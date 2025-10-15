Мои заказы

Эрмитаж: по следам династии Романовых (билеты включены)

Увлекательная экскурсия по Эрмитажу, где откроются тайны династии Романовых и великолепие западно-европейского искусства. Билеты включены
Эрмитаж предлагает незабываемое путешествие по следам династии Романовых.

Посетители увидят парадные залы Зимнего дворца, включая знаменитую Иорданскую лестницу и Георгиевский зал. Экскурсия охватывает эпохи Античности, Возрождения, барокко и классицизма.

Особое внимание уделено личным покоям Романовых и шедеврам великих мастеров, таких как Леонардо да Винчи и Рембрандт. Участники узнают интересные факты о жизни императоров и тайнах музея
5
37 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Крупнейшая коллекция западно-европейского искусства
  • 🏛️ Парадные залы и личные покои Романовых
  • 🖼️ Шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта
  • 🔍 Интересные факты о жизни императоров
  • 📜 Исторические залы и уникальные интерьеры
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 12:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Иорданская лестница
  • Георгиевский зал
  • Фельдмаршальский зал
  • Петровский зал
  • Гербовый зал
  • Дворцовая церковь
  • Павильонный зал
  • Рыцарский зал
  • Лоджии Рафаэля
  • Малахитовая гостиная
  • Белая столовая
  • Малый Эрмитаж Екатерины II

Описание билета

Вас встретит Иорданская лестница в стиле барокко.

Вы переместитесь в парадную анфиладу, которая приведёт к Георгиевскому залу. По пути увидите Фельдмаршальский зал, соседний с ним Петровский зал и Гербовый зал, воспетый А. Пушкиным.

Заглянете в роскошную дворцовую церковь. Здесь — воздушный интерьер в золотой оправе с иконостасом в форме триумфальной арки.

Увидите портретную галерею российских властителей — от Петра I до Николая II.

В Павильонном зале Малого Эрмитажа полюбуетесь диковинкой 18 века — золотыми часами «Павлин».

В Рыцарском зале посмотрите на доспехи разных эпох и услышите много интересного о жизни рыцарей.

Побываете в лоджиях Рафаэля — единственном в Петербурге интерьере эпохи итальянского Ренессанса.

А также посетите личные покои Романовых:

  • Малахитовая гостиная
  • Белая столовая
  • Малый Эрмитаж Екатерины II

В залах Эрмитажа полюбуетесь оригинальными работами великих итальянских, испанских, голландских и фламандских живописцев на рубеже двух эпох — Возрождения и барокко: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Веласкеса, Рембрандта и Рубенса.

Вы узнаете:

  • В каком зале Зимнего дворца история России начала новый отсчёт, кардинально поменяв курс, проложенный Петром I
  • Почему во дворце два тронных места и где же находится настоящий трон
  • Какое полотно кисти Рембрандта никогда не покидает стен Эрмитажа и не участвует в международных выставках
  • Какие древнегреческие мифы скрыты в скульптурных изваяниях Нового Эрмитажа

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее. Поэтому после подтверждения бронирования пришлём вам реквизиты для оплаты. При отмене бронирования экскурсии стоимость входного билета не возвращается. Обратите внимание: без внесения предоплаты за входные билеты заказ считается неподтверждённым с нашей стороны
  • После завершения экскурсии ответим на все ваши вопросы и сориентируем по дополнительным маршрутам, если вы захотите продолжить осмотр экспозиции
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
Забронировать эту экскурсию

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный3300 ₽
Дети до 16 лет2800 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 189 туристов
Меня зовут Мария. Мы с командой будем рады стать вашими гидами в Санкт-Петербурге. В увлекательной форме познакомим вас с историей нашего города, покажем архитектурные изыски, поделимся легендами и мифами. Вместе увидим панораму города, многочисленные мосты и острова, посетим известные музеи, соборы, дворцы и парковые ансамбли города на Неве.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

О
Ольга
15 окт 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Марию за увлекательное путешествие по бесценным экспонатам Эрмитажа! Мария грамотный и увлеченный экскурсовод, очень приятный в общении человек, экскурсия прошла как один миг, хотя по времени шла
читать дальше

более 2,5 часа! Очень понравился формат мини-группы, Мария даже помогала сделать удачные фото на память, рассказала интересные фишки и эффекты знаменитых картин, экспонаты как будто ожили в интересном рассказе Марии о их происхождении и истории.
Понравилась также и организация процесса: заранее предупредили о месте встречи, гид связалась накануне экскурсии.
Рекомендую всем прекрасного экскурсовода Марию, до сих пор под впечатлением от встречи и знакомством с Эрмитажем!

