Обзорная экскурсия ⛳ по залам постоянной экспозиции Музея ФабержеЭкскурсия знакомит посетителей музея с историей 📖 и шедеврами фирмы Фаберже, а так же с традициями ювелирного дела в России XIX - начала XX веков.
В ходе экскурсии 🧭 Вы узнаете как развивалось русское ювелирное дело, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.
Продолжительность: 1 час.
Важно знать:
Обратите внимание! В связи с пандемией COVID-19 посещение музея преимущественно по онлайн-билетам. В музей 🖼 допускаются только посетители в средствах защиты: маске и перчатках.
Продолжительность посещения выставки или мероприятия указана на билете. Опоздание посетителя ко времени начала посещения выставки или мероприятия не является основанием к продлению соответствующего посещения.
Посетители обязаны соблюдать установленный маршрут следования по выставке.
Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1, 5 метра при нахождении на выставке или мероприятии.
Посетителям рекомендуется отказаться от посещения выставок и мероприятий Фонда при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ. Если у посетителя наблюдаются признаки ОРВИ, Фонд вправе отказать в посещении, стоимость билета подлежит возврату такому посетителю.
Что входит
Билет на экскурсионный сеанс
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Фонтанки, 21
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.