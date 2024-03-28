Когда-то я писала диплом по Врубелю — совершенно безумному и крайне одарённому. Изучала биографии его современников — и обнаружила, что есть герои с не менее яркими судьбами. Работы художников раскрываются полнее, когда знаешь обстоятельства их создания. Это и обсудим. Погрузимся в миры очень разных, но невероятно талантливых русских живописцев.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас ждёт комфортная прогулка без суеты и толкотни в залах Михайловского дворца и корпуса Бенуа, которые соединены удобным переходом-галереей.

В Михайловском дворце мы изучим творчество Ф. Малявина с его буйством красок, К. Коровина, которого по праву считали русским импрессионистом, И. Левитана, который не понаслышке знал о культуре отмены. Поговорим о «мирискусниках» и художниках, покинувших страну — Н. Рерихе и Н. Фешине.

В корпусе Бенуа вспомним историю самого здания, а потом перейдём к ярчайшим мастерам начала 20 века: М. Врубелю, В. Серову, М. Нестерову, В. Борисову-Мусатову и Б. Кустодиеву.

Вы узнаете:

Как слабел авторитет Академии художеств и менялась художественная жизнь в стране

Почему многие живописцы отказывались от академического образования в пользу своих убеждений и открытий

Почему сейчас мы заново открываем русское искусство

А также:

Кто из светил живописи был дурно воспитан

А кто совсем не умел устроить быт и ел консервы при высоких гонорарах

Кого Чехов на века опозорил в своей прозе

А кто пал жертвой роковой красавицы

И многое другое из жизни богемы на рубеже столетий!

Кому подойдёт

Всем, кто интересуется искусством в целом и русскими художниками в частности. Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 14 лет.

Организационные детали

Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее на всех участников, в том числе для гида. Вы можете https://experience.tripster.ru/experience/Saint_Petersburg/38129-bilety-v-russkij-muzej/" rel="nofollow" target="_blank">сделать это на Трипстере.