Е
Елена
6 окт 2025
Искренне благодарим экскурсовода!
Мастерство экскурсовода позволило нам совершить незабываемое путешествие во времени, раскрыть тонкие нюансы произведений великих мастеров прошлого и проникнуть в глубинный смысл художественных образов знаменитых полотен. Умение донести информацию
читать дальше

позволило почувствовать эмоциональную связь с каждым экспонатом музея.
Особая атмосфера экскурсии создала впечатление личного знакомства с художниками и их произведениями.
Искренне благодарим Марию за возможность насладиться искусством на таком высоком уровне, открывающем новые горизонты восприятия прекрасного. Вы сделали наш визит в Государственный Эрмитаж уникальным событием, которое останется в памяти надолго.

С
Светлана
15 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Мария настоящий профессионал и прекрасный человек. Все два часа держала интерес девятилетнего ребенка, а это дорогого стоит! Огромное спасибо!
Э
Эльвира
12 сен 2025
Великолепная экскурсия! Гид София прекрасный профессионал! Чудесная подача материала, которая не оставит равнодушным никого. Огромное спасибо!
И
Ирина
10 сен 2025
Решили с мужем первый раз посетить Эрмитаж, долго выбирали экскурсию и остановились на этой. Рассказчик Мария очень приятная девушка, приветливая, доброжелательная. Перед экскурсией узнала наши пожелания, интересы и на основе этого вела диалог с нами. Приятный бонус, Мария помогала сделать нам фотографии, что немаловажно
Экскурсия позволила узнать много интересного, неизведанного.
Мы остались очень довольны!
В следующий раз возьмём еще экскурсию у Марии
А
Арина
9 сен 2025
Мария замечательный экскурсовод, очень увлечена своим делом. Информация воспринималась легко, не затянуто и на любые вопросы у Марии всегда был ответ! Спасибо)
Ольга
Ольга
1 сен 2025
Добрый день. Была на экскурсии в мини-группе 31.08.25. Экскурсовод -Тимур! Просто отличное мероприятие! Тимур - шикарный рассказчик с грамотной речью! Интересная подача материала позволила мне запомнить детали рассказанных им фактов, что не всегда бывает). Может это и не всем важно, но отмечу очень приятный тембр его голоса… Спасибо и удачи!
Е
Елена
1 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, содержательно, познавательно! В этом большая заслуга экскурсовода Светланы! Остались очень довольны!
З
Зоя
31 авг 2025
Я посетила музей впервые. Экскурсовод Мария увлекательно и с энтузиазмом вела рассказ, акцентируя внимание на интересных деталях. Было очень приятно слушать её и вместе погружаться в атмосферу величественности и таинственности,
читать дальше

царящие в залах Эрмитажа. Особенно меня впечатлили часы "Павлин" и картинные галереи, хотелось остаться там подольше и рассмотреть больше картин. Очень рада что нашла такую интересную экскурсию, большое спасибо Марии за её профессионализм и искреннюю любовь к своему делу, благодаря этому покидала стены музея в прекрасном настроении и с новыми для себя знаниями.

П
Полина
31 авг 2025
Мария очень компетентный и заинтересованный в своем деле экскурсовод! всегда отвечала на любые вопросы и помогала с выбором мест для фотографий! рассказ был очень интересный и познавательный!))
Станислав
Станислав
30 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Много для себя нового узнал об экспонатах Эрмитажа!
М
Мария
24 авг 2025
Динамичный и вовлекающий рассказ, слушать Марию интересно. Время пролетело незаметно, информация запомнилась и осела в голове, это тоже важно:)
А
Анастасия
21 авг 2025
Хотела бы поблагодарить Марию за очень содежательную, увлекательную экскурсию. Был крайне интересно и структурированно подан материал. Не хотелось прощаться! Рекомендую Марию. Очень профессиональный экскурсовод. Нам с мужем очень понравилось такое
читать дальше

путешествие в эпоху Романовых, изучение мировых шедевров. Во время одной остановки у картины Рембранта, мы с мужем так прониклись судьбой художника, что слезы наворачивались. Изучение музея, истории, искусства советую исключительно с профессионалами. Мария, спасибо Вам большое. Обязательно вернёмся в Санкт-Петербург, чтобы продолжить его узнавать и восхищаться вместес Вами!!!

Л
Лепёхина
21 авг 2025
Потрясающяя обзорная и позновательная экскурсия. Огромное спасибо выражаю экскурсоводу Марии, на столько содержательно всё прошло, наша экскурсия продолжилась 3 часа а не 2 как в билетах. Столько красивых залов и
читать дальше

объём информации и детализации. Если попадете к Марии вы останетесь в прекрасном впечатлении от самой экскурсии и как её проводит Мария. Спасибо вам огромное, в другой раз буду выбирать экскурсии только с этим экскурсоводом.

О
Олег
18 авг 2025
Мария - увлечённая и эрудированная. Интересный гид. Провели два с лишним часа с удовольствием

