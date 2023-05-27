Эрмитаж для школьников
Эта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников.
Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории.
Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день.
Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории.
Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день.
Ближайшие даты:
27
мая
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28
мая
мая
29
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Иорданскую лестницу
- Тронные залы
- Галерею 1812 года
- Павильонный зал
- Лоджии Рафаэля
- Рыцарский и Египетский залы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По Эрмитажу с аудиогидомЭта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников. Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории. Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея.
Маршрут включает в себя: Иорданскую лестницу, Тронные залы, Галерею 1812 года, Павильонный зал, Лоджии Рафаэля, Рыцарский и Египетский залы. Интересные экспонаты, про которые расскажет экскурсия: часы Павлин, исторический императорский трон, коллекция средневековых доспехов и настоящие египетские мумии.
Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день. Для удобства навигации по музею рекомендуем взять бесплатную карту в кассах Эрмитажа.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия для детей от 10 до 16 лет в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Входные билеты в Эрмитаж
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
- Рекомендации для красивых фотографий в интерьере дворца
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Дворцовая пл. , 1, Санкт-Петербург, 191186
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15-20 минут до выбранного времени. Билет действует 30 минут от начала сеанса, после этого времени билет аннулируется.
- Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании