Мои заказы

Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)

Почувствовать дух времени и русской культуры до революции 1917 года
Музей Фаберже — это царство роскоши и шедевров. Он хранит самую богатую в мире коллекцию ювелирных яиц. А они, в свою очередь, могут много рассказать об истории, императоре Николае II и его семье.

Мы прогуляемся по Шуваловскому дворцу, рассмотрим произведения великого мастера и поговорим о ювелирном искусстве Российской империи.
5
11 отзывов
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)© Екатерина
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)© Екатерина
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)© Екатерина
Ближайшие даты:
10
ноя14
ноя17
ноя21
ноя24
ноя28
ноя1
дек
Время начала: 14:00

Описание билета

  • Парадная лестница — мы познакомимся с историей особняка Нарышкиных-Шуваловых.
  • Рыцарский зал — обсудим полковое серебро.
  • Красная гостиная — вспомним историю фирмы Фаберже.
  • Синяя гостиная — полюбуемся знаменитыми ювелирными яйцами.
  • Золотая гостиная — поговорим о кабинетных подарках и фантазийных безделушках.
  • Аванзала — выясним, какой цвет был любимым у Александры Фёдоровны, супруги Николая II.
  • Верхняя буфетная — насладимся живописными полотнами мастеров своего времени.
  • Выставочный зал — побеседуем о русских художниках.
  • Белая и Голубая гостиные — рассмотрим русские эмали.

в понедельник и пятницу в 14:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети до 18 лет2600 ₽
Пенсионеры2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Шуваловского дворца Музей Фаберже
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 40 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я 7 лет работала в ГБУК ГМП «Исаакиевский собор». Сейчас вожу пешеходные экскурсии по городу. Принимала участие в российско-китайском конкурсе видеороликов «Дом Энгельгардта», где из
читать дальше

700 работ мой ролик занял 6 место. В МО «Дворцовый округ» участвовала в создании роликов «День в истории Санкт- Петербурга». Мне нравится показывать красоту Петербурга и его достопримечательности гостям, дарить людям положительные эмоции и самой заряжаться от их восхищения.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ю
Юна
3 ноя 2025
Превосходный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Рекомендую.
М
Мари
31 окт 2025
Профессионально, интересно, познавательно) рекомендую.
Профессионально, интересно, познавательно) рекомендую.Профессионально, интересно, познавательно) рекомендую.Профессионально, интересно, познавательно) рекомендую.Профессионально, интересно, познавательно) рекомендую.
А
Александра
25 окт 2025
Екатерина, потрясающая! Нам взрослым и ребенку 10 лет очень понравилось. Милая, интеллигентная, профессиональнал.
М
Мария
20 сен 2025
Замечательная экскурсия, подача материала, общее впечатление. Спасибо!
С
Светлана
20 сен 2025
Один из лучших экскурсоводов, которые встречались вообще! Очень приятный человек, очень грамотный специалист! Рекомендуем всем!
А
Антон
7 сен 2025
Екатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относится к своей работе! Большое спасибо!
Екатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относитсяЕкатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относитсяЕкатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относитсяЕкатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относитсяЕкатерина, замечательная девушка и экскурсовод! Интересно преподносит информацию. Большой багаж знаний. Видно с какой любовью относится
Дарья
Дарья
19 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Екатерине за проведённую познавательную, увлекательную экскурсию. С первой минуты нашей встречи она погрузила в историю, при этом видно, как Екатерине самой очень интересно то, что она
читать дальше

рассказывает, а это всегда устанавливает дополнительную связь и ощущение,что мы на одной волне. Огромная база знаний, не банально
заученный текст. Трудно даже описать весь восторг после проведённой экскурсии! Обязательно буду обращаться ещё и советовать другим.

Хочу выразить огромную благодарность Екатерине за проведённую познавательную, увлекательную экскурсию. С первой минуты нашей встречи онаХочу выразить огромную благодарность Екатерине за проведённую познавательную, увлекательную экскурсию. С первой минуты нашей встречи онаХочу выразить огромную благодарность Екатерине за проведённую познавательную, увлекательную экскурсию. С первой минуты нашей встречи онаХочу выразить огромную благодарность Екатерине за проведённую познавательную, увлекательную экскурсию. С первой минуты нашей встречи она
Б
Белозерцева
19 июл 2025
Интересно, объемно,спасибо за интересный рассказ.
Т
Татьяна
15 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Очень понравилась подача материала, узнала много интересных деталей. Спасибо за атмосферу, время пролетело незаметно ☺️
Дмитрий
Дмитрий
11 мая 2025
Благодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одном дыхании, легко. Вдохновился атмосферой того времени и такой коллекции! На сколько тонко сделано аж дух захватывает.
Благодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одномБлагодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одномБлагодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одномБлагодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одномБлагодарю, Екатерину за столь прекрасную экскурсию! Организовано, так душевно с теплом и любовью рассказано на одном
Анна
Анна
8 мая 2025
Огромная благодарность гиду Екатерине! Её глубокие знания, искренняя увлечённость и талант рассказчика превратили экскурсию в захватывающее путешествие. Она не просто перечисляла факты, а оживляла историями:о современниках Фаберже, его творческом пути;
читать дальше

как создавались миниатюрные сюрпризы, или какие цвета любили русские императрицы. Сам музей находится в очень красивом дворце со своей интереснейшей историей! А ещё Екатерина терпеливо отвечала на все мои вопросы и обращала внимание на детали, которые легко упустить. Спасибо большое за прекрасную экскурсию!

Огромная благодарность гиду Екатерине! Её глубокие знания, искренняя увлечённость и талант рассказчика превратили экскурсию в захватывающееОгромная благодарность гиду Екатерине! Её глубокие знания, искренняя увлечённость и талант рассказчика превратили экскурсию в захватывающееОгромная благодарность гиду Екатерине! Её глубокие знания, искренняя увлечённость и талант рассказчика превратили экскурсию в захватывающее

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Ювелирная сказка в Музее Фаберже (билеты включены)
1.5 часа
-
5%
34 отзыва
Билеты
Ювелирная сказка в Музее Фаберже (билеты включены)
Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства»
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 16:15
Завтра в 16:15
11 ноя в 16:15
3314 ₽3488 ₽ за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Пешая
1 час
120 отзывов
Билеты
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
1200 ₽ за билет
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
147 отзывов
Билеты
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
12 ноя в 12:00
13 ноя в 13:15
3850 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге