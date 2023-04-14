Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)

Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры

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Эрмитаж — музей, в который можно возвращаться вновь и вновь.

Но очень важно, чтобы первая встреча с ним была не хаотичной и выматывающей, а последовательной и в меру насыщенной. Такое путешествие по искусству разных эпох и стран мы вам предлагаем.

Творения Рафаэля и Тициана, Ребрандта и Рубенса, мастеров Античности и Средневековья — в компании гида-знатока.
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём с Невской парадной анфилады, где вы полюбуетесь Иорданской лестницей и роскошью интерьеров.
  • Переходим в западноевропейские залы, чтобы познакомиться с работами мастеров эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан. Вы рассмотрите их картины и узнаете о техниках, которые они использовали.
  • В Рыцарском зале вы не только увидите доспехи разных эпох, но и услышите много интересного о жизни рыцарей.
  • Далее вас ждут голландские и фламандские живописцы — Рембрандт, Рубенс, Франс Халс и другие. Вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии и Фландрии 17 века и творчестве выдающихся художников.
  • Продолжим экскурсию в залах Нового Эрмитажа, где выставлено более 4 млн экспонатов, отражающих историю и культуру разных народов. Вы осмотрите уникальные коллекции искусства Древней Руси, средневековой Европы и не только.
  • Затем заглянем в зал, посвящённый античному миру, где вы оцените мраморные статуи греческих богов и героев, огромные амфоры и украшения.
  • В залах с искусством Древнего Востока, Китая, Японии и Индии вы погрузитесь в культуры этих стран и узнаете много нового о традициях и мировоззрении их народов.
  • В завершение мы посетим Египетский зал, где раскроем тайны саркофагов и забальзамированных мумий.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды.
  • По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке.

в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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