Румянцевский особняк – собрание лучшей коллекции памятников истории России

Всё здание было охвачено духом любопытства и исследований. Вас ждёт мощный фасад в стиле классицизма с 12-колонным портиком, полная гармония стилей и пропорций. Внутри – классические колонны, кессонные потолки и скульптурные украшения. Особняк очень сдержан и элегантен. На экскурсии нам расскажут, как граф Румянцев годами собирал свою коллекцию и что с ней стало в итоге. В особняк можно попасть только с экскурсией. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна!