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Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе

Музей Ф.
Музей Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Основу собрания Музея Фаберже составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже.

Наибольшую ценность представляют девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров.

Все они являются шедеврами ювелирного искусства и уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью императоров Александра III и Николая II.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе

Что вы увидите

  • Шуваловский дворец
  • Музей Фаберже
Обзорная экскурсия ⛳ по залам постоянной экспозиции Музея ФабержеЭкскурсия знакомит посетителей музея с историей 📖 и шедеврами фирмы Фаберже, а так же с традициями ювелирного дела в России XIX - начала XX веков.
В ходе экскурсии 🧭 Вы узнаете как развивалось русское ювелирное дело, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.
Продолжительность: 1 час.

Важно знать:

  • Обратите внимание! В связи с пандемией COVID-19 посещение музея преимущественно по онлайн-билетам. В музей 🖼 допускаются только посетители в средствах защиты: маске и перчатках.
  • Продолжительность посещения выставки или мероприятия указана на билете. Опоздание посетителя ко времени начала посещения выставки или мероприятия не является основанием к продлению соответствующего посещения.
  • Посетители обязаны соблюдать установленный маршрут следования по выставке.
  • Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1, 5 метра при нахождении на выставке или мероприятии.
  • Посетителям рекомендуется отказаться от посещения выставок и мероприятий Фонда при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ. Если у посетителя наблюдаются признаки ОРВИ, Фонд вправе отказать в посещении, стоимость билета подлежит возврату такому посетителю.
Что входит
  • Билет на экскурсионный сеанс
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Фонтанки, 21
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Ф.
Музей Ф.
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