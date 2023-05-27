Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты

Эрмитаж для школьников

Описание
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Эта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников.

Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории.

Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день.
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Иорданскую лестницу
  • Тронные залы
  • Галерею 1812 года
  • Павильонный зал
  • Лоджии Рафаэля
  • Рыцарский и Египетский залы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По Эрмитажу с аудиогидомЭта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников. Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории. Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея.
Маршрут включает в себя: Иорданскую лестницу, Тронные залы, Галерею 1812 года, Павильонный зал, Лоджии Рафаэля, Рыцарский и Египетский залы. Интересные экспонаты, про которые расскажет экскурсия: часы Павлин, исторический императорский трон, коллекция средневековых доспехов и настоящие египетские мумии.
Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день. Для удобства навигации по музею рекомендуем взять бесплатную карту в кассах Эрмитажа.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия для детей от 10 до 16 лет в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
  • Рекомендации для красивых фотографий в интерьере дворца
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Дворцовая пл. , 1, Санкт-Петербург, 191186
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15-20 минут до выбранного времени. Билет действует 30 минут от начала сеанса, после этого времени билет аннулируется.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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