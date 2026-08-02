17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, отправившись в путешествие на микроавтобусе с панорамной крышей.Эта индивидуальная экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть все величие Северной столицы, не зависимо от погодных условий.Вы увидите знаменитые

набережные, мосты и каналы, оцените архитектурную красоту Петропавловской крепости, Зимнего дворца, Аничкова моста и многих других символов города. Откройте для себя истории, скрытые за стенами соборов и дворцов, и получите эксклюзивные советы от местного жителя о лучших музеях, ресторанах и магазинах. Маршрут экскурсии может быть адаптирован под ваши интересы, обеспечивая личный и незабываемый опыт. Подарите себе этот неповторимый взгляд на Петербург, который останется с вами навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы прокатитесь вдоль живописных набережных, мостов, каналов и старинных мощеных улиц. Рассмотрите легендарную Петропавловскую крепость, императорский Зимний дворец и монументальный Аничков мост. Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами. А еще увидите Дворцовую площадь, Инженерный замок, крейсер Аврора и Медного всадника.

С Петербургом на «ты»

Я расскажу, как менялся город на протяжении столетий и из чего состоял быт Петербурга прошлых веков. А также — что происходило в тех домах и на тех самых улицах, которые вы видите в современном городе. Кроме того, я с удовольствием поделюсь ценными практическими советами местного жителя по посещению музеев, ресторанов и магазинов.

Организационные детали