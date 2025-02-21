Этнографический музей в Санкт-Петербурге открыт круглый год, что делает его идеальным местом для посещения в любое время. Вне зависимости от сезона, экскурсия с гидом подарит новые знания и впечатления.

Российский этнографический музей был основан Николаем II в конце 19 века. Он посвящен быту, традициям и обычаям людей, живущих в разных уголках нашей огромной страны. Вы увидите среднеазиатские ковры и кавказское парадное оружие, атрибуты сибирских шаманов и зал, облицованный розовым карельским мрамором. Погрузитесь в мир финнов и саамов, народов Балтики и Дальнего Востока.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по России

Этнографический музей в Петербурге изучает и воссоздает в экспозициях традиционную культуру народов нашей многонациональной страны. Вы узнаете, как раньше жили люди в Поволжье, Приуралье и на Дальнем Востоке. На Кавказе, в Средней Азии и в Крыму. Заглянете в русскую хату, побываете на сабантуе и перенесетесь ненадолго в Арктику.

Удивительные факты

Я расскажу о необычной одежде из рыбьей кожи, о шаманах Сибири, о колдунах и плакальщицах. Раскрою, как проходят «проводы русалки», что такое зюйдвестка, кломпы и понева. Зачем литовцы носят с собой варежки летом и как отмечают свадьбы в еврейских семьях. Поговорим мы и о втором по численности народе в России — татарах.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость: взрослые — 350 р, пенсионеры и студенты — 200 р, дети 3-16 лет — 100 р.