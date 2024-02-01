Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петроградки
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

За типично петербургским завтраком поговорить о художниках, облюбовавших Петроградскую сторону

Петроградка отчасти похожа на Монмартр.

Уединённый и отдалённый от центра район привлекал художников-авангардистов, которые селились здесь коммунами. Я покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове. Расскажу о мастерах, которые жили и продолжают жить в этом районе. Как бунтари-авангардисты, предлагаю завершить завтрак игристым!
Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петроградки
Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петроградки
Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петроградки
Ближайшие даты:
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Кто и как вывел русскую культуру авангардизма на мировую вершину.
  • Почему именно Петроградка притягивала художников-авангардистов — Малевича, Филонова, Матюшина, Гуро.
  • Какие творческие салоны были популярны в 19 и 20 веках.
  • Какие места посещали гении, украшавшие собой Петроградскую сторону.
  • Что отмечали и дегустировали в знаковых заведениях Петроградской стороны.
  • Что авангардисты-островитяне ставили на новогодний стол, какие футуристические ёлки устраивали и почему просили не приводить на них детей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и завтрак.
  • Экскурсия проходит в заведении «Ясная поляна» в историческом здании — доходном доме Корзинина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в доходном доме Корзинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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