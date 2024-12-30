Приглашаем на насыщенную экскурсию по Северной столице! Вы осмотрите сокровища Музея Фаберже и Эрмитажа.
А также проедете по центру города, сделав две остановки в культовых местах: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова.
Мы расскажем о дворцовых переворотах и тайнах, покушениях и убийствах, мистических цифрах и «русском Гамлете».
А также проедете по центру города, сделав две остановки в культовых местах: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова.
Мы расскажем о дворцовых переворотах и тайнах, покушениях и убийствах, мистических цифрах и «русском Гамлете».
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Эрмитаж. Вы пройдёте по парадным залам музея и полюбуетесь шедеврами великих мастеров: Тициана, Караваджо, Микеланджело, Рафаэля, да Винчи и других. А также оцените искусство Древнего Египта и не только.
Обзорная экспресс-экскурсия. Вы проедете по главным местам города и сделаете две остановки по 10 минут: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова.
Музей Фаберже. Вы увидите знаменитые яйца Фаберже и услышите связанные с ними истории. Мы расскажем, как возникла традиция дарить пасхальные яйца, какое яйцо было изготовлено последним и другие интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с одним из наших профессиональных гидов
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе для гида). Билеты в Эрмитаж необходимо купить заранее. Вы можете сделать это на Трипстере: купить билет. Билеты в Музей Фаберже можно купить на месте: без экскурсии — 500 ₽, с экскурсией— 1000 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в пределах исторического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5057 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 дек 2024
Отзыв о экскурсоводе Светлане Ульяновой! Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию, приятное общение с доброжелательным и информированным человеком. Узнали для себя много новых полезных фактов! Будем рады продолжению общения с вами!
Е
Елена
15 дек 2024
Все прошло отлично, спасибо
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