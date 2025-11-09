Эта экскурсия — погружение в историю и искусство в парадных залах Зимнего дворца. Вы увидите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта и других великих мастеров. Рассмотрите античные скульптуры, часы «Павлин» и легендарные интерьеры. А мы расскажем о судьбе императорской коллекции и тайнах Эрмитажа.
Описание билета
Вы увидите парадные залы Зимнего дворца:
- Портретную галерею Романовых
- Фельдмаршальский зал
- Петровский зал
- Гербовый зал
- Военную галерею 1812 года
- Георгиевский зал
- Иорданскую лестницу
Вас ждут шедевры живописи:
- «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи
- «Мадонна Конестабиле» и «Святое семейство» Рафаэля
- «Возвращение блудного сына» и «Даная» Рембрандта
- Произведения малых голландцев
- Картины Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров
В залах искусства Древнего мира:
- Вы оцените коллекцию древнеегипетских саркофагов и мумий
- И полюбуетесь античными скульптурами
А ещё:
- Часы «Павлин»
- Колыванская ваза
- Майолика
- Лоджии Рафаэля
И не только!
А мы расскажем:
- Об истории Зимнего дворца — его строительстве, архитекторах, императорах, которые жили во дворце, и событиях, которые происходили в его стенах
- О роли Эрмитажа в истории России, жизни императорской семьи, придворной культуре и политических событиях
- Как формировалась коллекция Эрмитажа, какие произведения приобретались и как они попадали в музей
- Как Эрмитаж был эвакуирован во время войны, как сотрудники музея спасали произведения искусства и как музей восстанавливался после
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Экскурсия может быть проведена на иностранном языке (английский, французский, немецкий, китайский) за доплату — 2500 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 6, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 615 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
9 ноя 2025
Гид Екатерина провела динамичную, живую, эмоциональную экскурсию. Всем членам семьи, независимо от возраста, было интересно. Спасибо. С радостью обратимся к ней еще раз.
Ирина
2 ноя 2025
Все прошло отлично! Экскурсию проводила Нелли Геннадьевна, милая спокойная женщина с большим багажом знаний. Подзадержались немного в египетском зале, останавливались почти у каждого экспоната, много интересных фактов узнали. Конечно же весь Эрмитаж невозможно пройти за 2-3 часа, но Нелли Геннадьевна постаралась провести нас по самым знаковым местам, залам и экспонатам.
Спасибо от Ирины и компании с Волгограда.
К
Куркаева
21 сен 2025
Были на экскурсии в Эрмитаже. Всё замечательно организовано и проведено. Заказывала экскурсию для иностранцев по интернету, были переживания, всё ли получится.
Всё получилось!!! Всё отлично!!! Очень довольны мои гости и я. Большое спасибо!
Л
Людмила
1 сен 2025
Спасибо Вере за экскурсию! Очень интеллигентно и спокойно. Академически, но абсолютно не скучно и не занудно. Очень зашла структурированность экскурсии.
