Dmitriy проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Эпидемии в Петербурге

Узнать о многовековой борьбе города с невидимым, но страшным врагом на автомобильной экскурсии

Dmitriy
Задать вопрос
Dmitriy – ваш гид
Чума, тиф, холера, чахотка, ВИЧ, скарлатина, грипп — за этими словами, вписанными в хроники Петербурга, скрыты не только страшные цифры, но и судьбы известных людей, эпохальные открытия и истории настоящих героев.

Всё это откроется вам на автомобильной экскурсии по окрестностям Обводного канала.
4400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро «Площадь Александра Невского»
Забронировать экскурсию
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге

Что вас ожидает

Собрать анамнез Петербурга
В центре нашей прогулки — история городских эпидемий, которая берет начало задолго до основания Санкт-Петербурга и продолжается в современных реалиях. Мы разберемся, кто виноват в том, что Петербург «построен на костях»: климат, условия труда или эпидемии. Я расскажу и покажу, как географическое расположение города влияло на вспышки болезней, как с ними боролись и как побеждали. Шаг за шагом вы проследите, как самые опасные вирусы уничтожались мылом и человеческой отвагой.

Знаковые локации и секретные места
Мы исследуем окрестности Обводного канала: проедем от Александро-Невской лавры до реки Екатерингофки и даже заскочим на один из пляжей Балтийского моря. Но, конечно, не ограничимся только популярными локациями. Например, вы посетите один из первых садов города, проедете по подводному тоннелю, погуляете у не до конца уничтоженного кладбища, найдёте скрытый двор-колодец и полюбуетесь небанальными индустриальными пейзажами Петербурга.

Не только вирусы
Самый мистический город России связывают не только с физическими, но и с ментальными болезнями. Я расскажу, стоит ли верить байкам про «эпидемии самоубийств» в Петербурге и что на самом деле может быть страшнее распространения жутких болезней. Отыскав ответы на эти и многие другие вопросы, вы откроете новые стороны города и развеете укоренившиеся стереотипы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с остановками и прогулками. Такой формат позволит избежать капризов погоды и охватить больше интересных мест.
  • Начало маршрута у станции метро «Площадь Александра Невского», окончание у «Балтийской»
  • Экскурсию можно провести и для группы от 4 до 10 человек на минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)
  • На автомобиле бизнес-класса экскурсия возможна, только если вы бронируете ее заранее
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге
Эпидемии в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро «Площадь Александра Невского».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
Напишите мне

Dmitriy проводит ещё 6 экскурсий

Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
4400 за экскурсию
2 часа
65 отзывов
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Обратная сторона ПетербургаОбратная сторона ПетербургаОбратная сторона Петербурга
4400 за экскурсию
2 часа
263 отзыва
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Мы проедем по центральным районам, где вы познакомитесь с важными для понимания города знаменитыми дворами. Основная часть маршрута проходит по Петроградской стороне. Планировка дворов и их особая внутренняя жизнь покажут вам непарадный Петербург, и у вас сложится гораздо более объемное и реалистичное представление о Cеверной столице.
Необычные памятники ПетербургаНеобычные памятники ПетербургаНеобычные памятники Петербурга
4400 за экскурсию
2 часа
60 отзывов
История города через малоизвестные достопримечательности в автомобильной экскурсии
В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах, всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные Петербургские памятники и откроете новый способ знакомства с городом.
В поисках самого яркого двора ПетербургаВ поисках самого яркого двора ПетербургаВ поисках самого яркого двора Петербурга
910 за человека
1.5 часа
113 отзывов
Что скрывается за фасадами города
Для большинства путешественников Санкт-Петербург — это город парадных улиц, безупречно красивый, величественный и монументальный. У вас есть шанс посмотреть на совсем другой Петербург и узнать, какие тайны и загадки спрятаны за его роскошными фасадами. Я открою вам необычные, прекрасные в своей мрачности места города на Неве, и холодный Питер со своими закоулками и дворами станет ближе и понятнее, но не перестанет восхищать вас своими неповторимыми чертами.
Утраченные достопримечательности ПетербургаУтраченные достопримечательности ПетербургаУтраченные достопримечательности Петербурга
4400 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Автопрогулка с элементами исторической реконструкции
Исследовать архитектурные сокровища Петербурга можно бесконечно. Количество достопримечательностей на квадратный километр делает город одним из самых посещаемых туристических центров. Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы уже никогда не увидим? И какие градостроительные версии обсуждались на этапе его основания? Эти темы и станут объектами вашего внимания на экскурсии.
О чем говорят памятникиО чем говорят памятникиО чем говорят памятники
910 за человека
1.5 часа
19 отзывов
Взгляд на историю города через необычные достопримечательности в пешеходной экскурсии
Всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные памятники Петербурга. Они помогут вам узнать о тех страницах истории города, которые редко затрагиваются на стандартных экскурсиях. Мы поговорим о жизни на берегах Невы в допетровское время, о петербургских пожилых людях, хранителях духовности старого Петербурга и Ленинграда, которых на улицах с каждым годом встречаешь все реже. О тех, кто освобождал эти земли, стоя по колено в крови, и о тех, кто, рискуя жизнью, защищал осажденный город. Полуторачасовая прогулка откроет вам новые места, которые напомнят о жителях, вложивших часть своей души в этот город.

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Секретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографом
4600 за экскурсию
1.5 часа
102 отзыва
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
Кино-ПетербургКино-ПетербургКино-Петербург
900 за человека
3 часа
Посетить места съемок культовых фильмов и узнать интересные факты о съемках, режиссерах и актерах
Город на Неве увековечили великие писатели, его роскошество запечатлели выдающиеся художники, о нем слагались песни и стихи — неудивительно, что Петербург пользовался популярностью у великих режиссеров. Мы проедем по центру и увидим локации, где снимали свои картины Эльдар Рязанов и Алексей Балабанов, где прогуливались герои Абдулова, Виталия Соломина и Евгения Цыганова.
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка20%
1000 ₽
800 за человека
1.5 часа
118 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Покорить реки Петербурга на SUP-бордеПокорить реки Петербурга на SUP-бордеПокорить реки Петербурга на SUP-борде
2000 за человека
2 часа
Прокатиться вокруг живописных парковых островов, освоив новый необычный водный транспорт
Мы отправляемся в увлекательное приключение по водным «дорогам» города! Вы освоите азы равновесия и гребли на SUP и насладитесь зелеными островами с необычного ракурса, весело проведете время и по-новому взглянете на гребный спорт.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
скидка30%
3720 ₽
2604 за экскурсию
2 часа
169 отзывов
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
720 за человека
1.5 часа
16 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейКрыши и панорамыПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле