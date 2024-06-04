Особняк Румянцева – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Румянцева» в Санкт-Петербурге, цены от 4 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Экскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
Побывать в княжеских комнатах и коммунальной квартире и насладиться петербургскими видами
Начало: На Английской набережной
9 июня в 11:30
10 июня в 11:00
6 670 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
    Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
    Благодарю за обширную и познавательную экскурсию, большой, сложный материал подан понятным, живым языком. Несмотря на то, что экскурсия для взрослых,
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    мой сын-подросток также нашел для себя в ней интересный участок, он интересуется оружием, и Александр все подробно, без спешки ему объяснил. Для меня показателем качественно проделанной работы, в данном случае, проведения экскурсии, является желание самой больше узнать по теме, в этот раз случилось так же. Особняк очень интересен не только большой экспозицией, посвященной блокаде Ленинграда, но и музеем коммунальной квартиры. Очень рекомендую и экскурсовода, и сам особняк к посещению.

  • С
    Станислав
    21 мая 2024
    Истории и судьбы блокадного Ленинграда
    Выражаем благодарность экскурсоводу Людмиле Михайловне! Мы много путешествуем и часто заказываем экскурсии в новых городах. Людмила Михайловна произвела на нас
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    особое впечатление, ее рассказы и мало известные детали об истории Блокадного Ленинграда останутся с нами навсегда. Хочу отметить, что Людмила Михайловна знакомила нас с городом в комфортном темпе, что для нас было важно, а еще подача материала – невероятно интригующе! Мы нашли именно то, что искали! По окончании экскурсии сразу же договорились на следующую не менее интересную. Уверена, что увидимся снова! Большое Вам спасибо, Людмила Михайловна!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Истории и судьбы блокадного Ленинграда
    Мне очень понравилось,но хотелось большего.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Истории и судьбы блокадного Ленинграда
    Очень интересная и познавательная экскурсия, не только для детей, но и для взрослых. Были в канун дня победы, поэтому особо прониклись темой. Спасибо Людмиле за экскурсию! Часть материала была в игровой форме и детям очень понравилось!
  • К
    Катерина
    6 мая 2024
    Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
    6 мая я встретилась с Александром в особняке Румянцева. Он специализируется в этой теме,блокада, и имеет энциклопедические знания. Это был огромный поток информации,с интересными подробностями,пояснениями на картах,экспонатах и архивныех вырезках Эта экскурсия была очень насыщенной и прекрасно организованной.
  • О
    Оксана
    11 августа 2023
    Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
    Ходили семьей на авторскую экскурсию Александра! Все 3 часа были активно вовлечены в историю самого страшного периода жизни города Ленинграда. Понравилась как взрослым так и детям. Спасибо вам большое
  • Ш
    Шестакова
    11 августа 2023
    Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
    Подробный рассказ о военной стратегии наступления фашистских войск и все попытки снятия блокады советскими войсками. Трудные дни блокады для жителей.
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    Сложные организационные моменты для правительства по организации эвакуации и снабжения. Гид погружен в тему,знает очень хорошо историю блокады,подкрепляет сказанное архивными фото. Любит город как и большинство гидов Питера. Рекомендую.

  • К
    Ксения
    5 августа 2023
    Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
    Интересная экскурсия, Александр рассказывает эмоционально, увлекательно. Видно, что материалы для экскурсий подобраны тщательно и у Александра глубокие познания в военной тематике. Были на экскурсии с детьми 10 и 12 лет, это наша вторая экскурсия с Александром. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Румянцева»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Особняк Румянцева" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 6 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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