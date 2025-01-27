«Элита Петербурга»: особняки Брусницыных и Елисеевых, дворец Трубецких

В особняках и дворцах Петербурга бережно сохранен дух аристократии прошлых веков.

Вы можете посетить один из трех уникальных домов: дворец Трубецких-Нарышкиных, особняк Брусницыных или Елисеевых.

Каждое место откроет перед вами жизнь элиты Российской Империи в ярких деталях роскошных интерьеров.
4.7
10 отзывов
«Элита Петербурга»: особняки Брусницыных и Елисеевых, дворец Трубецких
«Элита Петербурга»: особняки Брусницыных и Елисеевых, дворец Трубецких
«Элита Петербурга»: особняки Брусницыных и Елисеевых, дворец Трубецких
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

По особнякам Петербурга Роскошные особняки и дворцы — одни из самых интересных достопримечательностей Петербурга. В их интерьерах идеально сохранен дух аристократии прошлых столетий. Попасть в некоторые из них не так просто, однако у вас есть возможность посетить один из трех уникальных особняков на выбор. Во дворце Трубецких-Нарышкиных вы узнаете о роли семейства в политической и культурной жизни Петербурга, рассмотрите мраморные колонны вестибюля и настенные панно парадной гостиной. Оцените антуражные библиотеку и музыкальный зал, которые расскажут вам о пристрастиях и интересах аристократической четы. А в личных покоях вам откроется обычная, повседневная сторона их жизни. В особняке Брусницыных вы узнаете, как дом простого крестьянина разросся до солидного предприятия из 600 человек, поговорите об архитекторе Ковшарове, чьими руками и был создан облик особняка, дошедший до нас сегодня. Мы осмотрим парадную с мраморной лестницей, попадем в оранжерею Зимнего сада, где выращивались тропические растения. В Белом зале полюбуемся на скульптуры и позолоченную лепнину, а в кальянной комнате — необычным мавританским стилем. Особняк Елисеевых покажет вам роскошную гостиную с высокими потолками, лепниной и позолотой, где проходили светские мероприятия. Вы остановитесь в Большом зале и заглянете в библиотеку — там сохранилась богатая коллекция книг и предметов искусства. Вы также заглянете в личные покои и кабинет хозяина особняка, рассмотрите антикварную мебель и узнаете тонкости жизни купеческой династии. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Имейте в виду, что в особняке нет уборной комнаты • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке • Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования!

В указанные даты на сайте:)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На выбор:
  • Особняк Брусницыных
  • Особняк Елисеевых
  • Дворец Трубецких-Нарышкиных
Что включено
  • Услуги гида
  • Фотосессия в особняке
  • Посещение всех сохранившихся залов
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 15
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные даты на сайте:)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Доплата по ссылке до мероприятия
  • С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
2
1
Ю
27 янв 2025
Мы с подругой были на экскурсии 25.01.25
Стоимость 3520 на одного, но почему у других посетителе стоимость была намного ниже?
Экскурсия на один час этих денег не стоит. Экскурсий много, одна за другой, времени особо не нет на задавание вопросов экскурсоводу.
М
27 дек 2024
Понравилась экскурсия. Очень познавательно, экскурсовод владеет достаточно подробной информацией об особняке и его обитатателях. узнала много нового и интересного.
О
24 ноя 2024
А
17 ноя 2024
Экскурсовод-женщина, которая вела экскурсию 16 ноября в 14 00 очень понравилась. Не помню как ее зовут, но она большая молодец: всё рассказала, ответила на вопросы, показала дополнительные фотографии, также отмечу ее грамотную речь. Приятно было слушать профессионала.
Е
28 окт 2024
Красивые интерьеры, интересный рассказ экскурсовода. Понравилось.
И
12 окт 2024
М
16 сен 2024
Отличная экскурсия! Экскурсовод на все вопросы отвечает и интересно рассказывает! Сам особняк поразил своей красотой,которую жители Петербурга смогли сохранить до наших дней!
Ю
26 авг 2024
Чудесное место. Точно стоит посетить. Жалко только, что в таком состоянии, но, надеюсь, это скоро поправится
К
20 авг 2024
С
5 авг 2024
Спасибо за очень интересную экскурсию по особняку.
Я был уже тут в 2016 году и изменения не очень обрадовали. Состояние особняка ухудшилось. Надеюсь новый арендатор не только сумеет сохранить эту красоту,но и восстановить и здание и остальные комнаты в нём.

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