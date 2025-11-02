Мои заказы

Зоологический музей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Зоологический музей» в Санкт-Петербурге, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия в музей Академии Штиглица
1.5 часа
29 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по залам Академии искусств
Погрузитесь в атмосферу искусства и истории в музее Академии Штиглица. Вас ждут уникальные залы и рассказы о знаменитых выпускниках и фильмах
Начало: В Соляном переулке
12 дек в 15:30
19 дек в 15:30
2750 ₽ за человека
Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
1 час
8 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
Побывать в петербургском дворце в стиле флорентийского паллацо и узнать его удивительную историю
Начало: На Дворцовой набережной
13 дек в 11:30
19 дек в 11:30
1900 ₽ за человека
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
1.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Побывать в роскошных великокняжеских покоях в стиле рококо и готики и погрузиться в историю
Начало: На Дворцовой набережной
27 дек в 12:30
3 янв в 11:00
3150 ₽ за человека
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
1 час
43 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:45
2600 ₽ за человека
Зоологический музей для детей и взрослых
1 час
78 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мартынова
    2 ноября 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Познавательно-увлекательная экскурсия. Отлично и с пользой провели время и взрослые и дети восьми лет.
    Обязательно повторим.
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Отличная экскурсия! Наталья прекрасно владеет материалом, умеет интересно и нескучно его подать. Конечно, мы задержались и, конечно, времени не хватило, так как экспонатов очень много. Рекомендую и детям, и взрослым.
  • Н
    Наталия
    15 сентября 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Наталья замечательно провела экскурсию 13 сентября. Даже я узнала много нового и необычного из жизни разных представителей фауны! А уж
    читать дальше

    внук (11 лет) был просто в восторге и охотно участвовал в диалоге с экскурсоводом. Наталья легко и непринуждённо ведёт повествование, переключая внимание и вовлекая в обсуждение, ненавязчиво заставляет подумать, поразмышлять - а почему так, а не иначе… В общем, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую прогуляться по Зоологическому музею с Натальей!

  • Ю
    Юлия
    12 сентября 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Невероятно интересная экскурсия!!! Уже порекомендовала своим знакомым. Ребенок, 10 лет, который интересуется только поездами, остался в восторге от экскурсии. А это прям показатель)))
    Невероятно интересная экскурсия!!! Уже порекомендовала своим знакомым. Ребенок, 10 лет, который интересуется только поездами, остался в восторге от экскурсии. А это прям показатель)))
  • О
    Оксана
    29 августа 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Шикарная экскурсия. Дети, взрослые и даже вечно недовольные подростки слушали с большим интересом. Однозначно рекомендую. Куча интересной информации, которая останется в памяти!
  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Однозначно рекомендую музей с экскурсией от Натальи! Такая интересная экскурсия, что даже не увлеченный темой животных человек будет доволен!
    Моя 9-летняя дочь просит ещё раз сходить, тк после экскурсии возникло очень много вопросов о животном мире.
    Однозначно рекомендую музей с экскурсией от Натальи! Такая интересная экскурсия, что даже не увлеченный темой животных человек будет доволен!
    Моя 9-летняя дочь просит ещё раз сходить, тк после экскурсии возникло очень много вопросов о животном мире.
  • А
    Анна
    19 августа 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Огромное спасибо за такую потрясающую экскурсию! Моему сыну (7 лет) было очень интересно) а мы с моей мамой просто были
    читать дальше

    в состоянии эйфории от этой экскурсии! Очень вовлеченный экскурсовод, который интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Узнали много нового! Этот музей - обязателен для посещения, особенно с детьми) когда в следующий раз будем в Санкт-Петербурге, обязательно возьмем «продолжение») тк очень хотелось слушать еще и еще) мы сами из Москвы, но данный музей и экскурсовод покорили определенно)
    Также очень хотим попасть и на остальные экскурсии от Вас!)

