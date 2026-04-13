Приглашаем вас поговорить о шедеврах изобразительного искусства и судьбах гениев, их создавших: Рембрандте, да Винчи, Гойя, Караваджо. Художник и модель, любовь и ненависть, слава и забвение … А ещё вы насладитесь прекрасными интерьерами и сделаете красивые фотографии.

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Описание билета

Иорданская лестница: одна из самых красивых в мире. Расскажем о гениальном итальянце, самом великом из всех великих архитекторов, умершем в нищете.

Парадные залы: обсудим гениального француза, всю жизнь работавшего во славу России и обвинённого в пожаре в Зимнем дворце.

Зал Рембрандта: поговорим о судьбах художника и трёх его муз — женщин, которых он боготворил. Принесла ли им счастье любовь великого голландца? Кто же был моделью для «Данаи»? И кто изображён на «Возвращении блудного сына»?

Зал Леонардо да Винчи: здесь мы обсудим картину, которая когда-то висела в самой обычной петербуржской квартире на Васильевском острове, вот только хозяином квартиры был весьма известный человек. А ещё расскажем, как шедевры попадали в Эрмитаж и как они исчезали.

Малый Итальянский просвет: расскажем о художнике, на совести которого как минимум два убийства, тюрьма, изгнание… Так кто же он: бандит или великий художник?

Малый Испанский просвет: перед вами предстанет красавица-испанка, умирающая от чахотки. Врачи бессильны. Кто сохранит её красоту в вечности?

Организационные детали