Пиво — это больше, чем просто светлое и тёмное. Мы производим сорта, которые получили признание как в России, так и во всём мире.
Приходите к нам — и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! Увидите все тонкости произвоства, попробуете пиво прямо из танка, а также продегустируете закуски в невероятно эстетичном баре с арочными окнами и винтажным оборудованием.
Приходите к нам — и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! Увидите все тонкости произвоства, попробуете пиво прямо из танка, а также продегустируете закуски в невероятно эстетичном баре с арочными окнами и винтажным оборудованием.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В нашей крафтовой пивоварне вам предстоит совершить погружение в мир производства пива в сопровождении мастеров своего дела.
- Сначала вы попадёте в бар с продуманным интерьером, где вас будут ждать необычные закуски:
— тост с лососем
— брускетта вителло тоннато
— паштет из утиной печени на песочном тесте
— тост с овощами гриль
— грудинка с релишем из огурцов на ржаном хлебе
- Далее вы примете участие в экскурсии по производству. Успеете потрогать и попробовать солод, увидеть линию розлива и понаблюдать за этим процессом в реальном времени. Вы узнаете:
— кто запустил тренд на крафт
— как сварить кофейное пиво
— правда ли, что в пиве не обязательно должен быть хмель
— чем полезен хмельной напиток
— почему один и тот же сорт в России считается пивным напитком, а в Германии пивом
- И в финале — дегустация 6 сортов хмельных напитков:
— карамелизированный венский лагер с привкусом попкорна
— лихтенхайнер с кислинкой и привкусом копчения (такой, как обжаривали на костре и пили викинги)
— иппа с интересной ароматикой
— фруктовый эль с мягким ананасовым и банановым оттенками
— золотой бельгийский эль
— изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов. Незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Экскурсия строго 18+
- Продолжительность экскурсии 75 минут, дегустации — 45 минут
- Возможно изменение дегустационных сетов, напитков (при отсутствии какого-либо блюда)
- Обратите внимание: чтобы мы могли гарантировать вам место на экскурсии, необходимо внести полную оплату до начала программы. Это можно сделать двумя способами:
— онлайн по ссылке, которую отправит на вашу почту наш менеджер (нужно будет подойти за 10 минут до начала экскурсии)
— в нашем офисе наличными (нужно будет подойти за 45 минут до начала экскурсии)
в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Финляндском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 157 туристов
Наше агентство работает с 2012 года. Уже более 10 000 довольных путешественников отправились с нами на увлекательные экскурсии. У нас только самые интересные маршруты, профессиональные гиды с лицензией и менеджеры, которые легко помогут подобрать экскурсию по душе. Будем рады, если вы составите нам компанию. Поехали?Задать вопрос
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