Описание экскурсииМузей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки. В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован. В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже. Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского особняка, увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы. Государственный Эрмитаж – второй по величине коллекций художественный музей в мире. Первоначально императрица Екатерина II разместила это собрание в отдельном здании – Малом Эрмитаже. Отсюда и закрепилось общее название будущего музея. Сохранились богатые интерьеры дворцовых помещений, декор и старинная обстановка, которые служат обрамлением для прекрасного содержимого музейных залов. Вы увидите анфиладу парадных залов официальной зимней императорской резиденции, познакомитесь с собранием живописных полотен «старых мастеров», которое отражает вкусы его собирателей – российских императоров. Экскурсионные остановки: Манежная площадь, Дворцовая площадь
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие достопримечательности Вы увидите:
- Невский проспект
- Зимний дворец
- Александровская колонна
- Шереметевский дворец
- Дворец Нарышкиных-Шуваловых
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входной билет с экскурсией по Эрмитажу
- Входной билет в музей Фаберже, самостоятельный осмотр
- Свободное время в Эрмитаже до закрытия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Музей «Фаберже» наб. реки Фонтанки, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Шикарная поездка на целый день! Были на бархане,катались на катерах,масса впечатлений,край еще не монитизирован,это создает впечатление о девственности природы и ее красоте! Обедали в персиковом саду,оченьпонравилось,и блюда и подача, и
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Д
Только вернулись из нашего однодневного путешествия))Уставшие, но счастливые и довольные! Организовано было все замечательно-спасибо вам! Хорошая машина с опытным водителем! Гид Малик - очень приятный и образованный человек оставил хорошее впечатление у нашей группы! Спасибо! Итеперь мы знаем к кому обрщаться!
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А
Только что прилетели домой и уменя наконец-то появилось время поделиться своими впечатлениями о нашей поездке)Огромное вам спасибо за гостеприимство и шикарный тур, который вы для нас организовали. Красота вашего края и открытость людей просто поражает! Мы обязательно еще вернемся!
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М
Поездка замечательная, программа насыщенная. Магомед очень хороший гид, внимательный, отзывчивый все очень интересно рассказывает,уделяет внимание каждому туристу! Очень довольна поездкой и гидом. Спасибо!
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Л
Спасибо за поездку, это было незабываемо и непередаваемо,отдельное спасибо Магомеду за внимательность и терпение к нашим детям)))и, конечно же, благодарность нашему водителю))
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М
Получаю огромное удовольствие от поездки. Уже второй по счету. Решила ездить каждый выходной при хорошей погое.
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