И Игорь Гид Екатерина провела динамичную, живую, эмоциональную экскурсию. Всем членам семьи, независимо от возраста, было интересно. Спасибо. С радостью обратимся к ней еще раз.

Ирина Все прошло отлично! Экскурсию проводила Нелли Геннадьевна, милая спокойная женщина с большим багажом знаний. Подзадержались немного в египетском зале, останавливались почти у каждого экспоната, много интересных фактов узнали. Конечно же весь Эрмитаж невозможно пройти за 2-3 часа, но Нелли Геннадьевна постаралась провести нас по самым знаковым местам, залам и экспонатам.

Спасибо от Ирины и компании с Волгограда.

К Куркаева Были на экскурсии в Эрмитаже. Всё замечательно организовано и проведено. Заказывала экскурсию для иностранцев по интернету, были переживания, всё ли получится.

Всё получилось!!! Всё отлично!!! Очень довольны мои гости и я. Большое спасибо!