в понедельник в 14:00, в четверг в 19:00, в субботу в 15:00

Жизнь и убийство Григория Распутина в Петербурге — один из самых загадочных сюжетов истории России. На экскурсии мы подробно разберём, как некогда простому страннику удалось добиться ключевой роли в политике империи и полного доверия императорской четы. По дневниковым записям современников восстановим портрет Распутина. Вспомним городские легенды, изучим карикатуры и отделим факты от мифов. Спойлер: реальность окажется не менее изобретательной, чем вымысел!
Мы пройдем по следам Распутина — по улицам и дворам, где всё здесь дышит дореволюционной стариной, богатством и бедностью одновременно. Петербург откроется вам, как он есть — во всех своих крайностях. Наш маршрут:
Возьмите с собой зонт на случай дождя.