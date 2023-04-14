Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры
Эрмитаж — музей, в который можно возвращаться вновь и вновь.
Но очень важно, чтобы первая встреча с ним была не хаотичной и выматывающей, а последовательной и в меру насыщенной. Такое путешествие по искусству разных эпох и стран мы вам предлагаем.
Творения Рафаэля и Тициана, Ребрандта и Рубенса, мастеров Античности и Средневековья — в компании гида-знатока.
Но очень важно, чтобы первая встреча с ним была не хаотичной и выматывающей, а последовательной и в меру насыщенной. Такое путешествие по искусству разных эпох и стран мы вам предлагаем.
Творения Рафаэля и Тициана, Ребрандта и Рубенса, мастеров Античности и Средневековья — в компании гида-знатока.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём с Невской парадной анфилады, где вы полюбуетесь Иорданской лестницей и роскошью интерьеров.
- Переходим в западноевропейские залы, чтобы познакомиться с работами мастеров эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан. Вы рассмотрите их картины и узнаете о техниках, которые они использовали.
- В Рыцарском зале вы не только увидите доспехи разных эпох, но и услышите много интересного о жизни рыцарей.
- Далее вас ждут голландские и фламандские живописцы — Рембрандт, Рубенс, Франс Халс и другие. Вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии и Фландрии 17 века и творчестве выдающихся художников.
- Продолжим экскурсию в залах Нового Эрмитажа, где выставлено более 4 млн экспонатов, отражающих историю и культуру разных народов. Вы осмотрите уникальные коллекции искусства Древней Руси, средневековой Европы и не только.
- Затем заглянем в зал, посвящённый античному миру, где вы оцените мраморные статуи греческих богов и героев, огромные амфоры и украшения.
- В залах с искусством Древнего Востока, Китая, Японии и Индии вы погрузитесь в культуры этих стран и узнаете много нового о традициях и мировоззрении их народов.
- В завершение мы посетим Египетский зал, где раскроем тайны саркофагов и забальзамированных мумий.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды.
- По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке.
в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Эрмитажа
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 2848 экскурсий для 4536 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
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