Обзорная экскурсия ⛳ по залам постоянной экспозиции Музея ФабержеЭкскурсия знакомит посетителей музея с историей 📖 и шедеврами фирмы Фаберже, а так же с традициями ювелирного дела в России XIX - начала XX веков.

В ходе экскурсии 🧭 Вы узнаете как развивалось русское ювелирное дело, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.

Продолжительность: 1 час.

Важно знать: