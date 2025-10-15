Эрмитаж предлагает незабываемое путешествие по следам династии Романовых. Посетители увидят парадные залы Зимнего дворца, включая знаменитую Иорданскую лестницу и Георгиевский зал. Экскурсия охватывает эпохи Античности, Возрождения, барокко и классицизма. Особое внимание уделено личным покоям Романовых и шедеврам великих мастеров, таких как Леонардо да Винчи и Рембрандт. Участники узнают интересные факты о жизни императоров и тайнах музея

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 12:00, 15:00

Описание билета

Вас встретит Иорданская лестница в стиле барокко.

Вы переместитесь в парадную анфиладу, которая приведёт к Георгиевскому залу. По пути увидите Фельдмаршальский зал, соседний с ним Петровский зал и Гербовый зал, воспетый А. Пушкиным.

Заглянете в роскошную дворцовую церковь. Здесь — воздушный интерьер в золотой оправе с иконостасом в форме триумфальной арки.

Увидите портретную галерею российских властителей — от Петра I до Николая II.

В Павильонном зале Малого Эрмитажа полюбуетесь диковинкой 18 века — золотыми часами «Павлин».

В Рыцарском зале посмотрите на доспехи разных эпох и услышите много интересного о жизни рыцарей.

Побываете в лоджиях Рафаэля — единственном в Петербурге интерьере эпохи итальянского Ренессанса.

А также посетите личные покои Романовых:

Малахитовая гостиная

Белая столовая

Малый Эрмитаж Екатерины II

В залах Эрмитажа полюбуетесь оригинальными работами великих итальянских, испанских, голландских и фламандских живописцев на рубеже двух эпох — Возрождения и барокко: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Веласкеса, Рембрандта и Рубенса.

Вы узнаете:

В каком зале Зимнего дворца история России начала новый отсчёт, кардинально поменяв курс, проложенный Петром I

Почему во дворце два тронных места и где же находится настоящий трон

Какое полотно кисти Рембрандта никогда не покидает стен Эрмитажа и не участвует в международных выставках

Какие древнегреческие мифы скрыты в скульптурных изваяниях Нового Эрмитажа

И многое-многое другое!

Организационные детали