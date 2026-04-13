Эрмитаж в мини-группе: шедевры коллекции и роскошь парадных залов (билеты включены)
Познакомиться с коллекцией великих художников и впечатлиться роскошью дворцовых интерьеров
Приглашаем вас поговорить о шедеврах изобразительного искусства и судьбах гениев, их создавших: Рембрандте, да Винчи, Гойя, Караваджо.
Художник и модель, любовь и ненависть, слава и забвение … А ещё вы насладитесь прекрасными интерьерами и сделаете красивые фотографии.
Описание билета
Иорданская лестница: одна из самых красивых в мире. Расскажем о гениальном итальянце, самом великом из всех великих архитекторов, умершем в нищете.
Парадные залы: обсудим гениального француза, всю жизнь работавшего во славу России и обвинённого в пожаре в Зимнем дворце.
Зал Рембрандта: поговорим о судьбах художника и трёх его муз — женщин, которых он боготворил. Принесла ли им счастье любовь великого голландца? Кто же был моделью для «Данаи»? И кто изображён на «Возвращении блудного сына»?
Зал Леонардо да Винчи: здесь мы обсудим картину, которая когда-то висела в самой обычной петербуржской квартире на Васильевском острове, вот только хозяином квартиры был весьма известный человек. А ещё расскажем, как шедевры попадали в Эрмитаж и как они исчезали.
Малый Итальянский просвет: расскажем о художнике, на совести которого как минимум два убийства, тюрьма, изгнание… Так кто же он: бандит или великий художник?
Малый Испанский просвет: перед вами предстанет красавица-испанка, умирающая от чахотки. Врачи бессильны. Кто сохранит её красоту в вечности?
Организационные детали
Билеты включены в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Дети до 18 лет
2945 ₽
Дети до 12 лет
2660 ₽
Стандартный
3325 ₽
Пенсионеры
2945 ₽
Студенты
2945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 11203 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города.
Практически с самого начала мы читать дальшеуменьшить
стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!
Отзывы и рейтинг
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Татьяна
было 7 человек, отлично встретили, информация доступна, информативна, благодарим за Ваш труд
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П
Павел
Нам очень понравилась экскурсия, именно то, что хотелось. Сначала было немного общей информации, потом много информации о шедеврах. Очень рекомендую!
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Мария
Чудесная, интересная, очень информационно насыщенная экскурсия. Время пролетело незаметно 🤩
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В
Вадим
Встретились у Иорданской лестницы. Нашли друг друга сразу. Это была не первая экскурсия по Эрмитажу для меня. Но в ходе этой экскурсии большинство фактов я услышал впервые. Особенно ценно, что имелась возможность задавать вопросы экскурсоводу и получать ответы. Обычно такая возможность ограничена форматом экскурсии и количеством ее участников.
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Г
Гордеев
Очень классная экскурсия, всем советуем. Общение с организатором очень удобное и отзывчивое. Также организатор помогла нам организовать экскурсию на Английском. Экскурсовод прекрасно провела нас по главным местам Эрмитажа и рассказала все максимально интересно и быстро.
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Инна
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия - прекрасный рассказчик и очень приятный человек, спасибо ей огромное! Услышали много интересных деталей о залах Эрмитажа, картинах, жизни художников. Рекомендуем экскурсию ❤️
+2
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