы остались очень довольны рассказом Ирины, ее слогом и той информацией, которой она с нами поделилась! Рекомендуем!

Л Лия Ирина просто потрясающий гид, привела в восторг от экскурсии, было очень интересно, также хочу отметить какой в первую очередь она отзывчивый человек, спасибо ей большое за внимательность и ответственность

Мария Спасибо Ирине за чудесную экскурсию-структурированную,содержательную,проду-манную до мелочей! Входные билеты были куплены нам заранее,Ирина встретила нас,проводя через залы и неспешно рассказывая про историю музея,основную коллекцию,пока мы следовали залами к работам Карла Брюллова. Все было очень интересно,а мы очень искушенные слушатели!Теперь очень хочется попасть в Юсуповский дворец вместе с Ириной!