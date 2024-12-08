Особняк Барятинских — один из шедевров петербургской архитектуры, куда не так просто проникнуть. Но с нами возможно! Приглашаем вас на детальное знакомство. Рассмотрим залы — парадные и семейные, полюбуемся отреставрированным декором.
И поговорим о ярких личностях из княжеской династии: декабристе, генерале-фельдмаршале и даже основателе Сургута.
И поговорим о ярких личностях из княжеской династии: декабристе, генерале-фельдмаршале и даже основателе Сургута.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Мы осмотрим:
- парадную лестницу
- отреставрированную анфиладу залов
- парадную семейную столовую
- Дубовый зал
- Готическую гостиную
- Театральный зал
- а также восстановленную лепнину, росписи потолков, резную отделку дверей и камины 19 века
Вспомним, кто и когда жил в особняке — о каждом владельце можно рассказать удивительные истории. А также поговорим о ярких представителях княжеской династии Барятинских: от декабриста до основателя Сургута.
Организационные детали
- В маршруте возможны изменения, поскольку некоторые интерьеры могут быть недоступны для осмотра
- С собой обязательно иметь паспорт!
- При входе необходимо надеть бахилы (выдаются сопровождающим)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети до 16 лет
|1 200 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
|Студенты
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле особняка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1050 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
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