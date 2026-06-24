Dmitriy проводит ещё 6 экскурсий

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Эпидемии в Петербурге

Узнать о многовековой борьбе города с невидимым, но страшным врагом на автомобильной экскурсии
Чума, тиф, холера, чахотка, ВИЧ, скарлатина, грипп — за этими словами, вписанными в хроники Петербурга, скрыты не только страшные цифры, но и судьбы известных людей, эпохальные открытия и истории настоящих героев. Всё это откроется вам на автомобильной экскурсии по окрестностям Обводного канала.
5
16 отзывов
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге

Описание экскурсии

Собрать анамнез Петербурга

В центре нашей прогулки — история городских эпидемий, которая берет начало задолго до основания Санкт-Петербурга и продолжается в современных реалиях. Мы разберемся, кто виноват в том, что Петербург «построен на костях»: климат, условия труда или эпидемии. Я расскажу и покажу, как географическое расположение города влияло на вспышки болезней, как с ними боролись и как побеждали. Шаг за шагом вы проследите, как самые опасные вирусы уничтожались мылом и человеческой отвагой.

Знаковые локации и секретные места

Мы исследуем окрестности Обводного канала: проедем от Александро-Невской лавры до реки Екатерингофки и даже заскочим на один из пляжей Балтийского моря. Но, конечно, не ограничимся только популярными локациями. Например, вы посетите один из первых садов города, проедете по подводному тоннелю, погуляете у не до конца уничтоженного кладбища, найдёте скрытый двор-колодец и полюбуетесь небанальными индустриальными пейзажами Петербурга.

Не только вирусы

Самый мистический город России связывают не только с физическими, но и с ментальными болезнями. Я расскажу, стоит ли верить байкам про «эпидемии самоубийств» в Петербурге и что на самом деле может быть страшнее распространения жутких болезней. Отыскав ответы на эти и многие другие вопросы, вы откроете новые стороны города и развеете укоренившиеся стереотипы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с остановками и прогулками. Такой формат позволит избежать капризов погоды и охватить больше интересных мест.
  • Начало маршрута у станции метро «Площадь Александра Невского», окончание у «Балтийской»
  • По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В тёплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9487 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней
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всем желающим. Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт. Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Evgeniya
Спасибо Дмитрию, очень актуально и злободневно! Были с сыном 10 лет, ему тоже зашло.
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е
Всё очень достойно. Спасибо Дмитрию.
Всё очень достойно. Спасибо Дмитрию.
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Galina
Очень интересная экскурсия! Спасибо!
Очень интересная экскурсия! Спасибо!
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Ольга
Эпидемии Санкт Петербурга.

Посетили вторую экскурсию у Дмитрия, потому что первая произвела большое впечатление.
Дмитрий интересный рассказчик, быстро, по делу, много фактов и информации, которая легко и доступно подаётся, в связи с чем хорошо запоминается.
Комфортная экскурсия, на автомобиле, местами прогулки, то есть походит для любой Питерской погоды.
Дмитрий, благодарим за любовь к городу, за необычные места и ждём новых экскурсий!
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Е
Были с внуком на экскурсии с экскурсоводом Дмитрием, очень интересно и увлекательно рассказывал истории про эпидемию в Санкт-Петербурге, показал места где все действия проходили, мне 57 лет я была вовлечена
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в рассказы которые основаны на реальных событиях нашего прошлого, и была погружена полностью в те года, внуку 17 лет и он с таким же вниманием и восторгом слушал и осматривал локации по которым мы ходили. Вообщем не смотря на разницу в возрасте экскурсовод смог найти подход к нам. Рекомендую! Место встречи выбрали удобное, Дмитрий был на связи до экскурсии и после сообщил дочери, что все хорошо. P.s мы не местные, заботу с сообщением оценили! По приезду снова обратимся к вам за новыми впечатлениями и получения интересной информации!

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Екатерина
Это было замечательное путешествие в прошлое города, взгляд с необычной стороны. Сколь многого я не знала! Приоткрывается жизнь Петербурга не только со стороны эпидемий, но и со стороны быта горожан, Дмитрий рассказывает о многих интересных фактах касающихся темы экскурсии. Я осталась очень довольна. Особенно плавным путешествием по древу истории города, от корней и причин к современности и проблемам нашего времени.
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