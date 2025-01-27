В особняках и дворцах Петербурга бережно сохранен дух аристократии прошлых веков.
Вы можете посетить один из трех уникальных домов: дворец Трубецких-Нарышкиных, особняк Брусницыных или Елисеевых.
Каждое место откроет перед вами жизнь элиты Российской Империи в ярких деталях роскошных интерьеров.
Вы можете посетить один из трех уникальных домов: дворец Трубецких-Нарышкиных, особняк Брусницыных или Елисеевых.
Каждое место откроет перед вами жизнь элиты Российской Империи в ярких деталях роскошных интерьеров.
Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
По особнякам Петербурга Роскошные особняки и дворцы — одни из самых интересных достопримечательностей Петербурга. В их интерьерах идеально сохранен дух аристократии прошлых столетий. Попасть в некоторые из них не так просто, однако у вас есть возможность посетить один из трех уникальных особняков на выбор. Во дворце Трубецких-Нарышкиных вы узнаете о роли семейства в политической и культурной жизни Петербурга, рассмотрите мраморные колонны вестибюля и настенные панно парадной гостиной. Оцените антуражные библиотеку и музыкальный зал, которые расскажут вам о пристрастиях и интересах аристократической четы. А в личных покоях вам откроется обычная, повседневная сторона их жизни. В особняке Брусницыных вы узнаете, как дом простого крестьянина разросся до солидного предприятия из 600 человек, поговорите об архитекторе Ковшарове, чьими руками и был создан облик особняка, дошедший до нас сегодня. Мы осмотрим парадную с мраморной лестницей, попадем в оранжерею Зимнего сада, где выращивались тропические растения. В Белом зале полюбуемся на скульптуры и позолоченную лепнину, а в кальянной комнате — необычным мавританским стилем. Особняк Елисеевых покажет вам роскошную гостиную с высокими потолками, лепниной и позолотой, где проходили светские мероприятия. Вы остановитесь в Большом зале и заглянете в библиотеку — там сохранилась богатая коллекция книг и предметов искусства. Вы также заглянете в личные покои и кабинет хозяина особняка, рассмотрите антикварную мебель и узнаете тонкости жизни купеческой династии. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Имейте в виду, что в особняке нет уборной комнаты • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке • Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования!
В указанные даты на сайте:)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор:
- Особняк Брусницыных
- Особняк Елисеевых
- Дворец Трубецких-Нарышкиных
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия в особняке
- Посещение всех сохранившихся залов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 15
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные даты на сайте:)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Доплата по ссылке до мероприятия
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 янв 2025
Мы с подругой были на экскурсии 25.01.25
Стоимость 3520 на одного, но почему у других посетителе стоимость была намного ниже?
Экскурсия на один час этих денег не стоит. Экскурсий много, одна за другой, времени особо не нет на задавание вопросов экскурсоводу.
Стоимость 3520 на одного, но почему у других посетителе стоимость была намного ниже?
Экскурсия на один час этих денег не стоит. Экскурсий много, одна за другой, времени особо не нет на задавание вопросов экскурсоводу.
М
Марина
27 дек 2024
Понравилась экскурсия. Очень познавательно, экскурсовод владеет достаточно подробной информацией об особняке и его обитатателях. узнала много нового и интересного.
О
Ольга
24 ноя 2024
А
Александра
17 ноя 2024
Экскурсовод-женщина, которая вела экскурсию 16 ноября в 14 00 очень понравилась. Не помню как ее зовут, но она большая молодец: всё рассказала, ответила на вопросы, показала дополнительные фотографии, также отмечу ее грамотную речь. Приятно было слушать профессионала.
Е
Евгений
28 окт 2024
Красивые интерьеры, интересный рассказ экскурсовода. Понравилось.
И
Ирина
12 окт 2024
М
Милена
16 сен 2024
Отличная экскурсия! Экскурсовод на все вопросы отвечает и интересно рассказывает! Сам особняк поразил своей красотой,которую жители Петербурга смогли сохранить до наших дней!
Ю
Юлия
26 авг 2024
Чудесное место. Точно стоит посетить. Жалко только, что в таком состоянии, но, надеюсь, это скоро поправится
К
Куприна
20 авг 2024
С
Сергей
5 авг 2024
Спасибо за очень интересную экскурсию по особняку.
Я был уже тут в 2016 году и изменения не очень обрадовали. Состояние особняка ухудшилось. Надеюсь новый арендатор не только сумеет сохранить эту красоту,но и восстановить и здание и остальные комнаты в нём.
Я был уже тут в 2016 году и изменения не очень обрадовали. Состояние особняка ухудшилось. Надеюсь новый арендатор не только сумеет сохранить эту красоту,но и восстановить и здание и остальные комнаты в нём.
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