Гатчина — самый «забытый» пригород Петербурга, хотя именно этот дворец —настоящая жемчужина.
Война тяжелой поступью прошлась по роскошным интерьерам, и первые три зала музея открылись для посетителей лишь в 1985 году.
Но благодаря реставрационным работам императорская резиденция постепенно возрождается из пепла и руин — и теперь мы снова можем любоваться этим дворцом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Интересная экскурсия По дороге в Гатчину вас ждет увлекательный рассказ гида об истории этих живописных мест и о происхождении необычного названия города. Вы услышите о сестре Петра Великого — Наталье Алексеевне, и о блистательном царедворце Григории Орлове, при котором началось строительство знаменитого Гатчинского дворца. Погружение в историю Однако основное внимание будет уделено драматическим событиям Великой Отечественной войны. Гид расскажет о Лужском рубеже обороны, судьбе Гатчины в годы оккупации, а также покажет памятники, мемориалы, доты и противотанковые надолбы — всё это важная часть экскурсии, создающая живую связь с героическим прошлым. В Гатчинском дворце вы пройдёте по парадным залам, увидите величественный Арсенальный зал, великолепные гобелены и десюдепорты, изысканные наборные паркеты и мраморные камины. Коллекция охотничьих трофеев и оружия оживит страницы истории, а рассказы о русских императорах — Павле I, Николае I и Александре III — придадут экскурсии особую атмосферу. Важная информация:
Допускаются дети от 7 лет.
Время экскурсии согласовывайте с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец - 650 ₽/взрослые, 400 ₽/школьники
- Входные билеты в парк - 200 ₽/взрослые, 100 ₽/ школьники
- По желанию можно посетить Приоратский замок: +2500 ₽ к экскурсии входные билеты - 300 ₽/взрослые, 150 ₽/школьники
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами
Завершение: В точке, указанной туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии согласовывайте с гидом
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Допускаются дети от 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
