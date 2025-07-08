Старая Гатчина встретит вас замком на берегу озера, пейзажным парком, Большим дворцом и удивительными историями. Как связано это место с мальтийскими рыцарями? Что такое приорат и какие ритуалы в нём проводились? Зачем во дворце сделан подземный ход и что за письмо Павел I оставил для последнего императора России? Где, как не здесь, в Гатчине, искать ответы на эти вопросы!

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По дороге в Гатчину

Наше путешествие начнётся от легендарной площади Победы. По пути мы изучим верстовые столбы и поговорим о важности дорог, связующих Санкт-Петербург и летние резиденции. Проезжая Пулковскую обсерваторию, расскажу о её вкладе в мировую науку. Также вы увидите памятник «Жертвам нацистского геноцида» — мемориальный комплекс, открытый в январе 2024 года.

Прогулка по старому городу

Первое, что вы заметите при подъезде к Гатчине, это Ингербургские ворота. Минуя их, окажемся в историческом центре города, где проедем вдоль купеческих особняков, легенды о которых я вам расскажу.

Дворцовый парк

Нас встретит плац перед дворцом, который удивит своим размером. Я поясню, зачем он окружён рвом и Бастионной стеной. Здесь же поздороваемся с хозяином — первым в России памятником Павлу I. Далее нас ждут Верхний и Нижний Голландские сады с редкими шедеврами монументального искусства.

Разумеется, мы погуляем по живописному пейзажному парку вдоль озёр, прудов и рек. Вы оцените скульптуры и малые архитектурные формы, найдёте загадочные каменные столбы от Адмиралтейства и узнаете, какие корабли и для чего здесь строились. Увидите павильон Венеры на острове Любви и портал «Маска» — монументальное каменное сооружение, похожее на парадное крыльцо перед дворцом. Он скрывает расположенный рядом Берёзовый домик — павильон-сюрприз, чтобы «привести в нечаянное удивление» посетителей.

Большой Гатчинский дворец

Вы услышите историю его создания, перестроек и знаменитых хозяев. Изучите парадные залы и самое загадочное место — подземный ход. Обязательно прикоснётесь к тайне письма с пророчеством для последнего императора.

Организационные детали

Дополнительные расходы