Эта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников.
Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории.
Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день.
Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории.
Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день.
Описание билета
По Эрмитажу с аудиогидом
Эта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников. Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории. Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Маршрут включает в себя: Иорданскую лестницу, Тронные залы, Галерею 1812 года, Павильонный зал, Лоджии Рафаэля, Рыцарский и Египетский залы. Интересные экспонаты, про которые расскажет экскурсия: часы Павлин, исторический императорский трон, коллекция средневековых доспехов и настоящие египетские мумии. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день. Для удобства навигации по музею рекомендуем взять бесплатную карту в кассах Эрмитажа. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иорданскую лестницу
- Тронные залы
- Галерею 1812 года
- Павильонный зал
- Лоджии Рафаэля
- Рыцарский и Египетский залы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия для детей от 10 до 16 лет в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Входные билеты в Эрмитаж
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
- Рекомендации для красивых фотографий в интерьере дворца
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Дворцовая пл., 1, Санкт-Петербург, 191186
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Думаю, что мы увидели самые главные экспонаты. Было удобно пользоваться. Я бы добавила в приложение маршрут по самому музею с геолокацией, чтобы отслеживать куда идешь. Один раз заблудились. И возможно дополнила интересным квестом для детей с вопросами. Для ребенка 7 лет маршрут по длительности достаточный.
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Е
Отличная экскурсия. Всё очень доступно и понятно, а главное не скучная
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М
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А
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Т
Я оформляла билеты для 2-х пенсионеров и ребёнка 9 лет. Откуда ещё один билет стандартный появился не понятно🤷♀️ когда оплатила только поняла. Просьба объяснить
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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