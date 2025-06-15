По Эрмитажу с аудиогидом

Эта двухчасовая экскурсия по Эрмитажу написана специально для школьников. Аудиогид построен так, чтобы показать как можно больше разных экспонатов, чтобы заинтересовать слушателя в искусстве и истории. Текст тура не только называет экспонаты музея, но и объясняет контекст их появления в коллекции музея. Маршрут включает в себя: Иорданскую лестницу, Тронные залы, Галерею 1812 года, Павильонный зал, Лоджии Рафаэля, Рыцарский и Египетский залы. Интересные экспонаты, про которые расскажет экскурсия: часы Павлин, исторический императорский трон, коллекция средневековых доспехов и настоящие египетские мумии. Аудиогид позволит пройти маршрут в своем темпе. Можно пропустить скучные залы или, наоборот, остаться у понравившейся витрины на весь день. Для удобства навигации по музею рекомендуем взять бесплатную карту в кассах Эрмитажа. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

Go

Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).