По субботам и воскресеньям, в 15-30 и 18-00.

Наше модное прошлое

Это приглашение в модное прошлое одного из старейших районов города, Петроградской стороны. Фасоны одежды, обуви, шляпок в модных магазинах по забытым адресам, прогулки «на острова», неприличный дамский «костюм-блумер» для езды на велосипеде, египетские маскарады и роскошные букеты «от Эйлерса» — Ее Величество Мода времен Серебряного века неспешно идет по «Елисейским полям Петербурга» — Каменноостровскому проспекту. Вместе с ней мы предлагаем прогуляться и вам.

Экскурсия проходит по Каменноостровскому проспекту, который был когда-то одним из самых оживленных и модных мест Санкт-Петербурга.