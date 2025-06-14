М Марина Всё прошло отлично!

Очень понравилось

Е Елена Давно хотела попасть в Академию Штиглица, никак не удавалось забронировать на даты, когда я в Питере. Рада, что наконец удалось. Экскурсия понравилась, гид отличный. Я бы чуть уменьшила размер группы (было примеро 18-19 чел, многовато для узких проходов и небольших комнат. Плюс очень хотелось посмотреть коллекции фарфора (не только 2 витрины в зале с печами).

А Анна Поразительное место! Великолепный экскурсовод! Хочется побывать здесь еще не раз.

Д Дина Чудесная экскурсия. Очень понравилось!

А Аришина Мы пенсионеры Цена за экскурсию неадекватная Если бы в пределах 1000 р Я бы оценила все на отлично и рекомендовала бы ее своим знакомым Пересмотрите цены для льготных категорий (пенсионеров,школьников и студентов)

М Марина Великолепно!!!

Е Елена Добрый день! Это было невероятно. Какая приятная и вовлеченная экскурсовод. Спасибо организаторам. Очень советую.

О Олеся Все понравилось!

Елена Давно хотела снова попасть с Академию. Спасибо организаторам за такую возможность! Все четко, понятно, увлекательно.

А Александра Это потрясающе! Очень красиво! Прекрасный экскурсовод. Всем советую!

н наталья Очень красиво, просто сказочно! Расписано всё: и стены, и потолки, и колонны, и своды! Много древней красивой деревянной мебели и изделий из чугуна. Очень красивые камины.

В Валентина Очень удивлена, что академия не имеет отопления, хотя работает уже более 20лет. Температура в помещениях 14 градусов. Никто об этом не предупреждал. Экскурсия вместо обещанных 1,5 часа длилась 1ч15 мин. Экскурсовод сообщила, что для того, чтобы сделать отопление надо разобрать все стены здания. Это говорит о её полной некомпетентности или о нежелании руководства заниматься этим вопросом. Всё остальное очень интересно.