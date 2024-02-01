За типично петербургским завтраком поговорить о художниках, облюбовавших Петроградскую сторону
Петроградка отчасти похожа на Монмартр.
Уединённый и отдалённый от центра район привлекал художников-авангардистов, которые селились здесь коммунами. Я покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове. Расскажу о мастерах, которые жили и продолжают жить в этом районе. Как бунтари-авангардисты, предлагаю завершить завтрак игристым!
Уединённый и отдалённый от центра район привлекал художников-авангардистов, которые селились здесь коммунами. Я покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове. Расскажу о мастерах, которые жили и продолжают жить в этом районе. Как бунтари-авангардисты, предлагаю завершить завтрак игристым!
Ближайшие даты:
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Кто и как вывел русскую культуру авангардизма на мировую вершину.
- Почему именно Петроградка притягивала художников-авангардистов — Малевича, Филонова, Матюшина, Гуро.
- Какие творческие салоны были популярны в 19 и 20 веках.
- Какие места посещали гении, украшавшие собой Петроградскую сторону.
- Что отмечали и дегустировали в знаковых заведениях Петроградской стороны.
- Что авангардисты-островитяне ставили на новогодний стол, какие футуристические ёлки устраивали и почему просили не приводить на них детей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и завтрак.
- Экскурсия проходит в заведении «Ясная поляна» в историческом здании — доходном доме Корзинина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в доходном доме Корзинина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 403 туристов
Профессиональный трэвел-журналист. Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию:)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Ощутить дух старого города, полюбоваться парадными и заглянуть в мастерскую
в районе метро Спортивная
Сегодня
Завтра
1 фев
2 фев
1198899₽ за человека
Квест
2.5 часа
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
в районе метро «Петроградская»
Завтра
1 фев
2 фев
3 фев
5 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
у станции метро «Петроградская»
Сегодня
1 фев
2 фев
4 фев
990792₽ за человека