17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, отправившись в путешествие на микроавтобусе с панорамной крышей.
Эта индивидуальная экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть все величие Северной столицы, не зависимо от погодных условий.
Вы увидите знаменитые читать дальшеуменьшить
набережные, мосты и каналы, оцените архитектурную красоту Петропавловской крепости, Зимнего дворца, Аничкова моста и многих других символов города.
Откройте для себя истории, скрытые за стенами соборов и дворцов, и получите эксклюзивные советы от местного жителя о лучших музеях, ресторанах и магазинах. Маршрут экскурсии может быть адаптирован под ваши интересы, обеспечивая личный и незабываемый опыт. Подарите себе этот неповторимый взгляд на Петербург, который останется с вами навсегда
Вы прокатитесь вдоль живописных набережных, мостов, каналов и старинных мощеных улиц. Рассмотрите легендарную Петропавловскую крепость, императорский Зимний дворец и монументальный Аничков мост. Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами. А еще увидите Дворцовую площадь, Инженерный замок, крейсер Аврора и Медного всадника.
С Петербургом на «ты»
Я расскажу, как менялся город на протяжении столетий и из чего состоял быт Петербурга прошлых веков. А также — что происходило в тех домах и на тех самых улицах, которые вы видите в современном городе. Кроме того, я с удовольствием поделюсь ценными практическими советами местного жителя по посещению музеев, ресторанов и магазинов.
Организационные детали
Я с радостью скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
Передвигаться между локациями мы будем на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Знакомство с городом займёт не менее 3 часов. Это время можно увеличить, согласовав заранее, или во время экскурсии по возможности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8000 туристов
Меня зовут Виктор. Я сам очень люблю путешествовать и с радостью всех знакомлю с Петербургом, даже жителям города готов показать что-нибудь новенькое и неизвестное. Этот великолепный город с первых минут читать дальшеуменьшить
поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 574 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
550
4
11
3
8
2
4
1
1
В
Виктор
Всё хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владислав
Все очень понравилось! От коммуникации до экскурсии, сама экскурсия, интересные факты и советы по путешествию!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Полина
Экскурсия очень понравилась, получили именно то, что хотели: в комфортных условиях посмотрели все основные достопримечательности и услышали интересные факты о городе, не перегруженные историческими сводками - очент доступно и динамично!
Виктор
Ответ организатора:
Полина, здравствуйте! Спасибо за тёплые слова! Мне очень важно понимать, что именно вам понравилось! Буду рад быть полезен в следующий раз 🙂
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Выражаем благодарность за интересный рассказ о Санкт-Петербурге!!! 🙏 Виктор вежливый, культурный, интеллигентный. Встреча была организована заранее в удобном для нас месте, так же были учтены наши пожелания по достопримечательностям, которые мы читать дальшеуменьшить
хотели посмотреть. Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне с панорамной крышей с соблюдением всех правил дорожного движения. Наша дружная компания состояла из 6 взрослых и 1 ребенка 2 года, Виктор любезно предоставил нам детское кресло. При сследующем посещении Санкт-Петербурга, я думаю мы обязательно ещё раз обратимся к Виктоу за экскурсией.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Огромное спасибо! Виктор не только настоящий профессионал, но и отличный организатор!!! Поездка в Санкт Петербург была в подарок друзьям и нужно было решить миллион вопросов, касающихся не только экскурсии, но читать дальшеуменьшить
и советов от "Что-еще посмотреть?" до "Какие Вы рекомендуете рестораны?". Без помощи Виктора, поездка не прошла бы так замечательно! Уникальные знания исторических мест города, интересная подача, больше похожая на дружеский разговор, а не на монотонный пересказ событий, как часто бывает, доброжелательность, пунктуальность, гибкость. Были учтены все пожелания! Впечатления остались незабываемыми!!! Обязательно рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Цыпкайкина
Огромная благодарность Виктору за потрясающе проведенное время. Три с половиной часа пролетели незаметно, комфортный автомобиль, уверенное вождение, отличное знание города и его истории, увлекательная подача информации, замечательное чувство юмора. Даже нехочуха-подросток остался в восторге и не тянулся к телефону. Одназначно рекомендуем всем и обратимся ещё сами.
Виктор
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за высокую оценку! Желаю вам отлично провести оставшееся в Петербурге время! С удовольствием сориентирую вас в городе, если возникнут вопросы 🙂
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей»