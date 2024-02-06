Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото

5
2 отзыва
Однажды простой крестьянин Николай Брусницын купил дом в столице.

Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
21
фев
23
фев
24
фев
25
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • При входе в дом нас встретит красивейшая парадная с мраморной лестницей и кариатидами, которые прекрасно сохранились.
  • Мы рассмотрим мраморный камин и потолок, где виден лепной декор с вензелем семьи Брусницыных.
  • Найдём вход в оранжерею Зимнего сада — там супруга Брусницына выращивала тропические растения.
  • Через прихожую попадём в Белый зал в стиле Людовика XV, он же танцевальный зал. Нарядное помещение щедро украшено белой лепкой с золочением. Сохранился и мраморный камин со скульптурами целующихся путти.
  • Особая атмосфера — в кальянной комнате: выполнена она в мавританском стиле, а наверху красуется надпись «Слава Аллаху».
  • Последней осмотрим гостиную с обилием настенных зеркал.
  • В течение прогулки мы обсудим историю семьи Брусницыных и судьбу особняка: вы узнаете, что находилось в здании в момент его основания, а что — в советскую эпоху.
  • И непременно поможем сделать классные фотографии на вашу камеру!

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии.
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле входа в особняк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Кирилл
6 фев 2024
Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!
Особенно порадовал тот факт, что везде можно было фотографироваться, группа по кол-ву людей комфортная, никто никому не мешал:)
Приедем еще!
Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!Экскурсия очень понравилась, все четко и емко!
З
3 фев 2024
Все прошло отлично👌🏽Жалко что не все залы открыты, так как находятся на реставрации)
Все прошло отлично👌🏽Жалко что не все залы открыты, так как находятся на реставрации)Все прошло отлично👌🏽Жалко что не все залы открыты, так как находятся на реставрации)Все прошло отлично👌🏽Жалко что не все залы открыты, так как находятся на реставрации)Все прошло отлично👌🏽Жалко что не все залы открыты, так как находятся на реставрации)

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