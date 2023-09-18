Увидеть памятные места эмиграции в Петербурге и разобраться в сути этого явления
Вы прогуляетесь по местам, связанным с русской эмиграцией. Узнаете, почему напротив «Крестов» стоит памятник Ахматовой и куда отплыл философский пароход. Услышите стихотворения эмигрантов разных поколений — от 20-х годов до современности.
Мы постараемся вместе понять, почему и зачем люди уезжали и кто в этом виноват (и есть ли вообще виноватые).
Мы постараемся вместе понять, почему и зачем люди уезжали и кто в этом виноват (и есть ли вообще виноватые).
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Воскресенская набережная. Здесь напротив знаменитых «Крестов» стоит памятник Анне Ахматовой. Я раскрою, что ещё, помимо личной трагедии поэтессы, скрывает это место.
- Марсово поле. Я расскажу, какой красивой и одновременно трагичной традицией, связанной с шифрами и слежкой, увековечили эту площадь советские диссиденты.
- Соловецкий камень. Тут ежегодно собираются гости и жители города, чтобы зачитать имена безвинно убиенных.
- Философский пароход. Сам пароход давно отплыл, а вот точка начала его пути осталось и зарубцевалось в памяти города. Здесь, у самого берега Невы, мы и закончим экскурсию.
Я прочитаю стихи известных поэтов Серебряного века и современности, а также менее известных, но не менее умелых мастеров слова.
Организационные детали
По желанию возьмите с собой цветы, чтобы почтить память жертв репрессий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. «Чернышевская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 240 туристов
Добрый день! Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
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