Санкт-Петербурга. Речь экскурсовода- отдельное наслаждение: правильная, красивая и богатая. На все вопросы гид ответил подробно. На остановках было время прогуляться не спеша, насладиться видами, интересным рассказом и пофотографироваться.

Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге всю жизнь, узнала много нового.

Тайминг и потребности группы так же соблюдались.

Единственным нюансом было то, что из микроавтобуса не очень удобно рассматривать город. Этот факт вполне компенсировался множеством остановок, экскурсией в маленькой уютной группе и большим комфортом. Благодарю команду организаторов за такой продуманный отдых👍