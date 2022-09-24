Елисейские поля Петербурга

Вы знаете, что здесь в начале XX века проходил первый в столице конкурс красоты

Вы знаете, что здесь в начале XX века проходил первый в столице конкурс красоты? Читали, как Анна Ахматова писала о размерах модных шляп того времени? Слышали, что такое «корсетная остановка» и как называли распродажи в магазинах? Да, да, они тогда уже были! Нет? Тогда присоединяйтесь!
Елисейские поля Петербурга
Елисейские поля Петербурга
Елисейские поля Петербурга
Елисейские поля Петербурга
Елисейские поля Петербурга
Елисейские поля Петербурга
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Описание

Наше модное прошлое

Это приглашение в модное прошлое одного из старейших районов города, Петроградской стороны. Фасоны одежды, обуви, шляпок в модных магазинах по забытым адресам, прогулки «на острова», неприличный дамский «костюм-блумер» для езды на велосипеде, египетские маскарады и роскошные букеты «от Эйлерса» — Ее Величество Мода времен Серебряного века неспешно идет по «Елисейским полям Петербурга» — Каменноостровскому проспекту. Вместе с ней мы предлагаем прогуляться и вам.
Экскурсия проходит по Каменноостровскому проспекту, который был когда-то одним из самых оживленных и модных мест Санкт-Петербурга.

По субботам и воскресеньям, в 15-30 и 18-00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Электронный файл с иллюстрациями
Что не входит
  • Кофе/чай в кафе, заходим при желании группы сделать перерыв
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Метро Горьковская
Завершение: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 34
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям, в 15-30 и 18-00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Ограничение по возрасту строго 18+, текст исторической прогулки содержит материалы соответствующего содержания. Сообщите нам, если на прогулке будут дети, и мы проведем для Вас альтернативный вариант этой же прогулки с учетом возраста посетителей.
  • Мероприятие проходит в камерном формате - не более 10 человек на прогулку. Мы используем в качестве оборудования радиогид - для вашего комфорта, Вы сможете прогуливаться и при этом всегда слышать ведущего прогулки.
  • Длительность прогулки – 2,5 часа (с заходом на чай/кофе в кафе на полчаса, при желании группы).
  • Километраж – 1,4 км.
  • Рекомендуется взять с собой смартфон с подключением и Интернету и возможностью доступа к Google.doc - для удобства посетителей фотографии, картинки и т. д., всё то, что можно рассматривать в печатном виде в руках у гида, теперь можно видеть и на экране своего телефона. Ссылку высылаем в за несколько минут до начала экскурсии, чтобы можно было открыть файл
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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