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Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

4.4
91 отзыв
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Большая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по Петербургу.

Вы увидите весь исторический центр города.

После этого погуляете по территории Петропавловской крепости вместе с гидом.
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • ☀️Летняя
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Что вы увидите

  • Аничков мост
  • Казанский собор
  • Спас на крови
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Дворцовая площадь
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость

Большая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по историческому центру города, на которой вы увидите:

  • Аничков мост
  • Казанский собор
  • Спас на крови
  • Исаакиевский собор (остановка)
  • Зимний дворец
  • Дворцовая площадь
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова (остановка)
  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость (остановка и прогулка 👣 - 30 мин)
  • Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 основания Петербурга.

Важно знать:

  • Остановки на маршруте длятся 10 минут.
  • При покупке льготного билета возьмите с собой документ, подтверждающий льготу.
  • В автобусе 🚌 будет рассказ экскурсовода, на остановках – также рассказ + свободное время для фото.
  • Прогулка по территории Петропавловской крепости (около 30 минут) вместе с гидом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля/в отель
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., д. 87/2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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91 отзыв оставили туристы

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