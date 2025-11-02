Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПутешествие по залам Академии искусств
Погрузитесь в атмосферу искусства и истории в музее Академии Штиглица. Вас ждут уникальные залы и рассказы о знаменитых выпускниках и фильмах
Начало: В Соляном переулке
12 дек в 15:30
19 дек в 15:30
2750 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
Побывать в петербургском дворце в стиле флорентийского паллацо и узнать его удивительную историю
Начало: На Дворцовой набережной
13 дек в 11:30
19 дек в 11:30
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Побывать в роскошных великокняжеских покоях в стиле рококо и готики и погрузиться в историю
Начало: На Дворцовой набережной
27 дек в 12:30
3 янв в 11:00
3150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:45
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММартынова2 ноября 2025Познавательно-увлекательная экскурсия. Отлично и с пользой провели время и взрослые и дети восьми лет.
Обязательно повторим.
- ННаталья26 сентября 2025Отличная экскурсия! Наталья прекрасно владеет материалом, умеет интересно и нескучно его подать. Конечно, мы задержались и, конечно, времени не хватило, так как экспонатов очень много. Рекомендую и детям, и взрослым.
- ННаталия15 сентября 2025Наталья замечательно провела экскурсию 13 сентября. Даже я узнала много нового и необычного из жизни разных представителей фауны! А уж
- ЮЮлия12 сентября 2025Невероятно интересная экскурсия!!! Уже порекомендовала своим знакомым. Ребенок, 10 лет, который интересуется только поездами, остался в восторге от экскурсии. А это прям показатель)))
- ООксана29 августа 2025Шикарная экскурсия. Дети, взрослые и даже вечно недовольные подростки слушали с большим интересом. Однозначно рекомендую. Куча интересной информации, которая останется в памяти!
- ЕЕлена27 августа 2025Однозначно рекомендую музей с экскурсией от Натальи! Такая интересная экскурсия, что даже не увлеченный темой животных человек будет доволен!
Моя 9-летняя дочь просит ещё раз сходить, тк после экскурсии возникло очень много вопросов о животном мире.
- ААнна19 августа 2025Огромное спасибо за такую потрясающую экскурсию! Моему сыну (7 лет) было очень интересно) а мы с моей мамой просто были
- ЕЕлена15 августа 2025Наталья, сумела заинтересовать и взрослого и ребенка ♥️ спасибо огромное за экскурсию.
- ЕЕлена24 июня 2025От души рекомендую Наталью. Чудесный рассказчик! Интересная подача материала. Разложила все по полочкам! Была с сыном 8 лет. Мы не
- ТТатьяна24 июня 2025Очень интересная экскурсия.
Наталья не давала скучать ни взрослым ни детям)) Рекомендую от души 👍
- ААндрей22 июня 2025Здравствуйте! Нашей семье очень понравилась экскурсия. Узнали новые факты, о чем ранее и не подозревали. Рекомендую посещение данного музея только с гидом. Наталья, большое спасибо!
- ООльга31 мая 2025Экскурсия с Натальей очень понравилась и детям (3-х и 5-ти лет), и нам взрослым. Очень много узнали нового, например, такой факт, что акула практически не бывает беззубой.. Благодарим Наталью за интереснейшую и очень познавательную экскурсию! Рекомендуем другим людям.
- ИИрина13 мая 2025Все очень понравилось, уже всем порекомендовала.
- ММария7 мая 2025Очень понравилось! Наталья увлекла детей, да и меня, с первой минуты. Вся экскурсия на одном дыхании! Детям понравилось, узнали много интересного. Однозначно рекомендую!!!
- ИИрина5 мая 2025Наталья замечательно подает материал. Интересно и взрослым и 11 летнему ребенку. Спасибо. Узнали много нового.
- ААделина22 апреля 2025Спасибо Наталье за интереснейшую экскурсию по зоологическому музею. От встречи до окончания все было организованно и продуманно прекрасно. Она заинтересовала
- ААнна11 апреля 2025Великолепная экскурсия! Наталья - фантастический профессионал, увлекающий и взрослых, и детей на 100%. Информация преподносится настолько понятно, увлекательно, запоминающееся. Мы с дочкой просто в восторге! Вернемся к Наталье точно еще! Спасибо за экскурсию!
- EElena9 апреля 2025Шикарный экскурсовод! Так занимательно рассказывать, находить общий язык с детьми разного возраста! Все рассказанные факты помним до сих пор, вечером после музея дети все в деталях рассказывали папе!
Очень хотим ещё не раз прогуляться по музею вместе с Натальей!
- ООльга30 марта 2025Очень интересная экскурсия. Реально познавательно, и взрослые, и ребёнок 10 лет ушли под впечатлением от музея. Ещё у Натальи были разные интересные штуки в сумке, не буду спойлерить. Но мы в восторге. Хотим дальше исследовать музей с Натальей. Однозначно рекомендую
- ААндрей30 марта 2025Наверное, самая интересная экскурсия которая только может быть для детей до 10 лет!
Рекомендую абсолютно всем! Мы, взрослые, слушали с упоением!
