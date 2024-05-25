4 часа
Групповая
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 10:15
11 авг в 10:15
от 1 600₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Начало: Невский проспект, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
790₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Начало: Павильон около станции метро «Невский проспект»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 090₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 мая 2024Детская обзорная экскурсия по ПетербургуОтличная экскурсия для детей. Прекрасно провели время с сыном (10 лет). Гид подаёт информацию интересно, с шутками. Дети слушали внимательно. Хороший выбор, чтобы познакомить ребёнка с Санкт-Петербургом.
- ТТАТЬЯНА5 ноября 2023Детская обзорная экскурсия по ПетербургуОтличный экскурсовод. Интересная и познавательная программа! Очень довольны! Спасибо!
- ЕЕлена20 июля 2023Легенды и яви дворцовых переворотовБольшое спасибо Ярославу за экскурсию: продуманный маршрут,интересная информация,собственные стихи,интеллигентность,начитанность гида,умение и желание показать свой город в сложные исторические периоды переворотов. Узнала много нового.
- ШШустова30 мая 2019Финский Петербург: прогулка по историческому центруЭкскурсия очень обстоятельная, гид Ярослав прекрасно владеет материалом и умеет его подать. Финский Петербург - одна из самых интересных тем об иностранцах в столице империи. Спасибо большое Ярославу!
- ШШульмин14 мая 2019Петербург - Петроград - Ленинград: три имени, одна судьбаСчитаю большим внзением, что мы воспользовались услугами индивидуального гида. Мы узнали много интересного про замечательный город. Во время обзорной экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Марсово поле»
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