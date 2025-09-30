Мои заказы

Обзорная автопешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу

Увидеть основные достопримечательности города в комфортном темпе
Обзорная экскурсия на транспорте — отличный способ увидеть самые знаковые места Петербурга без спешки и с комфортом.

Вы проедете по живописному маршруту с остановками в самых интересных точках — у Исаакия, на Семимостье, у крейсера «Аврора» и Смольного — и не только. Послушаете увлекательные рассказы. Ни погода, ни расстояния не помешают вам получить удовольствие от города!
5
4 отзыва
Обзорная автопешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу© Вадим
Обзорная автопешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу© Вадим
Обзорная автопешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу© Вадим

Описание экскурсии

  • Величественная Исаакиевская площадь с собором
  • Загадочное Семимостье и Николо-Богоявленский морской собор
  • Мистические сфинксы на Университетской набережной
  • Грандиозная стрелка Васильевского острова с панорамным видом на Петропавловскую крепость и Зимний дворец
  • Легендарный крейсер «Аврора»
  • Роскошный Смольный собор

А ещё вы узнаете:

  • как Пётр I основал Петербург и почему именно здесь
  • как город стал окном в Европу и столицей Российской империи
  • о политической и культурной роли города в стране и мире
  • об архитектурных особенностях города

Рассказ будет сопровождаться не только историческими фактами, но и легендами — о городе и его жителях.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (обычно — Volkswagen или Mercedes), есть возможность разместить чемодан или коляску в багажном отделении
  • Мы делаем остановки с выходом во всех точках маршрута. Однако количество и перечень остановок могут корректироваться с учетом дорожной ситуации — от гида это не зависит
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2700 ₽
Школьники, студенты и пенсионеры2200 ₽
Дети 7 - 13 лет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 31 туриста
Коренной петербуржец и лицензированный гид с государственной аккредитацией. В туризме с 2010 года. Иностранные языки: английский, иврит. Вместе со своей командой провожу экскурсии по городу, музеям и пригородам. Беру на себя все заботы по программе, транспорту, билетам. Рассказываю про достопримечательности, интересные факты и легенды, делюсь ценными советами и рекомендациями. Участвую в съёмках для петербургских телеканалов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Валерия
30 сен 2025
Ранее посещала экскурсию этого же организатора по Витебскому вокзалу. И эта экскурсия прошла также увлекательно. Я сама живу в Петербурге и все точки по маршруту мне знакомы, но это не помешало мне узнать много нового о давно известных местах и замечательно провести время. Все было удобно организовано, комфортный микроавтобус, прекрасный гид и прекрасная экскурсия. Однозначно рекомендую!
Ш
Шерстнев
21 сен 2025
Экскурсия по Санкт-Петербургу под руководством профессионального гида Елены была содержательной и увлекательной. В ходе прогулки Елена детально изложила ключевые исторические события различных эпох, ознакомив с известными достопримечательностями города и открыв доступ к малоизвестным городским объектам.
Впечатлен истории Санкт-Петербурга и получить глубокие впечатления от знакомства с уникальным наследием северной столицы России.
М
Маргарита
21 сен 2025
Экскурсия была великолепна!
Мне понравилась организация, комфорт передвижения, подробный и интересный рассказ гида.
Ездили по городу на комфортном, чистом микроавтобусе, водитель был очень аккуратен.
Экскурсовод по ходу движения рассказывала о разных исторических местах
читать дальше

Санкт-Петербурга. Речь экскурсовода- отдельное наслаждение: правильная, красивая и богатая. На все вопросы гид ответил подробно. На остановках было время прогуляться не спеша, насладиться видами, интересным рассказом и пофотографироваться.
Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге всю жизнь, узнала много нового.
Тайминг и потребности группы так же соблюдались.
Единственным нюансом было то, что из микроавтобуса не очень удобно рассматривать город. Этот факт вполне компенсировался множеством остановок, экскурсией в маленькой уютной группе и большим комфортом. Благодарю команду организаторов за такой продуманный отдых👍

Инна
Инна
13 авг 2025
Все понравилось! Особенно гид. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию тем, кто собирается в Петербург. Не утомительно, интересно, комфортно.
