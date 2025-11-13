Пробуждение интереса к искусству и культуре и доступ к новым технологиям творчества! Экскурсия проходит в фиджитал-галерее «Охра» — это уникальное пространство, где современное искусство встречается с передовыми технологиями.
Описание мастер-классаНовый взгляд на искусство Экскурсия проходит в фиджитал-галерее «Охра» — это уникальное пространство, где современное искусство встречается с передовыми технологиями. В рамках экскурсии вы познакомитесь с миром VR-художников, узнаете, как создаются медиа-шедевры, и поймете, как искусство и технологии объединяются в профессиях будущего. В заключительной части экскурсии вас ждет мастер-класс, где каждый сможет попробовать себя в роли digital-художника. Введение в цифровое искусство • Примеры: от первых стереоочков до современных шлемов;
- Форматы: инсталляции, VR-арт, видеоискусство, саунд-арт;
- Пример: Надежда Бей и её выставка «Да новым мирам»;
- Как технологии сохраняют искусство (оцифровка выставок);
- Проект исследования университета ИТМО;
- Как наука и искусство создают новые профессии;
- Пример: проект «Грибное царство» с 3D-сканированием;
- «Создай свой VR-арт»: пробуем рисовать в виртуальной реальности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение мастерской современных художников и мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
