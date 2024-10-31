Найдено 3 экскурсии в категории « Выставки в Русском музее » в Санкт-Петербурге, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности 1.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Великий Карл Брюллов: выставка в Русском музее Расшифровать картины одного из самых известных русских художников первой половины 19 века Начало: У Русского музея 7 500 ₽ за всё до 3 чел. 1.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Великий Карл - экскурсия по выставке Брюллова в Русском музее Рассмотреть прекрасные картины и узнать о личности и судьбе блестящего русского живописца Начало: На площади Искусств 6 500 ₽ за всё до 3 чел. 1.5 часа Индивидуальная до 3 чел. «Великий Карл»: Брюллов в Русском музее Оценить преображённый Михайловский дворец и обсудить «Последний день Помпеи» Начало: У Михайловского дворца 7 500 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Русском музее»

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