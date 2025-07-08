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Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину

Побывать в живописном дворцово-парковом комплексе и узнать, что кроется за его торжественным фасадом
Старая Гатчина встретит вас замком на берегу озера, пейзажным парком, Большим дворцом и удивительными историями.

Как связано это место с мальтийскими рыцарями? Что такое приорат и какие ритуалы в нём проводились? Зачем во дворце сделан подземный ход и что за письмо Павел I оставил для последнего императора России? Где, как не здесь, в Гатчине, искать ответы на эти вопросы!
5
23 отзыва
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину

Описание экскурсии

По дороге в Гатчину

Наше путешествие начнётся от легендарной площади Победы. По пути мы изучим верстовые столбы и поговорим о важности дорог, связующих Санкт-Петербург и летние резиденции. Проезжая Пулковскую обсерваторию, расскажу о её вкладе в мировую науку. Также вы увидите памятник «Жертвам нацистского геноцида» — мемориальный комплекс, открытый в январе 2024 года.

Прогулка по старому городу

Первое, что вы заметите при подъезде к Гатчине, это Ингербургские ворота. Минуя их, окажемся в историческом центре города, где проедем вдоль купеческих особняков, легенды о которых я вам расскажу.

Дворцовый парк

Нас встретит плац перед дворцом, который удивит своим размером. Я поясню, зачем он окружён рвом и Бастионной стеной. Здесь же поздороваемся с хозяином — первым в России памятником Павлу I. Далее нас ждут Верхний и Нижний Голландские сады с редкими шедеврами монументального искусства.

Разумеется, мы погуляем по живописному пейзажному парку вдоль озёр, прудов и рек. Вы оцените скульптуры и малые архитектурные формы, найдёте загадочные каменные столбы от Адмиралтейства и узнаете, какие корабли и для чего здесь строились. Увидите павильон Венеры на острове Любви и портал «Маска» — монументальное каменное сооружение, похожее на парадное крыльцо перед дворцом. Он скрывает расположенный рядом Берёзовый домик — павильон-сюрприз, чтобы «привести в нечаянное удивление» посетителей.

Большой Гатчинский дворец

Вы услышите историю его создания, перестроек и знаменитых хозяев. Изучите парадные залы и самое загадочное место — подземный ход. Обязательно прикоснётесь к тайне письма с пророчеством для последнего императора.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билеты в парк (в том числе для гида) — 200 ₽
  • Билеты в Большой дворец (осмотр самостоятельный или с музейным гидом) — 650 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2857 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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2
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Жанна
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в самом положительном смысле слова 😁🤩! Это лучший гид и просто невероятно образованный и знающий
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историю человек! Я очень люблю историю, особенно историю России! Невероятно люблю Санкт-Петербург и Лен. область и искренне считаю, что нет на всем сайте (да что там сайте ….- единицы таких невероятных людей!), кто так, как Игорь сможет Вам рассказать об истории, об императорах и императрицах, о дворцовых переворотах и тайнах! Нигде вы не услышите таких подробных фактов об истории нашей Российской Империи! Никто Вам не откроет столько секретов и тайн, что происходили в этих местах… На данной экскурсии мы:
Посмотрели Гатчинский дворец, поговорили об истории этого места, о парке, о том, как жили наши «августейшие особы» в нем! Несмотря на непогоду, сложные условия для работы, сильнейший ветер, Игорь провел эту экскурсию на оценку «миллион» из «5»! Вышел за рамки экскурса и рассказал (и показал!) намноооого больше о Гатчине и ее дворцах, чем я ожидала!
Это не первая моя прогулка с Игорем и,конечно, не последняя! Из организационных моментов: великолепно водит автомобиль (который всегда супер - чистый, с комфортной температурой в салоне!), тайминг высчитан идеально и прогулка выстроена очень удобно! Сам Игорь очень воспитанный, галантный, с прекрасным чувством юмора и заботливо относящийся к гостям своих экскурсий человек! Мои самые искренние благодарности Вам, Игорь! И всенепременнейше рекомендую гостям нашей культурной столицы узнавать город и историю России с Игорем!

Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в+2
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
Если Вы попадаете к Игорю на экскурсию хоть раз - Вы, граждане туристы, пропали - в
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Татьяна
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями он умело вычленяет значимую информацию и истории из жизни монарших особ. Экскурсия очень четко
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построена по логистике, остались только приятные впечатления. Так как у нас был транзитный день, Игорь забрал нас сразу из аэропорта на экскурсию. Если будет случай, обязательно будем обращаться только к нему. Поверьте есть, с кем сравнивать.

Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
Замечательная экскурсия. От всей души рекомендую. Наш гид-Игорь, человек, который погружает в эпоху. Обладая энциклопедическими знаниями
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Мария
Великолепная экскурсия! Игорь рассказывает очень образно, порой кажется, что переносишься сквозь века и со стороны, наблюдаешь за событиями, о которых он повествует. Знания организатора глубоки и безграничны. И очень приятно,
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что доносит он их доспупным языком. При заказе экскурсии казалось, что 5.5 часов - это очень много, но было так интересно, что, по окончании экскурсии, казалось - мало. Игорь встретил нас на комфортном автомобиле, по пути начал погружать в историю дома Романовых, провёл экскурсию по городу, парку, рассказал о дворце и раскрыл некоторые из тайн императорской резиденции, да ещё и на обратном пути поведал нам интереснейшую историю. Экскурсию рекомендую. Мы остались в полном восторге! И отдельная благодарность за очень атмосферные фото)

Великолепная экскурсия! Игорь рассказывает очень образно, порой кажется, что переносишься сквозь века и со стороны, наблюдаешь
Великолепная экскурсия! Игорь рассказывает очень образно, порой кажется, что переносишься сквозь века и со стороны, наблюдаешь
Великолепная экскурсия! Игорь рассказывает очень образно, порой кажется, что переносишься сквозь века и со стороны, наблюдаешь
Великолепная экскурсия! Игорь рассказывает очень образно, порой кажется, что переносишься сквозь века и со стороны, наблюдаешь
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Ольга
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат. Гатчинский дворец за его столь строгим фасадом,поразил в самое сердце! Погрузились в эпоху Романовых. Парк - изумительное место,как будто гуляешь в лесу и за каждым поворотом открывается новый,прекрасный вид. Спасибо за прекрасно проведенное время!
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.+2
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
С Игорем мы путешествуем не в первый раз. Всегда интересные,живые рассказы без утомительных цифр и дат.
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Александра
Пишу отзыв с опазданием, но это не влияет на оценку 🫶 с Игорем эта была четвёртая экскурсия и, как все предыдущие, на одном дыхании. Человек большой эрудиции, внимания и души
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😁 если выбирать экскурсии, из тех которые представлены у него в профиле, то только с этим человеком! Все четыря (экскурсии) дня были для нас прекрасным времяпрепровождением, вливанием знаний на лайте и положительно-приятным послевкусием. Спасибо большое Вам за эти впечатления!

Пишу отзыв с опазданием, но это не влияет на оценку 🫶 с Игорем эта была четвёртая
Пишу отзыв с опазданием, но это не влияет на оценку 🫶 с Игорем эта была четвёртая
Пишу отзыв с опазданием, но это не влияет на оценку 🫶 с Игорем эта была четвёртая
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Галина
Экскурсия просто замечательная, рекомендую.
Игорь отлично владеет материалом и очень увлекательно рассказывает.
Потрясающе красивый парк, секреты которого остались бы не раскрытыми, если бы не рассказ гида.
Во дворце Игорь также был с нами, тогда как зачастую в таких местах туристов отставляют на музейного гида в большой группе или же на самостоятельный осмотр.
Большое спасибо Игорю за интересный, красивый, хорошо организованный тур!
Экскурсия просто замечательная, рекомендую.
Экскурсия просто замечательная, рекомендую.
Экскурсия просто замечательная, рекомендую.
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