М Мартынова Зоологический музей для детей и взрослых Познавательно-увлекательная экскурсия. Отлично и с пользой провели время и взрослые и дети восьми лет.

Обязательно повторим.

Н Наталья Зоологический музей для детей и взрослых Отличная экскурсия! Наталья прекрасно владеет материалом, умеет интересно и нескучно его подать. Конечно, мы задержались и, конечно, времени не хватило, так как экспонатов очень много. Рекомендую и детям, и взрослым.

Н Наталия Зоологический музей для детей и взрослых читать дальше внук (11 лет) был просто в восторге и охотно участвовал в диалоге с экскурсоводом. Наталья легко и непринуждённо ведёт повествование, переключая внимание и вовлекая в обсуждение, ненавязчиво заставляет подумать, поразмышлять - а почему так, а не иначе… В общем, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую прогуляться по Зоологическому музею с Натальей! Наталья замечательно провела экскурсию 13 сентября. Даже я узнала много нового и необычного из жизни разных представителей фауны! А уж

Ю Юлия Зоологический музей для детей и взрослых Невероятно интересная экскурсия!!! Уже порекомендовала своим знакомым. Ребенок, 10 лет, который интересуется только поездами, остался в восторге от экскурсии. А это прям показатель)))

О Оксана Зоологический музей для детей и взрослых Шикарная экскурсия. Дети, взрослые и даже вечно недовольные подростки слушали с большим интересом. Однозначно рекомендую. Куча интересной информации, которая останется в памяти!

Е Елена Зоологический музей для детей и взрослых Однозначно рекомендую музей с экскурсией от Натальи! Такая интересная экскурсия, что даже не увлеченный темой животных человек будет доволен!

Моя 9-летняя дочь просит ещё раз сходить, тк после экскурсии возникло очень много вопросов о животном мире.

А Анна Зоологический музей для детей и взрослых читать дальше в состоянии эйфории от этой экскурсии! Очень вовлеченный экскурсовод, который интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Узнали много нового! Этот музей - обязателен для посещения, особенно с детьми) когда в следующий раз будем в Санкт-Петербурге, обязательно возьмем «продолжение») тк очень хотелось слушать еще и еще) мы сами из Москвы, но данный музей и экскурсовод покорили определенно)

Также очень хотим попасть и на остальные экскурсии от Вас!) Огромное спасибо за такую потрясающую экскурсию! Моему сыну (7 лет) было очень интересно) а мы с моей мамой просто были

Е Елена Зоологический музей для детей и взрослых Наталья, сумела заинтересовать и взрослого и ребенка ♥️ спасибо огромное за экскурсию.

Е Елена Зоологический музей для детей и взрослых читать дальше особые любители животных, но музей нас покорил! После экскурсии походили сами - но это не то! Без рассказов Натальи 😀

Она водит и в другие музеи, уточняйте у нее. От души рекомендую Наталью. Чудесный рассказчик! Интересная подача материала. Разложила все по полочкам! Была с сыном 8 лет. Мы не

Т Татьяна Зоологический музей для детей и взрослых Очень интересная экскурсия.

Наталья не давала скучать ни взрослым ни детям)) Рекомендую от души 👍

А Андрей Зоологический музей для детей и взрослых Здравствуйте! Нашей семье очень понравилась экскурсия. Узнали новые факты, о чем ранее и не подозревали. Рекомендую посещение данного музея только с гидом. Наталья, большое спасибо!

О Ольга Зоологический музей для детей и взрослых Экскурсия с Натальей очень понравилась и детям (3-х и 5-ти лет), и нам взрослым. Очень много узнали нового, например, такой факт, что акула практически не бывает беззубой.. Благодарим Наталью за интереснейшую и очень познавательную экскурсию! Рекомендуем другим людям.

И Ирина Зоологический музей для детей и взрослых Все очень понравилось, уже всем порекомендовала.

М Мария Зоологический музей для детей и взрослых Очень понравилось! Наталья увлекла детей, да и меня, с первой минуты. Вся экскурсия на одном дыхании! Детям понравилось, узнали много интересного. Однозначно рекомендую!!!

И Ирина Зоологический музей для детей и взрослых Наталья замечательно подает материал. Интересно и взрослым и 11 летнему ребенку. Спасибо. Узнали много нового.

А Аделина Зоологический музей для детей и взрослых читать дальше и ребенка 13 лет и взрослых. Хотелось слушать еще и еще. С удовольствием еще пойдем с Натальей в другие места и порекомендуем знакомым! Было очень познавательно и увлекательно! Спасибо Наталье за интереснейшую экскурсию по зоологическому музею. От встречи до окончания все было организованно и продуманно прекрасно. Она заинтересовала

А Анна Зоологический музей для детей и взрослых Великолепная экскурсия! Наталья - фантастический профессионал, увлекающий и взрослых, и детей на 100%. Информация преподносится настолько понятно, увлекательно, запоминающееся. Мы с дочкой просто в восторге! Вернемся к Наталье точно еще! Спасибо за экскурсию!

E Elena Зоологический музей для детей и взрослых Шикарный экскурсовод! Так занимательно рассказывать, находить общий язык с детьми разного возраста! Все рассказанные факты помним до сих пор, вечером после музея дети все в деталях рассказывали папе!

Очень хотим ещё не раз прогуляться по музею вместе с Натальей!

О Ольга Зоологический музей для детей и взрослых Очень интересная экскурсия. Реально познавательно, и взрослые, и ребёнок 10 лет ушли под впечатлением от музея. Ещё у Натальи были разные интересные штуки в сумке, не буду спойлерить. Но мы в восторге. Хотим дальше исследовать музей с Натальей. Однозначно рекомендую