в понедельник в 14:00, в четверг в 19:00, в субботу в 15:00

Петербург Распутина

Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века

Царский друг, целитель из народа, одиозный авантюрист, сектант, завсегдатай борделей — кем же был Григорий Распутин? Мы погрузимся в Петербург начала 20 века и пройдем по пятам «старца»: через двор его дома, сквозь потайные арки и прямо к Юсуповскому дворцу.

Вы убедитесь, что порой, разобравшись в одной личности, можно понять, что происходило в целой империи.
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
Петербург Распутина
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Что вас ожидает

Феномен Распутина в истории России

Жизнь и убийство Григория Распутина в Петербурге — один из самых загадочных сюжетов истории России. На экскурсии мы подробно разберём, как некогда простому страннику удалось добиться ключевой роли в политике империи и полного доверия императорской четы. По дневниковым записям современников восстановим портрет Распутина. Вспомним городские легенды, изучим карикатуры и отделим факты от мифов. Спойлер: реальность окажется не менее изобретательной, чем вымысел!

Петербург начала 20 века глазами «старца»

Мы пройдем по следам Распутина — по улицам и дворам, где всё здесь дышит дореволюционной стариной, богатством и бедностью одновременно. Петербург откроется вам, как он есть — во всех своих крайностях. Наш маршрут:

  • Витебский вокзал, откуда Григорий Распутин отправлялся в гости к императорской семье в Царское село;
  • Двор доходного дома, где жил Распутин и откуда пошли легенды о старце и его практиках;
  • Казачьи бани: здесь Распутин встречался с поклонниками и проводил свои обряды;
  • Вяземская лавра близ Сенного рынка, беднейшее место Петербурга начала ХХ века;
  • Юсуповский сад, где бродил будущий убийца старца Феликс Юсупов;
  • Дом городских учреждений, в котором обсуждалось устранение «друга царской семьи»;
  • Двор Юсуповского дворца, где отравленный цианидом Распутин пытался скрыться от убийц.

Организационные детали

Возьмите с собой зонт на случай дождя.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, в четверг в 19:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник в 14:00, в четверг в 19:00, в субботу в 15:00

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