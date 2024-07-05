Вы прогуляетесь по местам, связанным с русской эмиграцией. Узнаете, почему напротив «Крестов» стоит памятник Ахматовой и куда отплыл философский пароход. Услышите стихотворения эмигрантов разных поколений — от 20-х годов до современности. Мы постараемся вместе понять, почему и зачем люди уезжали и кто в этом виноват (и есть ли вообще виноватые).

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Воскресенская набережная . Здесь напротив знаменитых «Крестов» стоит памятник Анне Ахматовой. Я раскрою, что ещё, помимо личной трагедии поэтессы, скрывает это место.

. Здесь напротив знаменитых «Крестов» стоит памятник Анне Ахматовой. Я раскрою, что ещё, помимо личной трагедии поэтессы, скрывает это место. Марсово поле . Я расскажу, какой красивой и одновременно трагичной традицией, связанной с шифрами и слежкой, увековечили эту площадь советские диссиденты.

. Я расскажу, какой красивой и одновременно трагичной традицией, связанной с шифрами и слежкой, увековечили эту площадь советские диссиденты. Соловецкий камень . Тут ежегодно собираются гости и жители города, чтобы зачитать имена безвинно убиенных.

. Тут ежегодно собираются гости и жители города, чтобы зачитать имена безвинно убиенных. Философский пароход. Сам пароход давно отплыл, а вот точка начала его пути осталось и зарубцевалось в памяти города. Здесь, у самого берега Невы, мы и закончим экскурсию.

Я прочитаю стихи известных поэтов Серебряного века и современности, а также менее известных, но не менее умелых мастеров слова.

Организационные детали

По желанию возьмите с собой цветы, чтобы почтить память жертв репрессий.