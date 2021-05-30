Описание Отзывы Ответы на вопросы 5 9 отзывов

ГК «Тари Тур» Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия 4100 ₽ за человека 5 9 отзывов 5.5 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки. В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован. В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже. Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского особняка, увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы. Государственный Эрмитаж – второй по величине коллекций художественный музей в мире. Первоначально императрица Екатерина II разместила это собрание в отдельном здании – Малом Эрмитаже. Отсюда и закрепилось общее название будущего музея. Сохранились богатые интерьеры дворцовых помещений, декор и старинная обстановка, которые служат обрамлением для прекрасного содержимого музейных залов. Вы увидите анфиладу парадных залов официальной зимней императорской резиденции, познакомитесь с собранием живописных полотен «старых мастеров», которое отражает вкусы его собирателей – российских императоров. Экскурсионные остановки: Манежная площадь, Дворцовая площадь

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект

Зимний дворец

Александровская колонна

Шереметевский дворец

Дворец Нарышкиных-Шуваловых Что включено Услуги экскурсовода

Транспортное обслуживание

Входной билет с экскурсией по Эрмитажу

Входной билет в музей Фаберже, самостоятельный осмотр

Свободное время в Эрмитаже до закрытия Где начинаем и завершаем? Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская» Завершение: Музей «Фаберже» наб. реки Фонтанки, д. 21 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.