Академия Штиглица, основанная в 1876 году, предлагает уникальную экскурсию по своему музею.
Архитектор Месмахер создал его как учебное пособие для студентов, и каждый зал отражает отдельный художественный стиль. Участники пройдут по
Архитектор Месмахер создал его как учебное пособие для студентов, и каждый зал отражает отдельный художественный стиль. Участники пройдут по
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные художественные залы
- 🏛 История Академии и её выпускников
- 🎬 Известные фильмы, снятые здесь
- 👨🎓 Узнайте о Кузьме Петрове-Водкине
- 🕰 Погружение в атмосферу XIX века
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия в музее Академии Штиглица идеально подходит для посещения в зимние месяцы с декабря по февраль, когда в Санкт-Петербурге холодно, а внутри музея поддерживается комфортная температура. Весной и осенью также приятно посетить музей, избегая летней жары и туристической суеты. Летом, несмотря на большое количество туристов, вы всё равно сможете насладиться экскурсией, особенно в дождливые дни.
Что можно увидеть
- Вестибюль музея
- Аванзал
- Романская галерея
- Зал «Теремок»
- Малая итальянская галерея
- Залы Росселино
- Зал Медичи
- Зал Печей
- Малая Гротесковая галерея
- Большой выставочный зал
Описание экскурсии
Вы посетите:
- вестибюль музея и аванзал.
- Романскую галерею и зал «Теремок».
- Малую итальянскую галерею.
- Залы Росселино, Медичи, Печей.
- Малую Гротесковую галерею.
- Большой выставочный зал.
Гид расскажет:
- об истории Академии и её музея.
- предметах прикладного искусства и уникальных интерьерах.
- известных выпускниках заведения: Кузьме Петрове-Водкине, авторе картины «Купание красного коня», и многих других.
- фильмах, которые снимали в интерьерах Академии, например, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», «Екатерина. Взлёт».
Организационные детали
- Обратите внимание! Если вы опоздали, и группа уже ушла, посетить экскурсию не получится. Ваш билет аннулируется, предоплата не возвращается.
- Оставшуюся часть стоимости просим оплатить не менее чем за сутки до экскурсии организатору онлайн (пришлём вам ссылку на оплату). Это связано с необходимостью выкупить билеты для вас заранее.
- В помещении поддерживается прохладная температура для сохранности экспонатов. Разрешено посещение в верхней одежде, если вам холодно.
- Экскурсию для вас проведёт экскурсовод музея.
- Продолжительность программы указана приблизительная. Как правило, 1 час и 15 минут — зависит от сотрудника Академии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2750 ₽
|Дети до 18 лет
|2650 ₽
|Пенсионеры
|2650 ₽
|Студенты
|2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Соляном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 12682 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенность которых — организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
14 июн 2025
Всё прошло отлично!
Очень понравилось
Очень понравилось
Е
Елена
11 июн 2025
Давно хотела попасть в Академию Штиглица, никак не удавалось забронировать на даты, когда я в Питере. Рада, что наконец удалось. Экскурсия понравилась, гид отличный. Я бы чуть уменьшила размер группы (было примеро 18-19 чел, многовато для узких проходов и небольших комнат. Плюс очень хотелось посмотреть коллекции фарфора (не только 2 витрины в зале с печами).
А
Анна
5 июн 2025
Поразительное место! Великолепный экскурсовод! Хочется побывать здесь еще не раз.
Д
Дина
3 июн 2025
Чудесная экскурсия. Очень понравилось!
А
Аришина
1 июн 2025
Мы пенсионеры Цена за экскурсию неадекватная Если бы в пределах 1000 р Я бы оценила все на отлично и рекомендовала бы ее своим знакомым Пересмотрите цены для льготных категорий (пенсионеров,школьников и студентов)
М
Марина
31 мая 2025
Великолепно!!!
Е
Елена
24 мая 2025
Добрый день! Это было невероятно. Какая приятная и вовлеченная экскурсовод. Спасибо организаторам. Очень советую.
О
Олеся
20 мая 2025
Все понравилось!
Елена
11 мая 2025
Давно хотела снова попасть с Академию. Спасибо организаторам за такую возможность! Все четко, понятно, увлекательно.
А
Александра
19 апр 2025
Это потрясающе! Очень красиво! Прекрасный экскурсовод. Всем советую!
н
наталья
16 янв 2025
Очень красиво, просто сказочно! Расписано всё: и стены, и потолки, и колонны, и своды! Много древней красивой деревянной мебели и изделий из чугуна. Очень красивые камины.
В
Валентина
16 янв 2025
Очень удивлена, что академия не имеет отопления, хотя работает уже более 20лет. Температура в помещениях 14 градусов. Никто об этом не предупреждал. Экскурсия вместо обещанных 1,5 часа длилась 1ч15 мин. Экскурсовод сообщила, что для того, чтобы сделать отопление надо разобрать все стены здания. Это говорит о её полной некомпетентности или о нежелании руководства заниматься этим вопросом. Всё остальное очень интересно.
В
Владимир
16 янв 2025
Экскурсия в музей познавательная и интересная, но конечно она больше подходит для специалистов-художников, скульпторов,дизайнеров и т. д.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Погрузитесь в историю железных дорог с опытным гидом-историком. Вас ждут интерактивные экспонаты, старинные вагоны и уникальные инсталляции
Начало: У Музея железных дорог России Библиотечный пер. 4 ...
Сегодня в 15:30
23 июн в 15:30
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Экскурсия в Академию Штиглица: погружение в историю и искусство
Начало: Соляной переулок, 13
1 авг в 15:00
5 авг в 15:00
2750 ₽ за билет
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Академии Штиглица
Начало: Соляной переулок, д. 15
Расписание: Согласно календарю
27 июн в 16:30
2100 ₽ за человека