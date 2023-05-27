По Эрмитажу с аудиогидомЭта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников. Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории. Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея.

Маршрут включает в себя: Иорданскую лестницу, Тронные залы, Галерею 1812 года, Павильонный зал, Лоджии Рафаэля, Рыцарский и Египетский залы. Интересные экспонаты, про которые расскажет экскурсия: часы Павлин, исторический императорский трон, коллекция средневековых доспехов и настоящие египетские мумии.

Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день. Для удобства навигации по музею рекомендуем взять бесплатную карту в кассах Эрмитажа.

Как проходит аудиоэкскурсия: