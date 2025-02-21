Посетите уникальный музей в Санкт-Петербурге и узнайте о культуре народов России. Профессиональный гид расскажет о традициях и быте
Российский этнографический музей был основан Николаем II в конце 19 века. Он посвящен быту, традициям и обычаям людей, живущих в разных уголках нашей огромной страны.
Вы увидите среднеазиатские ковры и кавказское парадное оружие, атрибуты сибирских шаманов и зал, облицованный розовым карельским мрамором. Погрузитесь в мир финнов и саамов, народов Балтики и Дальнего Востока.
Этнографический музей в Санкт-Петербурге открыт круглый год, что делает его идеальным местом для посещения в любое время. Вне зависимости от сезона, экскурсия с гидом подарит новые знания и впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Российский этнографический музей
Описание экскурсии
Путешествие по России
Этнографический музей в Петербурге изучает и воссоздает в экспозициях традиционную культуру народов нашей многонациональной страны. Вы узнаете, как раньше жили люди в Поволжье, Приуралье и на Дальнем Востоке. На Кавказе, в Средней Азии и в Крыму. Заглянете в русскую хату, побываете на сабантуе и перенесетесь ненадолго в Арктику.
Удивительные факты
Я расскажу о необычной одежде из рыбьей кожи, о шаманах Сибири, о колдунах и плакальщицах. Раскрою, как проходят «проводы русалки», что такое зюйдвестка, кломпы и понева. Зачем литовцы носят с собой варежки летом и как отмечают свадьбы в еврейских семьях. Поговорим мы и о втором по численности народе в России — татарах.
Организационные детали
Входные билеты в музей не включены в стоимость: взрослые — 350 р, пенсионеры и студенты — 200 р, дети 3-16 лет — 100 р.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри музея после контроля билетов (ул. Инженерная 4/1)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6682 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Наталья
Огромная благодарность нашему экскусрводу Юлии за содержательный, познавательный и интересный рассказ! Были в этом потрясающем музее впервые, понимаем, что надо ещё не один раз его посетить. И мне и детям все очень понравилось! Обязательно вернёмся ещё за продолжением изучения экспозиции музея!
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А
Агейчик
Замечательная экскурсия по музею! Понравилась и детям, и взрослым. Советую всем!
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Наталья
Юлия,спасибо Вам за очень интересную и увлекательную экскурсию! Музей великолепный, отлично провели время! Дети в восторге! В планах на будущее ещё не раз сюда придти). И всем тоже рекомендую!
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А
Андрей
Интересная и познавательная экскурсия для взрослых и детей с профессионалом своего дела и просто хорошим человеком. Спасибо!
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Людмила
Прекрасный экскурсовод! Профессионал своего дела, понятно и доступно рассказала и для детей и для взрослых. Спасибо
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А
Андрей
Пишу с опозданием, простите Юлия) Все прошло на отлично, лучшие рекомендации! Спасибо!
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