Приглашаем на насыщенную экскурсию по Северной столице! Вы осмотрите сокровища Музея Фаберже и Эрмитажа. А также проедете по центру города, сделав две остановки в культовых местах: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова. Мы расскажем о дворцовых переворотах и тайнах, покушениях и убийствах, мистических цифрах и «русском Гамлете».

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Эрмитаж. Вы пройдёте по парадным залам музея и полюбуетесь шедеврами великих мастеров: Тициана, Караваджо, Микеланджело, Рафаэля, да Винчи и других. А также оцените искусство Древнего Египта и не только.

Обзорная экспресс-экскурсия. Вы проедете по главным местам города и сделаете две остановки по 10 минут: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова.

Музей Фаберже. Вы увидите знаменитые яйца Фаберже и услышите связанные с ними истории. Мы расскажем, как возникла традиция дарить пасхальные яйца, какое яйцо было изготовлено последним и другие интересные факты.

Организационные детали