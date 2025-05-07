Ему рукоплескали в Риме и Париже. Именно он открыл европейцам феномен русской живописи. «Последний день Помпеи» восхищённо разглядывали и Пушкин, и Гоголь, и Жуковский.
Приглашаю вас полюбоваться этим и другими шедеврами Брюллова, а ещё обсудить развитие русского академического искусства примере его творчества и творчества других мастеров.
Описание экскурсии
Поднявшись по парадной лестнице Михайловского дворца, мы пройдём по анфиладе академических залов музея.
Вы увидите:
- Картины Карла Брюллова из собрания Русского музея
- «Последний день Помпеи» — самое грандиозное полотно экспозиции. Я расскажу о его создании и тонкостях реставрации
- «Девятый вал» Айвазовского, «Медный змий» Бруни, «Явление Христа народу» Иванова и другие шедевры русских живописцев.
И узнаете:
- кем была муза Брюллова на протяжении 20 лет
- как сложности в личной жизни отразились на творчестве художника
- кто на картине «Последний день Помпеи» изображён в трёх разных образах
- как Брюллов заработал деньги на выкуп своего ученика Тараса Шевченко из крепостной зависимости
- чьи образы воплотил Иванов в библейском сюжете
- где раньше были серия «Смолянки» Левицкого и как связан с этими картинами Павел I
После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть 1-й этаж постоянной экспозиции Русского музея и увидеть работы Репина, Сурикова, Шишкина, Крамского, Саврасова, Поленова и других художников 2-й половины 19 века.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на выставку (в том числе билет для гида) — 700 ₽ за человека, есть льготы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1035 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и
Отзывы и рейтинг
0
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олия
7 мая 2025
Все было прекрасно
Ирина
14 апр 2025
Выставку величайшего живописца Карла Брюллова посетили в сопровождении Ирины - прекрасного гида. Время, проведенное вместе, прошло в форме дружеской беседы. Ирина рассказала очень много неизвестного из жизни художника, его семьи,
Варвара
14 апр 2025
Овации Ирине за замечательную экскурсию! Ирине была поставлена сложнейшая задача день в день, с которой она справилась выше всех похвал. Однозначно рекомендую данного гида, с великолепной речью и содержанием. Рассказала не только про выставку, но и много чего интересного про сам музей. Спасибо большое!
Сергей
12 апр 2025
Ирина, великолепный рассказчик. Информацию подаёт очень увлекательно. 2 часа экскурсии как одна минута. Захотелось пройти в таком же формате Васнецова, Шишкина и Сурикова;)))
Инга
17 фев 2025
Были на индивидуальной экскурсии вдвоем. Несмотря на то, что темой экскурсии будь выставка Великий Карл, рассказ экскурсовод начала еще в самом начале музея и в качестве вводного слова рассказала немного
Елена
5 фев 2025
Были на экскурсии по выставке Брюллова. Прекрасное зрелище.
Было интересно и увлекательно, 2часа пролетели незаметно.
Экскурсовод Ирина понравилась подачей материала, приятным общением.
Юлия
21 янв 2025
Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Ирине, которая провела с нами чудесные 2 часа на выставке, 20.01.2025, в Санкт Петербурге, посвящённой Великому Карлу Брюллову. Ирина, человек, который великолепно владеет историческими знаниями, очень интересно преподносит информацию, её хочется слушать и слушать. Нам очень понравилась экскурсия, рекомендуем Ирину, как профессионала своего дела.
Виктория
26 дек 2024
Мы остались очень довольны рассказом Ирины, ее слогом и той информацией, которой она с нами поделилась! Рекомендуем!
Лия
16 дек 2024
Ирина просто потрясающий гид, привела в восторг от экскурсии, было очень интересно, также хочу отметить какой в первую очередь она отзывчивый человек, спасибо ей большое за внимательность и ответственность
Мария
2 дек 2024
Спасибо Ирине за чудесную экскурсию-структурированную,содержательную,проду-манную до мелочей! Входные билеты были куплены нам заранее,Ирина встретила нас,проводя через залы и неспешно рассказывая про историю музея,основную коллекцию,пока мы следовали залами к работам Карла Брюллова. Все было очень интересно,а мы очень искушенные слушатели!Теперь очень хочется попасть в Юсуповский дворец вместе с Ириной!
Елена
10 ноя 2024
Спасибо Ирине за интересную экскурсию по выставке Великий Карл и короткий рассказ о главном здании Русского музея. Выставка впечатлила. Были с дочерью 15 лет, надеюсь, что для неё Карл Брюллов стал намного ближе и понятнее.
