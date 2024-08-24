Индивидуальные в Эрмитаж – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные в Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, цены от 4 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
С умом по Эрмитажу
Пешая
скидка
20%
184 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
С умом по Эрмитажу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый шаг сопровождается правдивыми историями и захватывающими фактами о шедеврах мирового искусства
Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
66675 334 за всё до 3 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
12 сен в 11:00
11 000 за всё до 5 чел.
Барокко в Эрмитаже: Караваджо, Бернини и Рубенс
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Барокко в Эрмитаже: Караваджо, Бернини и Рубенс
Лёгкое и эффектное погружение в историю и особенности стиля на экскурсии с искусствоведом
Начало: У входа во двор Зимнего дворца
Завтра в 11:00
12 сен в 11:00
4 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 августа 2024
    С умом по Эрмитажу
    Очень понравилась экскурсия с Темуром! 2,5 часа пролетели не заметно. Очень познавательно и интересно. Увидели все что хотели!
  • М
    Марина
    22 августа 2024
    С умом по Эрмитажу
    Темур отличный рассказчик! В начале экскурсии задает вопросы, чтобы определить ваш уровень знаний и предлагает маршруты пр Эрмитажу на выбор. Рассказывает структурно, понятно. Отвечает на вопросы. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2024
    С умом по Эрмитажу
    Как непросто удовлетворить разные запросы в одной семье:-) За два часа нам хотелось объять необъятное. С такими пожеланиями Темур справился
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    с желанием и знанием своего дела. Понравилось умение подать материал с современным преломлением, близко было чувство юмора, которое оживляло истории разных героев на полотнах. Ставим гиду 👍 и рекомендуем Темура другим туристам! 🌸

  • А
    Анастасия
    28 июля 2024
    Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
    Гид умеет находить контакт с детьми, фотографии получились сочными и запоминающимися, интересные подробности про объекты искусства, о которых не знали раньше и были впечатлены.
  • Г
    Галина
    7 января 2024
    Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
    Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это было душевно). Экскурсию нам
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    проводила экскурсовод Наталья. Отличная подача материала. Мы узнали много новой и необычной информации об экспонатах и залах музея. Также понравилась форма подачи материала, когда иногда и нам надо было что то вспоминать из истории, включать логику и делать выводы. Грамотная речь, эмоциональный рассказ, много новой информации. И бонусом фотосессия в интерьерах дворца была проведена на отлично. Наталья, просто браво! Спасибо всем))

    Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это
  • А
    Анастасия
    5 января 2024
    Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
    Экскурсия очень понравилась. Дети внимательно слушали. Про фото в Эрмитаже особое спасибо. Экскурсовод гениальный!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные в Эрмитаж»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С умом по Эрмитажу
  2. Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
  3. Барокко в Эрмитаже: Караваджо, Бернини и Рубенс
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
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