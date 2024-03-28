Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом

Узнать, что было до «Чёрного квадрата», в залах Русского музея
Когда-то я писала диплом по Врубелю — совершенно безумному и крайне одарённому. Изучала биографии его современников — и обнаружила, что есть герои с не менее яркими судьбами. Работы художников раскрываются полнее, когда знаешь обстоятельства их создания. Это и обсудим. Погрузимся в миры очень разных, но невероятно талантливых русских живописцев.
5
1 отзыв
Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас ждёт комфортная прогулка без суеты и толкотни в залах Михайловского дворца и корпуса Бенуа, которые соединены удобным переходом-галереей.

В Михайловском дворце мы изучим творчество Ф. Малявина с его буйством красок, К. Коровина, которого по праву считали русским импрессионистом, И. Левитана, который не понаслышке знал о культуре отмены. Поговорим о «мирискусниках» и художниках, покинувших страну — Н. Рерихе и Н. Фешине.

В корпусе Бенуа вспомним историю самого здания, а потом перейдём к ярчайшим мастерам начала 20 века: М. Врубелю, В. Серову, М. Нестерову, В. Борисову-Мусатову и Б. Кустодиеву.

Вы узнаете:

  • Как слабел авторитет Академии художеств и менялась художественная жизнь в стране
  • Почему многие живописцы отказывались от академического образования в пользу своих убеждений и открытий
  • Почему сейчас мы заново открываем русское искусство

А также:

  • Кто из светил живописи был дурно воспитан
  • А кто совсем не умел устроить быт и ел консервы при высоких гонорарах
  • Кого Чехов на века опозорил в своей прозе
  • А кто пал жертвой роковой красавицы

И многое другое из жизни богемы на рубеже столетий!

Кому подойдёт

Всем, кто интересуется искусством в целом и русскими художниками в частности. Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 14 лет.

Организационные детали

Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее на всех участников, в том числе для гида. Вы можете https://experience.tripster.ru/experience/Saint_Petersburg/38129-bilety-v-russkij-muzej/" rel="nofollow" target="_blank">сделать это на Трипстере.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Михайловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
28 мар 2024
Совершенно замечательная экскурсовод Люба. Знающая, тактичная, с хорошей речью. Скучать не пришлось ни минуты. Получили и эстетическое наслаждение, и открыли для себя много нового. Узнали потрясающе интересные подробности из мира русской живописи. В общем, понравилось всё, рады будем по возможности посетить с Любой и её экскурсиями и многие другие музеи и выставки.

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