Экскурсии по Марсовому полю в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Марсово поле» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
На автобусе
348 отзывов
4 часа
Групповая
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 10:15
11 авг в 10:15
от 1 600 за человека
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Пешая
1 отзыв
2 часа
Аудиогид
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Начало: Невский проспект, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
790 за человека
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Начало: Павильон около станции метро «Невский проспект»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 090 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу
    Отличная экскурсия для детей. Прекрасно провели время с сыном (10 лет). Гид подаёт информацию интересно, с шутками. Дети слушали внимательно. Хороший выбор, чтобы познакомить ребёнка с Санкт-Петербургом.
  • Т
    ТАТЬЯНА
    5 ноября 2023
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу
    Отличный экскурсовод. Интересная и познавательная программа! Очень довольны! Спасибо!
  • Е
    Елена
    20 июля 2023
    Легенды и яви дворцовых переворотов
    Большое спасибо Ярославу за экскурсию: продуманный маршрут,интересная информация,собственные стихи,интеллигентность,начитанность гида,умение и желание показать свой город в сложные исторические периоды переворотов. Узнала много нового.
  • Ш
    Шустова
    30 мая 2019
    Финский Петербург: прогулка по историческому центру
    Экскурсия очень обстоятельная, гид Ярослав прекрасно владеет материалом и умеет его подать. Финский Петербург - одна из самых интересных тем об иностранцах в столице империи. Спасибо большое Ярославу!
  • Ш
    Шульмин
    14 мая 2019
    Петербург - Петроград - Ленинград: три имени, одна судьба
    Считаю большим внзением, что мы воспользовались услугами индивидуального гида. Мы узнали много интересного про замечательный город. Во время обзорной экскурсии
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    познакомились с живописными местами, по которым проехали в удобном автомобили и на комфортной скорости. Елена, с её прекрасной и доступной для понимания манерой рассказала и затронула многие темы, которые были интересны, и покорила нас своими знаниями.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Марсово поле»

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  1. Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
  2. Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
  3. Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Марсово поле" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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