Dmitriy проводит ещё 6 экскурсий

Чума, тиф, холера, чахотка, ВИЧ, скарлатина, грипп — за этими словами, вписанными в хроники Петербурга, скрыты не только страшные цифры, но и судьбы известных людей, эпохальные открытия и истории настоящих героев. Всё это откроется вам на автомобильной экскурсии по окрестностям Обводного канала.

Описание экскурсии

Собрать анамнез Петербурга

В центре нашей прогулки — история городских эпидемий, которая берет начало задолго до основания Санкт-Петербурга и продолжается в современных реалиях. Мы разберемся, кто виноват в том, что Петербург «построен на костях»: климат, условия труда или эпидемии. Я расскажу и покажу, как географическое расположение города влияло на вспышки болезней, как с ними боролись и как побеждали. Шаг за шагом вы проследите, как самые опасные вирусы уничтожались мылом и человеческой отвагой.

Знаковые локации и секретные места

Мы исследуем окрестности Обводного канала: проедем от Александро-Невской лавры до реки Екатерингофки и даже заскочим на один из пляжей Балтийского моря. Но, конечно, не ограничимся только популярными локациями. Например, вы посетите один из первых садов города, проедете по подводному тоннелю, погуляете у не до конца уничтоженного кладбища, найдёте скрытый двор-колодец и полюбуетесь небанальными индустриальными пейзажами Петербурга.

Не только вирусы

Самый мистический город России связывают не только с физическими, но и с ментальными болезнями. Я расскажу, стоит ли верить байкам про «эпидемии самоубийств» в Петербурге и что на самом деле может быть страшнее распространения жутких болезней. Отыскав ответы на эти и многие другие вопросы, вы откроете новые стороны города и развеете укоренившиеся стереотипы.

Организационные детали