Этнографический музей с профессиональным гидом

Посетить «этнографический Эрмитаж» и узнать о культуре разных народов России

Российский этнографический музей был основан Николаем II в конце 19 века.

Он посвящен быту, традициям и обычаям людей, живущих в разных уголках нашей огромной страны.

Вы увидите среднеазиатские ковры и кавказское парадное оружие, атрибуты сибирских шаманов и зал, облицованный розовым карельским мрамором.

Погрузитесь в мир финнов и саамов, народов Балтики и Дальнего Востока.
Этнографический музей с профессиональным гидом
Этнографический музей с профессиональным гидом
Этнографический музей с профессиональным гидом
Этнографический музей с профессиональным гидом
Этнографический музей с профессиональным гидом
Этнографический музей с профессиональным гидом

Что вас ожидает

Путешествие по России

Этнографический музей в Петербурге изучает и воссоздает в экспозициях традиционную культуру народов нашей многонациональной страны. Вы узнаете, как раньше жили люди в Поволжье, Приуралье и на Дальнем Востоке. На Кавказе, в Средней Азии и в Крыму. Заглянете в русскую хату, побываете на сабантуе и перенесетесь ненадолго в Арктику.

Удивительные факты

Я расскажу о необычной одежде из рыбьей кожи, о шаманах Сибири, о колдунах и плакальщицах. Раскрою, как проходят «проводы русалки», что такое зюйдвестка, кломпы и понева. Зачем литовцы носят с собой варежки летом и как отмечают свадьбы в еврейских семьях. Поговорим мы и о втором по численности народе в России — татарах.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость: взрослые — 350 р, пенсионеры и студенты — 200 р, дети 3-16 лет — 100 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
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