    Огромное спасибо за такую потрясающую экскурсию! Моему сыну (7 лет) было очень интересно) а мы с моей мамой просто были
  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Наталья, сумела заинтересовать и взрослого и ребенка ♥️ спасибо огромное за экскурсию.
  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    От души рекомендую Наталью. Чудесный рассказчик! Интересная подача материала. Разложила все по полочкам! Была с сыном 8 лет. Мы не
    читать дальше

    особые любители животных, но музей нас покорил! После экскурсии походили сами - но это не то! Без рассказов Натальи 😀
    Она водит и в другие музеи, уточняйте у нее.

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия.
    Наталья не давала скучать ни взрослым ни детям)) Рекомендую от души 👍
  • А
    Андрей
    22 июня 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Здравствуйте! Нашей семье очень понравилась экскурсия. Узнали новые факты, о чем ранее и не подозревали. Рекомендую посещение данного музея только с гидом. Наталья, большое спасибо!
  • О
    Ольга
    31 мая 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Экскурсия с Натальей очень понравилась и детям (3-х и 5-ти лет), и нам взрослым. Очень много узнали нового, например, такой факт, что акула практически не бывает беззубой.. Благодарим Наталью за интереснейшую и очень познавательную экскурсию! Рекомендуем другим людям.
    Экскурсия с Натальей очень понравилась и детям (3-х и 5-ти лет), и нам взрослым. Очень много
  • И
    Ирина
    13 мая 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Все очень понравилось, уже всем порекомендовала.
  • М
    Мария
    7 мая 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Очень понравилось! Наталья увлекла детей, да и меня, с первой минуты. Вся экскурсия на одном дыхании! Детям понравилось, узнали много интересного. Однозначно рекомендую!!!
    Очень понравилось! Наталья увлекла детей, да и меня, с первой минуты. Вся экскурсия на одном дыхании!
  • И
    Ирина
    5 мая 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Наталья замечательно подает материал. Интересно и взрослым и 11 летнему ребенку. Спасибо. Узнали много нового.
  • А
    Аделина
    22 апреля 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Спасибо Наталье за интереснейшую экскурсию по зоологическому музею. От встречи до окончания все было организованно и продуманно прекрасно. Она заинтересовала
    читать дальше

    и ребенка 13 лет и взрослых. Хотелось слушать еще и еще. С удовольствием еще пойдем с Натальей в другие места и порекомендуем знакомым! Было очень познавательно и увлекательно!

  • А
    Анна
    11 апреля 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Великолепная экскурсия! Наталья - фантастический профессионал, увлекающий и взрослых, и детей на 100%. Информация преподносится настолько понятно, увлекательно, запоминающееся. Мы с дочкой просто в восторге! Вернемся к Наталье точно еще! Спасибо за экскурсию!
    Великолепная экскурсия! Наталья - фантастический профессионал, увлекающий и взрослых, и детей на 100%. Информация преподносится настолько понятно, увлекательно, запоминающееся. Мы с дочкой просто в восторге! Вернемся к Наталье точно еще! Спасибо за экскурсию!
  • E
    Elena
    9 апреля 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Шикарный экскурсовод! Так занимательно рассказывать, находить общий язык с детьми разного возраста! Все рассказанные факты помним до сих пор, вечером после музея дети все в деталях рассказывали папе!
    Очень хотим ещё не раз прогуляться по музею вместе с Натальей!
    Шикарный экскурсовод! Так занимательно рассказывать, находить общий язык с детьми разного возраста! Все рассказанные факты помним до сих пор, вечером после музея дети все в деталях рассказывали папе!
    Очень хотим ещё не раз прогуляться по музею вместе с Натальей!
  • О
    Ольга
    30 марта 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия. Реально познавательно, и взрослые, и ребёнок 10 лет ушли под впечатлением от музея. Ещё у Натальи были разные интересные штуки в сумке, не буду спойлерить. Но мы в восторге. Хотим дальше исследовать музей с Натальей. Однозначно рекомендую
    Очень интересная экскурсия. Реально познавательно, и взрослые, и ребёнок 10 лет ушли под впечатлением от музея
  • А
    Андрей
    30 марта 2025
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Наверное, самая интересная экскурсия которая только может быть для детей до 10 лет!
    Рекомендую абсолютно всем! Мы, взрослые, слушали с упоением!

