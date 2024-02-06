Однажды простой крестьянин Николай Брусницын купил дом в столице.



Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.