По особнякам Петербурга Роскошные особняки и дворцы — одни из самых интересных достопримечательностей Петербурга. В их интерьерах идеально сохранен дух аристократии прошлых столетий. Попасть в некоторые из них не так просто, однако у вас есть возможность посетить один из трех уникальных особняков на выбор. Во дворце Трубецких-Нарышкиных вы узнаете о роли семейства в политической и культурной жизни Петербурга, рассмотрите мраморные колонны вестибюля и настенные панно парадной гостиной. Оцените антуражные библиотеку и музыкальный зал, которые расскажут вам о пристрастиях и интересах аристократической четы. А в личных покоях вам откроется обычная, повседневная сторона их жизни. В особняке Брусницыных вы узнаете, как дом простого крестьянина разросся до солидного предприятия из 600 человек, поговорите об архитекторе Ковшарове, чьими руками и был создан облик особняка, дошедший до нас сегодня. Мы осмотрим парадную с мраморной лестницей, попадем в оранжерею Зимнего сада, где выращивались тропические растения. В Белом зале полюбуемся на скульптуры и позолоченную лепнину, а в кальянной комнате — необычным мавританским стилем. Особняк Елисеевых покажет вам роскошную гостиную с высокими потолками, лепниной и позолотой, где проходили светские мероприятия. Вы остановитесь в Большом зале и заглянете в библиотеку — там сохранилась богатая коллекция книг и предметов искусства. Вы также заглянете в личные покои и кабинет хозяина особняка, рассмотрите антикварную мебель и узнаете тонкости жизни купеческой династии. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.

Имейте в виду, что в особняке нет уборной комнаты • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке • Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования!