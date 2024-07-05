Вы прогуляетесь по местам, связанным с русской эмиграцией. Узнаете, почему напротив «Крестов» стоит памятник Ахматовой и куда отплыл философский пароход. Услышите стихотворения эмигрантов разных поколений — от 20-х годов до современности.
Мы постараемся вместе понять, почему и зачем люди уезжали и кто в этом виноват (и есть ли вообще виноватые).
Мы постараемся вместе понять, почему и зачем люди уезжали и кто в этом виноват (и есть ли вообще виноватые).
Описание экскурсии
- Воскресенская набережная. Здесь напротив знаменитых «Крестов» стоит памятник Анне Ахматовой. Я раскрою, что ещё, помимо личной трагедии поэтессы, скрывает это место.
- Марсово поле. Я расскажу, какой красивой и одновременно трагичной традицией, связанной с шифрами и слежкой, увековечили эту площадь советские диссиденты.
- Соловецкий камень. Тут ежегодно собираются гости и жители города, чтобы зачитать имена безвинно убиенных.
- Философский пароход. Сам пароход давно отплыл, а вот точка начала его пути осталось и зарубцевалось в памяти города. Здесь, у самого берега Невы, мы и закончим экскурсию.
Я прочитаю стихи известных поэтов Серебряного века и современности, а также менее известных, но не менее умелых мастеров слова.
Организационные детали
По желанию возьмите с собой цветы, чтобы почтить память жертв репрессий.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От СТ.М. «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 650 туристов
Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прежде чем заказать экскурсию и как то попытаться узнать впечатление о гиде, с которым ты хочешь встретиться и совершить экскурсию, то начинаешь просматривать в первую очередь отзывы о нем. И
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Пишу с огромным опозданием, но пишу! Ваня - большой молодец. На экскурсию привела сына 13 лет, который остался под большим впечатлением от увиденного и услышанного от гида. Выбирала для сына именно эту экскурсию, немного на вырост, но на фоне растущего интереса к данной теме, в итоге на прогадала. Планируем приехать еще и снова напросимся на экскурсию к Ване.
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Иван отличный рассказчик! Литература и история в тесной связи друг с другом)
Экскурсия, как интеллектуальная беседа. Очень приятная получилась прогулка!
Экскурсия, как интеллектуальная беседа. Очень приятная получилась прогулка!
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Е
Иван - замечательный рассказчик! Тема очень отозвалась в наших сердцах) Послушали очень много стихов наших поэтов в исполнении Ивана! Что-то даже и не знали, захотелось перечитать самим! Отличная прогулка с замечательным собеседником!
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