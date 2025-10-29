Приглашаем в особняк, который когда-то был центром научной жизни Петербурга. Именно тут граф Румянцев собрал лучшую коллекцию памятников истории России. Вы увидите мощный портик из 12 колонн и интерьеры в стиле классицизма с элементами ампира.
Описание экскурсии
Румянцевский особняк – собрание лучшей коллекции памятников истории России
Всё здание было охвачено духом любопытства и исследований. Вас ждёт мощный фасад в стиле классицизма с 12-колонным портиком, полная гармония стилей и пропорций. Внутри – классические колонны, кессонные потолки и скульптурные украшения. Особняк очень сдержан и элегантен. На экскурсии нам расскажут, как граф Румянцев годами собирал свою коллекцию и что с ней стало в итоге. В особняк можно попасть только с экскурсией. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Английская наб., 44
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание
- Что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
29 окт 2025
Нам экскурсия понравилась. Впечатлило зеркало размером с мою квартиру))). Изумительные резные комоды. Коллекция коммунальных квартир напомнила обстановку у бабушек и дедушек, вернув нас в леиство
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Особняк Брусницыных
Побывать в роскошных интерьерах архитектурной жемчужины Санкт-Петербурга
Начало: Возле станции метро «Василеостровская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Расписание: По средам и субботам.
15 ноя в 14:00
16 ноя в 15:30
3000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в особняк Кшесинской
Начало: Ул. Куйбышева, д. 2-4
23 ноя в 11:00
30 ноя в 11:00
1550 ₽ за человека