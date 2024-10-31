1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Великий Карл Брюллов: выставка в Русском музее
Расшифровать картины одного из самых известных русских художников первой половины 19 века
Начало: У Русского музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7 500₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Великий Карл - экскурсия по выставке Брюллова в Русском музее
Рассмотреть прекрасные картины и узнать о личности и судьбе блестящего русского живописца
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
«Великий Карл»: Брюллов в Русском музее
Оценить преображённый Михайловский дворец и обсудить «Последний день Помпеи»
Начало: У Михайловского дворца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Русском музее»
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