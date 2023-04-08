Побывать в живописном дворцово-парковом комплексе и узнать, что кроется за его торжественным обликом
Как связано это место с мальтийскими рыцарями? Что такое приорат и какие ритуалы в нём проводились? Зачем во дворце сделан подземный ход и что за письмо Павел I оставил для последнего императора России? Где, как не здесь, в Гатчине, искать ответы на эти вопросы!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Начнём наше путешествие от площади Победы в Петербурге, где поговорим о блокаде Ленинграда и периоде оккупации города. Затем проедем по части царскосельской дороги: вы увидите знаменитые Пулковские высоты и одноимённую обсерваторию.
Прогулка по старому городу
Первое, что вы увидите при подъезде к Гатчине, это Ингербургские ворота. Минуя их, окажемся в историческом центре города, где погуляем по Соборной улице с купеческими особняками, легенды о которых я вам расскажу. На Соборной площади уделим особое внимание собору Святого Апостола Павла, ведь в нём хранятся святыни, подаренные императору мальтийскими рыцарями!
Сказочный Приоратский дворец
Далее отправимся на берег Чёрного озера. Здесь вы поймёте, почему архитектор Н. А. Львов построил свой главный проект уникальным землебитным способом. А также узнаёте что такое «приорат» и почему он строился для принца Кондэ, тогдашнего главы мальтийских рыцарей. И главная интрига: я открою вам, какие ритуалы здесь проводились…
Дворцовый парк
Разумеется, мы погуляем по живописному пейзажному парку вдоль озёр, прудов и рек. Вы оцените скульптуры и малые архитектурные формы, найдёте загадочные каменные столбы от Адмиралтейства, Берёзовый домик, павильон Венеры и Ботанический сад.
Большой Гатчинский дворец
Вы услышите историю его создания, перестроек и знаменитых хозяев. Изучите парадные залы и самое загадочное место — подземный ход. Обязательно прикоснётесь к тайне кабинета Павла I, где узнаете о письме, 100 лет хранившем пророчества для последнего императора.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке).
Дополнительные расходы
- Билеты в Приоратский дворец (в том числе для гида) — 250 руб.
- Билеты в Большой дворец (осмотр самостоятельный или с музейным гидом) — 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.