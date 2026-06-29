в понедельник в 14:00, в четверг в 19:00, в субботу в 15:00

Царский друг, целитель из народа, одиозный авантюрист, сектант, завсегдатай борделей — кем же был Григорий Распутин? Мы погрузимся в Петербург начала 20 века и пройдем по пятам «старца»: через двор его дома, сквозь потайные арки и прямо к Юсуповскому дворцу.
Вы убедитесь, что порой, разобравшись в одной личности, можно понять, что происходило в целой империи.
Вы убедитесь, что порой, разобравшись в одной личности, можно понять, что происходило в целой империи.
Описание экскурсии
Феномен Распутина в истории России
Жизнь и убийство Григория Распутина в Петербурге — один из самых загадочных сюжетов истории России. На экскурсии мы подробно разберём, как некогда простому страннику удалось добиться ключевой роли в политике империи и полного доверия императорской четы. По дневниковым записям современников восстановим портрет Распутина. Вспомним городские легенды, изучим карикатуры и отделим факты от мифов. Спойлер: реальность окажется не менее изобретательной, чем вымысел!
Петербург начала 20 века глазами «старца»
Мы пройдем по следам Распутина — по улицам и дворам, где всё здесь дышит дореволюционной стариной, богатством и бедностью одновременно. Петербург откроется вам, как он есть — во всех своих крайностях. Наш маршрут:
- Витебский вокзал, откуда Григорий Распутин отправлялся в гости к императорской семье в Царское село;
- Двор доходного дома, где жил Распутин и откуда пошли легенды о старце и его практиках;
- Казачьи бани: здесь Распутин встречался с поклонниками и проводил свои обряды;
- Вяземская лавра близ Сенного рынка, беднейшее место Петербурга начала ХХ века;
- Юсуповский сад, где бродил будущий убийца старца Феликс Юсупов;
- Дом городских учреждений, в котором обсуждалось устранение «друга царской семьи»;
- Двор Юсуповского дворца, где отравленный цианидом Распутин пытался скрыться от убийц.
Организационные детали
Возьмите с собой зонт на случай дождя.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6923 туристов
С 2011 года вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Васильевский остров, Петроградская сторона и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре. Хочется, чтобы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
молодёжь явно заинтересовано провела эти 2 часа!!! Спасибо Александру за увлеченность темой
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Е
Все отлично, очень понравился экскурсовод. Видно, что подходит своему делу с Душой
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Я посетила почти все экскурсии Александра, потому что мне нравится стиль повествования и маршруты.
Про Великого и ужасного старца я слышала много слухов,но никогда не углублялась в знания о нем. Я рекомендую эту экскурсию всем,кто интересуется историей России и одиозной личностью Григория
Про Великого и ужасного старца я слышала много слухов,но никогда не углублялась в знания о нем. Я рекомендую эту экскурсию всем,кто интересуется историей России и одиозной личностью Григория
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Мне с сестрой посчастливилось побывать на замечательной экскурсии с Александром про самую загадочную историческую личность Григория Распутина. По правде говоря, это была наша шестая прогулка с Александром, мы так прониклись
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Были на экскурсии "Петербург Распутина" с 11-летним сыном. Очень понравилось, влюбились в такие наполненные историей дворы-колодцы. Александр удивительный рассказчик, умеющий легко подавать даже сложные темы. Однозначно будем рекомендовать всем знакомым.
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Е
Прекрасная экскурсия. Очень структуированая и познавательная, подробная. Экскурсовод Александр виртуозно погружает в Распутинский Петербург. Замечательные впечатления от прогулки
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