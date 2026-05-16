Понять, как была устроена классическая русская школа живописи, ваяния и зодчества изнутри
Приглашаем вас проследить путь художника от учебных копий западноевропейских мастеров к зрелым работам будущих классиков — Брюллова, Иванова, Репина, Поленова. Вас ждёт глубокий разговор об искусстве, архитектуре и художественном мышлении 18–19 веков. Приготовьтесь к вдумчивому погружению в среду, где искусство становилось профессией и призванием.
Конференц-зал Академии художеств
Мы начнём с парадного пространства Академии — зала, где на протяжении столетий проходили защиты дипломов. Вы увидите подлинный интерьер 18 века, который отражает атмосферу академической среды.
Осмотрим коллекцию западноевропейской живописи. Вы узнаете, какие произведения считались образцовыми, почему именно их копировали студенты и как европейская традиция стала основой для развития национального искусства.
Вы увидите ранние и конкурсные работы Брюллова, Иванова, Репина и Поленова. Проследите, как менялись художественные взгляды от классицизма к реализму.
Отдельное внимание уделим уникальным макетам, созданным под руководством Растрелли, Ринальди и Монферрана. Многие из них не имеют аналогов.
Завершим маршрут в зале гипсовых копий, где представлены шедевры мировой скульптуры — от Древнего Египта до эпохи Ренессанса. Вы узнаете, почему изучение слепков считалось обязательным.
Студентам, творческим людям и тем, кто занимается искусством
Путешественникам, которые уже видели основные достопримечательности города и готовы к знакомству с менее очевидными местами
Крайне важно! После внесения предоплаты нужно перевести остаток средств организатору на расчетный счёт, чтобы мы зарегистрировали вас на посещение музея. Доплата на месте не принимается. После 100% оплаты вы получите на электронную почту уникальный невозвратный билет
Экскурсию для вас проведёт один из местных гидов
Стандартный
1690 ₽
Дети до 7 лет
1100 ₽
Пенсионеры
1550 ₽
Школьники
1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1450 туристов
Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы — обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические, экскурсии и лекции. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды — и не только.
