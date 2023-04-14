Эрмитаж — музей, в который можно возвращаться вновь и вновь.



Но очень важно, чтобы первая встреча с ним была не хаотичной и выматывающей, а последовательной и в меру насыщенной. Такое путешествие по искусству разных эпох и стран мы вам предлагаем.



Творения Рафаэля и Тициана, Ребрандта и Рубенса, мастеров Античности и Средневековья — в компании гида-знатока.