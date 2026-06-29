в понедельник в 14:00, в четверг в 19:00, в субботу в 15:00

Царский друг, целитель из народа, одиозный авантюрист, сектант, завсегдатай борделей — кем же был Григорий Распутин? Мы погрузимся в Петербург начала 20 века и пройдем по пятам «старца»: через двор его дома, сквозь потайные арки и прямо к Юсуповскому дворцу. Вы убедитесь, что порой, разобравшись в одной личности, можно понять, что происходило в целой империи.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Феномен Распутина в истории России

Жизнь и убийство Григория Распутина в Петербурге — один из самых загадочных сюжетов истории России. На экскурсии мы подробно разберём, как некогда простому страннику удалось добиться ключевой роли в политике империи и полного доверия императорской четы. По дневниковым записям современников восстановим портрет Распутина. Вспомним городские легенды, изучим карикатуры и отделим факты от мифов. Спойлер: реальность окажется не менее изобретательной, чем вымысел!

Петербург начала 20 века глазами «старца»

Мы пройдем по следам Распутина — по улицам и дворам, где всё здесь дышит дореволюционной стариной, богатством и бедностью одновременно. Петербург откроется вам, как он есть — во всех своих крайностях. Наш маршрут:

Витебский вокзал , откуда Григорий Распутин отправлялся в гости к императорской семье в Царское село;

, откуда Григорий Распутин отправлялся в гости к императорской семье в Царское село; Двор доходного дома , где жил Распутин и откуда пошли легенды о старце и его практиках;

, где жил Распутин и откуда пошли легенды о старце и его практиках; Казачьи бани : здесь Распутин встречался с поклонниками и проводил свои обряды;

: здесь Распутин встречался с поклонниками и проводил свои обряды; Вяземская лавра близ Сенного рынка, беднейшее место Петербурга начала ХХ века;

близ Сенного рынка, беднейшее место Петербурга начала ХХ века; Юсуповский сад , где бродил будущий убийца старца Феликс Юсупов;

, где бродил будущий убийца старца Феликс Юсупов; Дом городских учреждений , в котором обсуждалось устранение «друга царской семьи»;

, в котором обсуждалось устранение «друга царской семьи»; Двор Юсуповского дворца, где отравленный цианидом Распутин пытался скрыться от убийц.

Организационные детали

Возьмите с собой зонт на случай дождя.