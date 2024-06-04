1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
Побывать в княжеских комнатах и коммунальной квартире и насладиться петербургскими видами
Начало: На Английской набережной
9 июня в 11:30
10 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
- ММария29 мая 2024Благодарю за обширную и познавательную экскурсию, большой, сложный материал подан понятным, живым языком. Несмотря на то, что экскурсия для взрослых,
- ССтанислав21 мая 2024Выражаем благодарность экскурсоводу Людмиле Михайловне! Мы много путешествуем и часто заказываем экскурсии в новых городах. Людмила Михайловна произвела на нас
- ИИрина10 мая 2024Мне очень понравилось,но хотелось большего.
- ЕЕлена9 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, не только для детей, но и для взрослых. Были в канун дня победы, поэтому особо прониклись темой. Спасибо Людмиле за экскурсию! Часть материала была в игровой форме и детям очень понравилось!
- ККатерина6 мая 20246 мая я встретилась с Александром в особняке Румянцева. Он специализируется в этой теме,блокада, и имеет энциклопедические знания. Это был огромный поток информации,с интересными подробностями,пояснениями на картах,экспонатах и архивныех вырезках Эта экскурсия была очень насыщенной и прекрасно организованной.
- ООксана11 августа 2023Блокадный Ленинград: прогулка сквозь времяХодили семьей на авторскую экскурсию Александра! Все 3 часа были активно вовлечены в историю самого страшного периода жизни города Ленинграда. Понравилась как взрослым так и детям. Спасибо вам большое
- ШШестакова11 августа 2023Блокадный Ленинград: прогулка сквозь времяПодробный рассказ о военной стратегии наступления фашистских войск и все попытки снятия блокады советскими войсками. Трудные дни блокады для жителей.
- ККсения5 августа 2023Блокадный Ленинград: прогулка сквозь времяИнтересная экскурсия, Александр рассказывает эмоционально, увлекательно. Видно, что материалы для экскурсий подобраны тщательно и у Александра глубокие познания в военной тематике. Были на экскурсии с детьми 10 и 12 лет, это наша вторая экскурсия с Александром. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Румянцева»
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