Мои заказы

Экскурсия-трибьют: несколько поколений русских эмигрантов

Увидеть памятные места эмиграции в Петербурге и разобраться в сути этого явления
Вы прогуляетесь по местам, связанным с русской эмиграцией. Узнаете, почему напротив «Крестов» стоит памятник Ахматовой и куда отплыл философский пароход. Услышите стихотворения эмигрантов разных поколений — от 20-х годов до современности.

Мы постараемся вместе понять, почему и зачем люди уезжали и кто в этом виноват (и есть ли вообще виноватые).
5
4 отзыва
Экскурсия-трибьют: несколько поколений русских эмигрантов
Экскурсия-трибьют: несколько поколений русских эмигрантов
Экскурсия-трибьют: несколько поколений русских эмигрантов

Описание экскурсии

  • Воскресенская набережная. Здесь напротив знаменитых «Крестов» стоит памятник Анне Ахматовой. Я раскрою, что ещё, помимо личной трагедии поэтессы, скрывает это место.
  • Марсово поле. Я расскажу, какой красивой и одновременно трагичной традицией, связанной с шифрами и слежкой, увековечили эту площадь советские диссиденты.
  • Соловецкий камень. Тут ежегодно собираются гости и жители города, чтобы зачитать имена безвинно убиенных.
  • Философский пароход. Сам пароход давно отплыл, а вот точка начала его пути осталось и зарубцевалось в памяти города. Здесь, у самого берега Невы, мы и закончим экскурсию.

Я прочитаю стихи известных поэтов Серебряного века и современности, а также менее известных, но не менее умелых мастеров слова.

Организационные детали

По желанию возьмите с собой цветы, чтобы почтить память жертв репрессий.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От СТ.М. «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня
Ваня — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 650 туристов
Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Прежде чем заказать экскурсию и как то попытаться узнать впечатление о гиде, с которым ты хочешь встретиться и совершить экскурсию, то начинаешь просматривать в первую очередь отзывы о нем. И
читать дальшеуменьшить

вот именно, благодаря отзывам об Иване, я с большим удовольствием могу подтвердить то, что он действительно большой знаток поэтов серебряного века и их личной, яркой, но далеко не простой жизни, которым также были свойственны глубокие личные переживания, в том числе связанные и с вынужденной эмиграцией в чужие страны. Можно поделиться многим после интересной познавательной экскурсии, закончившейся у причала, от которого отплыл философский корабль … Но, узнайте об этом сами, если будет интересны творчество, жизнь талантливейших людей того времени. Благодарю Ивана за его интересный,познавательный рассказ, за содержательные ответы на мои заданные ему вопросы, за полученное удовольствие при общении с ним.

Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
Пишу с огромным опозданием, но пишу! Ваня - большой молодец. На экскурсию привела сына 13 лет, который остался под большим впечатлением от увиденного и услышанного от гида. Выбирала для сына именно эту экскурсию, немного на вырост, но на фоне растущего интереса к данной теме, в итоге на прогадала. Планируем приехать еще и снова напросимся на экскурсию к Ване.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Иван отличный рассказчик! Литература и история в тесной связи друг с другом)
Экскурсия, как интеллектуальная беседа. Очень приятная получилась прогулка!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Иван - замечательный рассказчик! Тема очень отозвалась в наших сердцах) Послушали очень много стихов наших поэтов в исполнении Ивана! Что-то даже и не знали, захотелось перечитать самим! Отличная прогулка с замечательным собеседником!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Экскурсия-трибьют: несколько поколений русских эмигрантов»

«Наш авангард» в Русском музее
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Наш авангард» в Русском музее
Погрузиться в мир ярчайшего явления искусства 20 века - русского авангарда
Начало: У корпуса Бенуа
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от 8400 ₽ за всё до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 8888 ₽ за всё до 3 чел.
Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища
2 часа
4 отзыва
Билеты
Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища
Познакомиться с историей легендарного музея и его ролью в культуре России
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
2900 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 8000 ₽ за экскурсию