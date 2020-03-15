17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии

Виктор
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Виктор – ваш гид
Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой.

Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер.

Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!
6300 ₽
5040 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.53
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы прокатитесь вдоль живописных набережных, мостов, каналов и старинных мощеных улиц. Рассмотрите легендарную Петропавловскую крепость, императорский Зимний дворец и монументальный Аничков мост. Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами. А еще увидите Дворцовую площадь, Инженерный замок, крейсер Аврора и Медного всадника.

С Петербургом на «ты»
Я расскажу, как менялся город на протяжении столетий и из чего состоял быт Петербурга прошлых веков. А также — что происходило в тех домах и на тех самых улицах, которые вы видите в современном городе. Кроме того, я с удовольствием поделюсь ценными практическими советами местного жителя по посещению музеев, ресторанов и магазинов.

Организационные детали

  • Я с радостью скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Знакомство с городом займёт не менее 3 часов. Это время можно увеличить, согласовав заранее, или во время экскурсии по возможности.
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе
Петербург на комфортном микроавтобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор. Мне 31 год, из которых половину я живу в Санкт-Петербурге. Этот великолепный город с первых минут поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо Виктору Майорова за проведенную экскурсию. Занимательно и интересно.
9 марта 2020
Очень приятный гид, вежливый и открытый для общения. Легко подстраивается под планы и запросы, готов пойти навстречу, если внезапно хочется посетить какую-то достопримечательность. Показал интересные и необычные места. Поездка была комфортная, машина чистая и удобная. Гид выбирал автомобильный маршрут, стремясь показать наиболее красивые архитектурные ансамбли центра города. Временами хотелось бы получить более подробную историческую информацию. Однако для первого посещения города и общей обзорной экскурсии в общем-то достаточно. В целом впечатление от экскурсии самое положительное.
6 марта 2020
Очень приятная компания, Виктор провез по всем значимым местам, с остановками, разумеется все с подробным рассказом. Не буду писать много, в целом все отлично, замечаний нет, единственный минус Питерская погода, но это к Виктору никак не относится!
31 января 2020
Благодарим Виктора за проведенную экскурсию.
31 января 2020
Были на экскурсии 3 января .На холодное время суток с детьми самый оптимальный вариант посмотреть город и не замерзнуть. Виктор вел машину и рассказывал интересные факты.
30 января 2020
В Петербурге были первый раз. Экскурсовод сразу спросил, где ходите побывать? Мы считаем, что должен быть предоставлен маршрут, который не зависел бы от количества "пробок", нам постоянно напоминалось, что длительность экскурсии 3 часа.
15 января 2020
Бронированили экскурсию на семью с детьми, проводил очень приятный молодой человек Виктор на хорошем автомобиле, но к сожалению, было несколько моментов которые не понравились:
1. Я предполагала, что это логично, что когда среди участников экскурсии есть дети, то она и для них в том числе!!! Дети откровенно скучали и материал был для них вообще не интересен и не понятен, хотя это указывалось заранее!!!
2. Гид сказал, что экскурсия индивидуальная и проведет куда скажем, но как то это не понятно, как человек который первый раз в городе может сам составить маршрут??? Это было странно!!
3. Очень тихо рассказывает экскурсовод, на заднем ряду ничего не слышно, а микрофона нет!!
4. Не хватило информации, приходилось все время задавать вопросы, чтобы хоть что-то узнать!!! В нашей семье был человек, который иногда дополнял информацию более интересным и запоминающимися фактами, которые не были рассказаны экскурсоводом!!
В общем и целом остались не очень довольны, дети скучали, а мы ожидали яркой насыщенной и информативной поездки!!особенно за такие то деньги!!!!
Александра
3 января 2020
Отличная экскурсия для всех: от мала до велика. Комфортный микроавтобус. Спасибо!
3 января 2020
Понравился комфортный микроавтобус, экскурсия составлена по нашим пожеланиям. Уложились по времени, успели всё, что планировали. Нам понравилось.
17 ноября 2019
Экскурсию проводил Виктор. Маршрут корректировался пол наши пожелания.много показал и рассказал интересного.
Ещё 7 отзывов

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