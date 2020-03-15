17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы прокатитесь вдоль живописных набережных, мостов, каналов и старинных мощеных улиц. Рассмотрите легендарную Петропавловскую крепость, императорский Зимний дворец и монументальный Аничков мост. Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами. А еще увидите Дворцовую площадь, Инженерный замок, крейсер Аврора и Медного всадника.

С Петербургом на «ты»

Я расскажу, как менялся город на протяжении столетий и из чего состоял быт Петербурга прошлых веков. А также — что происходило в тех домах и на тех самых улицах, которые вы видите в современном городе. Кроме того, я с удовольствием поделюсь ценными практическими советами местного жителя по посещению музеев, ресторанов и магазинов.