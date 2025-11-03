Музей Фаберже — это царство роскоши и шедевров. Он хранит самую богатую в мире коллекцию ювелирных яиц. А они, в свою очередь, могут много рассказать об истории, императоре Николае II и его семье.
Мы прогуляемся по Шуваловскому дворцу, рассмотрим произведения великого мастера и поговорим о ювелирном искусстве Российской империи.
- Парадная лестница — мы познакомимся с историей особняка Нарышкиных-Шуваловых.
- Рыцарский зал — обсудим полковое серебро.
- Красная гостиная — вспомним историю фирмы Фаберже.
- Синяя гостиная — полюбуемся знаменитыми ювелирными яйцами.
- Золотая гостиная — поговорим о кабинетных подарках и фантазийных безделушках.
- Аванзала — выясним, какой цвет был любимым у Александры Фёдоровны, супруги Николая II.
- Верхняя буфетная — насладимся живописными полотнами мастеров своего времени.
- Выставочный зал — побеседуем о русских художниках.
- Белая и Голубая гостиные — рассмотрим русские эмали.
в понедельник и пятницу в 14:00
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 18 лет
|2600 ₽
|Пенсионеры
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
У Шуваловского дворца Музей Фаберже
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 40 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я 7 лет работала в ГБУК ГМП «Исаакиевский собор». Сейчас вожу пешеходные экскурсии по городу. Принимала участие в российско-китайском конкурсе видеороликов «Дом Энгельгардта», где изЗадать вопрос
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юна
3 ноя 2025
Превосходный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Рекомендую.
М
Мари
31 окт 2025
Профессионально, интересно, познавательно) рекомендую.
А
Александра
25 окт 2025
Екатерина, потрясающая! Нам взрослым и ребенку 10 лет очень понравилось. Милая, интеллигентная, профессиональнал.
М
Мария
20 сен 2025
Замечательная экскурсия, подача материала, общее впечатление. Спасибо!
С
Светлана
20 сен 2025
Один из лучших экскурсоводов, которые встречались вообще! Очень приятный человек, очень грамотный специалист! Рекомендуем всем!
А
Антон
7 сен 2025
Екатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относится к своей работе! Большое спасибо!
Дарья
19 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Екатерине за проведённую познавательную, увлекательную экскурсию. С первой минуты нашей встречи она погрузила в историю, при этом видно, как Екатерине самой очень интересно то, что она
Б
Белозерцева
19 июл 2025
Интересно, объемно,спасибо за интересный рассказ.
Т
Татьяна
15 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Очень понравилась подача материала, узнала много интересных деталей. Спасибо за атмосферу, время пролетело незаметно ☺️
Дмитрий
11 мая 2025
Благодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одном дыхании, легко. Вдохновился атмосферой того времени и такой коллекции! На сколько тонко сделано аж дух захватывает.
Анна
8 мая 2025
Огромная благодарность гиду Екатерине! Её глубокие знания, искренняя увлечённость и талант рассказчика превратили экскурсию в захватывающее путешествие. Она не просто перечисляла факты, а оживляла историями:о современниках Фаберже, его творческом пути;
