Что вас ожидает

Путешествие по России

Этнографический музей в Петербурге изучает и воссоздает в экспозициях традиционную культуру народов нашей многонациональной страны. Вы узнаете, как раньше жили люди в Поволжье, Приуралье и на Дальнем Востоке. На Кавказе, в Средней Азии и в Крыму. Заглянете в русскую хату, побываете на сабантуе и перенесетесь ненадолго в Арктику.

Удивительные факты

Я расскажу о необычной одежде из рыбьей кожи, о шаманах Сибири, о колдунах и плакальщицах. Раскрою, как проходят «проводы русалки», что такое зюйдвестка, кломпы и понева. Зачем литовцы носят с собой варежки летом и как отмечают свадьбы в еврейских семьях. Поговорим мы и о втором по численности народе в России — татарах.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость: взрослые — 350 р, пенсионеры и студенты — 200 р, дети 3-16 лет — 100 р.