Что вы увидите
- Аничков мост
- Казанский собор
- Спас на крови
- Исаакиевский собор
- Зимний дворец
- Дворцовая площадь
- Дворцовый мост
- Стрелка Васильевского острова
- Крейсер Аврора
- Петропавловская крепость
Большая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по историческому центру города, на которой вы увидите:
- Аничков мост
- Казанский собор
- Спас на крови
- Исаакиевский собор (остановка)
- Зимний дворец
- Дворцовая площадь
- Дворцовый мост
- Стрелка Васильевского острова (остановка)
- Крейсер Аврора
- Петропавловская крепость (остановка и прогулка 👣 - 30 мин)
- Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 основания Петербурга.
Важно знать:
- Остановки на маршруте длятся 10 минут.
- При покупке льготного билета возьмите с собой документ, подтверждающий льготу.
- В автобусе 🚌 будет рассказ экскурсовода, на остановках – также рассказ + свободное время для фото.
- Прогулка по территории Петропавловской крепости (около 30 минут) вместе с гидом.
Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер из отеля/в отель
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., д. 87/2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
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