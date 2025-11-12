Интересная экскурсия По дороге в Гатчину вас ждет увлекательный рассказ гида об истории этих живописных мест и о происхождении необычного названия города. Вы услышите о сестре Петра Великого — Наталье Алексеевне, и о блистательном царедворце Григории Орлове, при котором началось строительство знаменитого Гатчинского дворца. Погружение в историю Однако основное внимание будет уделено драматическим событиям Великой Отечественной войны. Гид расскажет о Лужском рубеже обороны, судьбе Гатчины в годы оккупации, а также покажет памятники, мемориалы, доты и противотанковые надолбы — всё это важная часть экскурсии, создающая живую связь с героическим прошлым. В Гатчинском дворце вы пройдёте по парадным залам, увидите величественный Арсенальный зал, великолепные гобелены и десюдепорты, изысканные наборные паркеты и мраморные камины. Коллекция охотничьих трофеев и оружия оживит страницы истории, а рассказы о русских императорах — Павле I, Николае I и Александре III — придадут экскурсии особую атмосферу. Важная информация:

Допускаются дети от 7 лет.