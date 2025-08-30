Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Осень в Петербурге" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2200 до 7500. Туристы уже оставили гидам 1940 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5