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Эрмитаж в мини-группе: шедевры коллекции и роскошь парадных залов (билеты включены)

Познакомиться с коллекцией великих художников и впечатлиться роскошью дворцовых интерьеров
Приглашаем вас поговорить о шедеврах изобразительного искусства и судьбах гениев, их создавших: Рембрандте, да Винчи, Гойя, Караваджо.

Художник и модель, любовь и ненависть, слава и забвение … А ещё вы насладитесь прекрасными интерьерами и сделаете красивые фотографии.
Эрмитаж в мини-группе: шедевры коллекции и роскошь парадных залов (билеты включены)
Эрмитаж в мини-группе: шедевры коллекции и роскошь парадных залов (билеты включены)
Эрмитаж в мини-группе: шедевры коллекции и роскошь парадных залов (билеты включены)

Описание билета

Иорданская лестница: одна из самых красивых в мире. Расскажем о гениальном итальянце, самом великом из всех великих архитекторов, умершем в нищете.

Парадные залы: обсудим гениального француза, всю жизнь работавшего во славу России и обвинённого в пожаре в Зимнем дворце.

Зал Рембрандта: поговорим о судьбах художника и трёх его муз — женщин, которых он боготворил. Принесла ли им счастье любовь великого голландца? Кто же был моделью для «Данаи»? И кто изображён на «Возвращении блудного сына»?

Зал Леонардо да Винчи: здесь мы обсудим картину, которая когда-то висела в самой обычной петербуржской квартире на Васильевском острове, вот только хозяином квартиры был весьма известный человек. А ещё расскажем, как шедевры попадали в Эрмитаж и как они исчезали.

Малый Итальянский просвет: расскажем о художнике, на совести которого как минимум два убийства, тюрьма, изгнание… Так кто же он: бандит или великий художник?

Малый Испанский просвет: перед вами предстанет красавица-испанка, умирающая от чахотки. Врачи бессильны. Кто сохранит её красоту в вечности?

Организационные детали

  • Билеты включены в стоимость
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет2945 ₽
Дети до 12 лет2660 ₽
Стандартный3325 ₽
Пенсионеры2945 ₽
Студенты2945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 11203 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
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стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
3
2
1
Татьяна
было 7 человек, отлично встретили, информация доступна, информативна, благодарим за Ваш труд
было 7 человек, отлично встретили, информация доступна, информативна, благодарим за Ваш труд
было 7 человек, отлично встретили, информация доступна, информативна, благодарим за Ваш труд
было 7 человек, отлично встретили, информация доступна, информативна, благодарим за Ваш труд
было 7 человек, отлично встретили, информация доступна, информативна, благодарим за Ваш труд
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П
Нам очень понравилась экскурсия, именно то, что хотелось. Сначала было немного общей информации, потом много информации о шедеврах. Очень рекомендую!
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Мария
Чудесная, интересная, очень информационно насыщенная экскурсия.
Время пролетело незаметно 🤩
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В
Встретились у Иорданской лестницы. Нашли друг друга сразу.
Это была не первая экскурсия по Эрмитажу для меня. Но в ходе этой экскурсии большинство фактов я услышал впервые. Особенно ценно, что имелась возможность задавать вопросы экскурсоводу и получать ответы. Обычно такая возможность ограничена форматом экскурсии и количеством ее участников.
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Г
Очень классная экскурсия, всем советуем. Общение с организатором очень удобное и отзывчивое. Также организатор помогла нам организовать экскурсию на Английском. Экскурсовод прекрасно провела нас по главным местам Эрмитажа и рассказала все максимально интересно и быстро.
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Инна
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия - прекрасный рассказчик и очень приятный человек, спасибо ей огромное!
Услышали много интересных деталей о залах Эрмитажа, картинах, жизни художников. Рекомендуем экскурсию ❤️
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -+2
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
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