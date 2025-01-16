Оксана Получилась хорошая картина. Особенно у меня, первый раз красками получилось красиво. Я и в школе когда училась, карандашом хорошо рисовала, как красками, так одна мазня. А тут художник всё объяснил как правильно красками рисовать и получилось красиво. Спасибо большое🌸

Оксана Мастер-класс очень понравился. Все смогли нарисовать шедевры, под чутким руководством профессионально художника. Он объяснил с чего начинать рисовать, на чём акцентировать внимание. Молодец.

А Анна Рекомендую: получите удовольствие от самого процесса и общения! Хороший холст, краски, на выбор много цветов, сюжетов. Ребенок особенно в восторге! На память: картины!

О Ольга Отличное место прочувствовать себя, научиться действительно чему-то новому и прекрасному. Очень понравилось. Сходите обязательно.