Обзорная экскурсия ⛳ по Главному музейному комплексу

Знакомит посетителей с Зимним дворцом и его парадными залами, а также с коллекциями музея, представленными в Малом, Большом и Новом Эрмитажах. Вместе с экскурсоводом гости поднимаются по торжественной Иорданской лестнице, проходят по анфиладе блистательных парадных залов Зимнего дворца, через Павильонный зал Малого Эрмитажа, со знаменитыми часами «Павлин», в Картинную галерею, где представлены творения великих мастеров итальянского Возрождения.

Экскурсия ⛳ дает возможность увидеть выдающиеся произведения искусства европейских мастеров XVII столетия и наследие античной культуры, представленные в Новом Эрмитаже — здании, созданном специально для Императорского музея в XIX веке. Завершается экскурсия ⛳ в зале, где находятся загадочные и таинственные памятники Древнего Египта.

Вход в музей 🖼 осуществляется по электронным билетам на обзорную экскурсию ⛳ по Главному музейному комплексу через Комендантский подъезд Зимнего дворца с Дворцовой площади.

Правила посещения Эрмитажа