Старая Гатчина встретит вас уютным историческим центром, замком в средневековом стиле на берегу озера, пейзажным парком, Большим дворцом и удивительными историями. Как связано это место с мальтийскими рыцарями? Что такое приорат и какие ритуалы в нём проводились? Зачем во дворце сделан подземный ход и что за письмо Павел I оставил для последнего императора России? Где, как не здесь, в Гатчине, искать ответы на эти вопросы!

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Описание

Что вас ожидает

Начнём наше путешествие от площади Победы в Петербурге, где поговорим о блокаде Ленинграда и периоде оккупации города. Затем проедем по части царскосельской дороги: вы увидите знаменитые Пулковские высоты и одноимённую обсерваторию.

Прогулка по старому городу

Первое, что вы увидите при подъезде к Гатчине, это Ингербургские ворота. Минуя их, окажемся в историческом центре города, где погуляем по Соборной улице с купеческими особняками, легенды о которых я вам расскажу. На Соборной площади уделим особое внимание собору Святого Апостола Павла, ведь в нём хранятся святыни, подаренные императору мальтийскими рыцарями!

Сказочный Приоратский дворец

Далее отправимся на берег Чёрного озера. Здесь вы поймёте, почему архитектор Н. А. Львов построил свой главный проект уникальным землебитным способом. А также узнаёте что такое «приорат» и почему он строился для принца Кондэ, тогдашнего главы мальтийских рыцарей. И главная интрига: я открою вам, какие ритуалы здесь проводились…

Дворцовый парк

Разумеется, мы погуляем по живописному пейзажному парку вдоль озёр, прудов и рек. Вы оцените скульптуры и малые архитектурные формы, найдёте загадочные каменные столбы от Адмиралтейства, Берёзовый домик, павильон Венеры и Ботанический сад.

Большой Гатчинский дворец

Вы услышите историю его создания, перестроек и знаменитых хозяев. Изучите парадные залы и самое загадочное место — подземный ход. Обязательно прикоснётесь к тайне кабинета Павла I, где узнаете о письме, 100 лет хранившем пророчества для последнего императора.

Организационные детали

Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы