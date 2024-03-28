Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Узнать, что было до «Чёрного квадрата», в залах Русского музея
Когда-то я писала диплом по Врубелю — совершенно безумному и крайне одарённому. Изучала биографии его современников — и обнаружила, что есть герои с не менее яркими судьбами. Работы художников раскрываются полнее, когда знаешь обстоятельства их создания. Это и обсудим. Погрузимся в миры очень разных, но невероятно талантливых русских живописцев.
Вас ждёт комфортная прогулка без суеты и толкотни в залах Михайловского дворца и корпуса Бенуа, которые соединены удобным переходом-галереей.
В Михайловском дворце мы изучим творчество Ф. Малявина с его буйством красок, К. Коровина, которого по праву считали русским импрессионистом, И. Левитана, который не понаслышке знал о культуре отмены. Поговорим о «мирискусниках» и художниках, покинувших страну — Н. Рерихе и Н. Фешине.
В корпусе Бенуа вспомним историю самого здания, а потом перейдём к ярчайшим мастерам начала 20 века: М. Врубелю, В. Серову, М. Нестерову, В. Борисову-Мусатову и Б. Кустодиеву.
Вы узнаете:
Как слабел авторитет Академии художеств и менялась художественная жизнь в стране
Почему многие живописцы отказывались от академического образования в пользу своих убеждений и открытий
Почему сейчас мы заново открываем русское искусство
А также:
Кто из светил живописи был дурно воспитан
А кто совсем не умел устроить быт и ел консервы при высоких гонорарах
Кого Чехов на века опозорил в своей прозе
А кто пал жертвой роковой красавицы
И многое другое из жизни богемы на рубеже столетий!
Кому подойдёт
Всем, кто интересуется искусством в целом и русскими художниками в частности. Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 14 лет.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Анна
28 мар 2024
Совершенно замечательная экскурсовод Люба. Знающая, тактичная, с хорошей речью. Скучать не пришлось ни минуты. Получили и эстетическое наслаждение, и открыли для себя много нового. Узнали потрясающе интересные подробности из мира русской живописи. В общем, понравилось всё, рады будем по возможности посетить с Любой и её экскурсиями и многие другие музеи и выставки.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга