Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (билеты включены)

Познакомиться с выдающимися произведениями разных эпох и стран в самом большом музее России
Эта экскурсия — погружение в историю и искусство в парадных залах Зимнего дворца. Вы увидите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта и других великих мастеров. Рассмотрите античные скульптуры, часы «Павлин» и легендарные интерьеры. А мы расскажем о судьбе императорской коллекции и тайнах Эрмитажа.
5
4 отзыва
Описание билета

Вы увидите парадные залы Зимнего дворца:

  • Портретную галерею Романовых
  • Фельдмаршальский зал
  • Петровский зал
  • Гербовый зал
  • Военную галерею 1812 года
  • Георгиевский зал
  • Иорданскую лестницу

Вас ждут шедевры живописи:

  • «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи
  • «Мадонна Конестабиле» и «Святое семейство» Рафаэля
  • «Возвращение блудного сына» и «Даная» Рембрандта
  • Произведения малых голландцев
  • Картины Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров

В залах искусства Древнего мира:

  • Вы оцените коллекцию древнеегипетских саркофагов и мумий
  • И полюбуетесь античными скульптурами

А ещё:

  • Часы «Павлин»
  • Колыванская ваза
  • Майолика
  • Лоджии Рафаэля

И не только!

А мы расскажем:

  • Об истории Зимнего дворца — его строительстве, архитекторах, императорах, которые жили во дворце, и событиях, которые происходили в его стенах
  • О роли Эрмитажа в истории России, жизни императорской семьи, придворной культуре и политических событиях
  • Как формировалась коллекция Эрмитажа, какие произведения приобретались и как они попадали в музей
  • Как Эрмитаж был эвакуирован во время войны, как сотрудники музея спасали произведения искусства и как музей восстанавливался после

И многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсия может быть проведена на иностранном языке (английский, французский, немецкий, китайский) за доплату — 2500 ₽
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 6, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 615 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Отзывы и рейтинг

И
Игорь
9 ноя 2025
Гид Екатерина провела динамичную, живую, эмоциональную экскурсию. Всем членам семьи, независимо от возраста, было интересно. Спасибо. С радостью обратимся к ней еще раз.
Ирина
Ирина
2 ноя 2025
Все прошло отлично! Экскурсию проводила Нелли Геннадьевна, милая спокойная женщина с большим багажом знаний. Подзадержались немного в египетском зале, останавливались почти у каждого экспоната, много интересных фактов узнали. Конечно же весь Эрмитаж невозможно пройти за 2-3 часа, но Нелли Геннадьевна постаралась провести нас по самым знаковым местам, залам и экспонатам.
Спасибо от Ирины и компании с Волгограда.
К
Куркаева
21 сен 2025
Были на экскурсии в Эрмитаже. Всё замечательно организовано и проведено. Заказывала экскурсию для иностранцев по интернету, были переживания, всё ли получится.
Всё получилось!!! Всё отлично!!! Очень довольны мои гости и я. Большое спасибо!
Л
Людмила
1 сен 2025
Спасибо Вере за экскурсию! Очень интеллигентно и спокойно. Академически, но абсолютно не скучно и не занудно. Очень зашла структурированность экскурсии.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

