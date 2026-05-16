Приглашаем вас проследить путь художника от учебных копий западноевропейских мастеров к зрелым работам будущих классиков — Брюллова, Иванова, Репина, Поленова. Вас ждёт глубокий разговор об искусстве, архитектуре и художественном мышлении 18–19 веков. Приготовьтесь к вдумчивому погружению в среду, где искусство становилось профессией и призванием.

Описание экскурсии

Конференц-зал Академии художеств

Мы начнём с парадного пространства Академии — зала, где на протяжении столетий проходили защиты дипломов. Вы увидите подлинный интерьер 18 века, который отражает атмосферу академической среды.

Экспозиция «Академический музеум»

Осмотрим коллекцию западноевропейской живописи. Вы узнаете, какие произведения считались образцовыми, почему именно их копировали студенты и как европейская традиция стала основой для развития национального искусства.

Учебные и пенсионерские работы выпускников Академии

Вы увидите ранние и конкурсные работы Брюллова, Иванова, Репина и Поленова. Проследите, как менялись художественные взгляды от классицизма к реализму.

Коллекция архитектурных моделей

Отдельное внимание уделим уникальным макетам, созданным под руководством Растрелли, Ринальди и Монферрана. Многие из них не имеют аналогов.

Галерея слепков

Завершим маршрут в зале гипсовых копий, где представлены шедевры мировой скульптуры — от Древнего Египта до эпохи Ренессанса. Вы узнаете, почему изучение слепков считалось обязательным.

Кому понравится, а кому может не подойти

Студентам, творческим людям и тем, кто занимается искусством

Путешественникам, которые уже видели основные достопримечательности города и готовы к знакомству с менее очевидными местами

Организационные детали

Крайне важно! После внесения предоплаты нужно перевести остаток средств организатору на расчетный счёт, чтобы мы зарегистрировали вас на посещение музея. Доплата на месте не принимается. После 100% оплаты вы получите на электронную почту уникальный невозвратный билет