Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет

4.7
3 отзыва
Спутник Э.
Спутник Э. – Гид из Санкт-Петербурга
В Эрмитаже хранятся тысячи произведений искусства, однако при самостоятельном осмотре многие из них остаются вне поля зрения.

Предлагаем вам присоединиться к экскурсии 🧭 в мини-группе и уделить внимание не только самым знаменитым шедеврам, но и скрытым жемчужинам уникальной музейной коллекции.

Вас ждет погружение в историю 📖 искусства со времен Древнего Востока и античности до европейской скульптуры и живописи XIX века в роскошных интерьерах бывшей императорской резиденции.
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Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет

Что вы увидите

  • Главный музейный комплекс (Дворцовая наб., 34)
Обзорная экскурсия ⛳ по Главному музейному комплексу
Знакомит посетителей с Зимним дворцом и его парадными залами, а также с коллекциями музея, представленными в Малом, Большом и Новом Эрмитажах. Вместе с экскурсоводом гости поднимаются по торжественной Иорданской лестнице, проходят по анфиладе блистательных парадных залов Зимнего дворца, через Павильонный зал Малого Эрмитажа, со знаменитыми часами «Павлин», в Картинную галерею, где представлены творения великих мастеров итальянского Возрождения.
Экскурсия ⛳ дает возможность увидеть выдающиеся произведения искусства европейских мастеров XVII столетия и наследие античной культуры, представленные в Новом Эрмитаже — здании, созданном специально для Императорского музея в XIX веке. Завершается экскурсия ⛳ в зале, где находятся загадочные и таинственные памятники Древнего Египта.
Вход в музей 🖼 осуществляется по электронным билетам на обзорную экскурсию ⛳ по Главному музейному комплексу через Комендантский подъезд Зимнего дворца с Дворцовой площади.
Правила посещения Эрмитажа
  • Билет 🎫 даёт право на однократное посещение музея в определённое время и по одному из маршрутов;
  • Средства индивидуальной защиты обязательны для всех посетителей;
  • В Государственном Эрмитаже проводятся экскурсии 🧭 в группах составом не более 5 человек: обзорные экскурсии 🧭 по Главному музейному комплексу и Главному штабу, а также по экскурсии 🧭 временным выставкам;
  • Посещение некоторых музейных объектов возможно только в составе экскурсионных групп;
  • Мы рекомендуем прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса;
  • Проход на экспозиции должен быть осуществлен не позднее 30 минут после начала сеанса, после этого времени билет 🎫 аннулируется и не подлежит возврату;
  • Обращаем ваше внимание, что для детей вне зависимости от возраста (до 18 лет), необходимо приобрести отдельный электронный билет 🎫 с экскурсионным обслуживанием.
+Что входит
  • Входной ваучер в музей (без очереди), действительный только на день и сеанс, указанный в ваучере
  • Экскурсионный сеанс.
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая наб., 34
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Э.
Спутник Э.
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