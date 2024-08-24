скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
С умом по Эрмитажу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый шаг сопровождается правдивыми историями и захватывающими фактами о шедеврах мирового искусства
Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
66675 334₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
12 сен в 11:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Барокко в Эрмитаже: Караваджо, Бернини и Рубенс
Лёгкое и эффектное погружение в историю и особенности стиля на экскурсии с искусствоведом
Начало: У входа во двор Зимнего дворца
Завтра в 11:00
12 сен в 11:00
4 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Темуром! 2,5 часа пролетели не заметно. Очень познавательно и интересно. Увидели все что хотели!
- ММарина22 августа 2024Темур отличный рассказчик! В начале экскурсии задает вопросы, чтобы определить ваш уровень знаний и предлагает маршруты пр Эрмитажу на выбор. Рассказывает структурно, понятно. Отвечает на вопросы. Рекомендуем!
- ТТатьяна22 августа 2024Как непросто удовлетворить разные запросы в одной семье:-) За два часа нам хотелось объять необъятное. С такими пожеланиями Темур справился
- ААнастасия28 июля 2024Гид умеет находить контакт с детьми, фотографии получились сочными и запоминающимися, интересные подробности про объекты искусства, о которых не знали раньше и были впечатлены.
- ГГалина7 января 2024Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это было душевно). Экскурсию нам
- ААнастасия5 января 2024Экскурсия очень понравилась. Дети внимательно слушали. Про фото в Эрмитаже особое спасибо. Экскурсовод гениальный!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные в Эрмитаж»
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