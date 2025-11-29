Пригородный Эрмитаж Гатчинский дворец не похож ни на одну императорскую резиденцию. Облицованный природным камнем, окруженный рвом, с его башнями и подземным ходом, он напоминает средневековый замок. И граф Орлов, которому это имение подарила Екатерина II, действительно строил замок, только охотничий. Позже Гатчина досталась Павлу I, и «русский Гамлет» наполнил дворец антиками, картинами, французской мебелью и гобеленами. Николай I отреставрировал парадные покои, оформил личные комнаты по моде своего времени. Александр II перенес в Гатчину императорскую охоту, будучи страстным охотником. А Александр III практически жил здесь круглый год: он выбрал уютные небольшие комнаты с невысокими потолками. Гатчина была домом русских царей, ее назвали пригородным Эрмитажем. Вы увидите: парадные покои, личные комнаты Николая I, парк с его павильонами и, если хватит сил, Приорат. Важная информация:

Возьмите с собой паспорт гражданина РФ или РБ, документы, подтверждающие льготы участника СВО.