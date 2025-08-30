Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Осень в Петербурге» в Санкт-Петербурге, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
744 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
1 сен в 11:00
5406 ₽ за человека
У Юсуповых дома
2 часа
93 отзыва
Групповая
до 15 чел.
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке
Начало: На улице Декабристов
Завтра в 11:00
31 авг в 10:00
2200 ₽ за человека
Обратная сторона Петербурга
На машине
2 часа
383 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
Откройте для себя уникальный мир дворов-колодцев и архитектурных особенностей Петербурга. Погрузитесь в историю города и узнайте о жизни его жителей
Начало: В центре города по согласованию
1 сен в 12:00
2 сен в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
1.5 часа
438 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Ораниенбаум: в гостях у знати
На автобусе
7.5 часов
282 отзыва
Групповая
Ораниенбаум: в гостях у знати - групповая экскурсия
Ораниенбаум - это уникальный дворцово-парковый ансамбль, сохранивший свою историческую ценность. Погрузитесь в атмосферу XVIII века и узнайте о жизни знати
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
31 авг в 11:00
4200 ₽ за человека

