Обзорная экскурсия ⛳ по Главному музейному комплексу
Знакомит посетителей с Зимним дворцом и его парадными залами, а также с коллекциями музея, представленными в Малом, Большом и Новом Эрмитажах. Вместе с экскурсоводом гости поднимаются по торжественной Иорданской лестнице, проходят по анфиладе блистательных парадных залов Зимнего дворца, через Павильонный зал Малого Эрмитажа, со знаменитыми часами «Павлин», в Картинную галерею, где представлены творения великих мастеров итальянского Возрождения.
Экскурсия ⛳ дает возможность увидеть выдающиеся произведения искусства европейских мастеров XVII столетия и наследие античной культуры, представленные в Новом Эрмитаже — здании, созданном специально для Императорского музея в XIX веке. Завершается экскурсия ⛳ в зале, где находятся загадочные и таинственные памятники Древнего Египта.
Вход в музей 🖼 осуществляется по электронным билетам на обзорную экскурсию ⛳ по Главному музейному комплексу через Комендантский подъезд Зимнего дворца с Дворцовой площади.
Правила посещения Эрмитажа
- Билет 🎫 даёт право на однократное посещение музея в определённое время и по одному из маршрутов;
- Средства индивидуальной защиты обязательны для всех посетителей;
- В Государственном Эрмитаже проводятся экскурсии 🧭 в группах составом не более 5 человек: обзорные экскурсии 🧭 по Главному музейному комплексу и Главному штабу, а также по экскурсии 🧭 временным выставкам;
- Посещение некоторых музейных объектов возможно только в составе экскурсионных групп;
- Мы рекомендуем прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса;
- Проход на экспозиции должен быть осуществлен не позднее 30 минут после начала сеанса, после этого времени билет 🎫 аннулируется и не подлежит возврату;
- Обращаем ваше внимание, что для детей вне зависимости от возраста (до 18 лет), необходимо приобрести отдельный электронный билет 🎫 с экскурсионным обслуживанием.