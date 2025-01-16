В уютной арт-мастерской Санкт-Петербурга участники мастер-класса смогут создать собственный шедевр акрилом.
Преподаватель с опытом поддержит на каждом этапе, предложит темы на любой вкус: от городских пейзажей до натюрмортов. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 4 лет. Доступны два размера холста, а готовую картину можно забрать сразу после занятия. Участники узнают об основах работы с акрилом и техниках росписи различных поверхностей
Преподаватель с опытом поддержит на каждом этапе, предложит темы на любой вкус: от городских пейзажей до натюрмортов. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 4 лет. Доступны два размера холста, а готовую картину можно забрать сразу после занятия. Участники узнают об основах работы с акрилом и техниках росписи различных поверхностей
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальная возможность создать картину
- 👨🏫 Поддержка опытного преподавателя
- 🏙️ Темы на любой вкус: пейзажи, натюрморты
- 🖼️ Заберите картину сразу после занятия
- 👶 Подходит для детей от 4 лет
- 🖌️ Изучение основ работы с акрилом
Что можно увидеть
- Петербург
Описание мастер-класса
Вы выберете сюжет из предложенных нами референсов — это могут быть виды Петербурга, животные, стильные натюрморты и многое другое. Опытный преподаватель поможет создать уникальную и эффектную картину, научит азам работы с краской и расскажет, какие поверхности можно расписывать акрилом и в каких техниках ей можно работать.
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 4 лет
- Доступны два размера холста на картоне: 20×20 и 20×30. Большие размеры можно взять с доплатой
- Картину вы заберёте сразу после мастер-класса — мы бережно упакуем её
- Мастер-класс проведёт профессиональный преподаватель
ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7672 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
16 янв 2025
Получилась хорошая картина. Особенно у меня, первый раз красками получилось красиво. Я и в школе когда училась, карандашом хорошо рисовала, как красками, так одна мазня. А тут художник всё объяснил как правильно красками рисовать и получилось красиво. Спасибо большое🌸
Оксана
16 янв 2025
Мастер-класс очень понравился. Все смогли нарисовать шедевры, под чутким руководством профессионально художника. Он объяснил с чего начинать рисовать, на чём акцентировать внимание. Молодец.
А
Анна
5 янв 2025
Рекомендую: получите удовольствие от самого процесса и общения! Хороший холст, краски, на выбор много цветов, сюжетов. Ребенок особенно в восторге! На память: картины!
О
Ольга
11 дек 2024
Отличное место прочувствовать себя, научиться действительно чему-то новому и прекрасному. Очень понравилось. Сходите обязательно.
Ю
Юлия
23 окт 2024
Прекрасное разнообразие замкам и "колодцам". Увезем "кусочек" Питера с собой. 💗 это про эмоции. Про организацию - сопровождение на уровне: мы не сразу нашли офис - администратор сопроводила нас онлайн до офиса, отдельные овации Мастеру 👏 тактично выдержал сильно "любителей" и помог создать чудо!
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