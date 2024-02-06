Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Однажды простой крестьянин Николай Брусницын купил дом в столице.
Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.
Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- При входе в дом нас встретит красивейшая парадная с мраморной лестницей и кариатидами, которые прекрасно сохранились.
- Мы рассмотрим мраморный камин и потолок, где виден лепной декор с вензелем семьи Брусницыных.
- Найдём вход в оранжерею Зимнего сада — там супруга Брусницына выращивала тропические растения.
- Через прихожую попадём в Белый зал в стиле Людовика XV, он же танцевальный зал. Нарядное помещение щедро украшено белой лепкой с золочением. Сохранился и мраморный камин со скульптурами целующихся путти.
- Особая атмосфера — в кальянной комнате: выполнена она в мавританском стиле, а наверху красуется надпись «Слава Аллаху».
- Последней осмотрим гостиную с обилием настенных зеркал.
- В течение прогулки мы обсудим историю семьи Брусницыных и судьбу особняка: вы узнаете, что находилось в здании в момент его основания, а что — в советскую эпоху.
- И непременно поможем сделать классные фотографии на вашу камеру!
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле входа в особняк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 421 туриста
Всем привет! Меня зовут Влад, я провожу экскурсии по неформальному Петербургу. Буду рад показать вам любимый город таким, каким его вижу я: небанальным и очень насыщенным. Постараюсь раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кирилл
6 фев 2024
Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!
Особенно порадовал тот факт, что везде можно было фотографироваться, группа по кол-ву людей комфортная, никто никому не мешал:)
Приедем еще!
Особенно порадовал тот факт, что везде можно было фотографироваться, группа по кол-ву людей комфортная, никто никому не мешал:)
Приедем еще!
З
Зухра
3 фев 2024
Все прошло отлично👌🏽Жалко что не все залы открыты, так как находятся на реставрации)
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