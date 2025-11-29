Мои заказы

Эта удивительная Гатчина

В составе небольшой группы вы увидите то, что обычно не показывают во время стандартной часовой экскурсии.

Мы посетим личные комнаты Николая II, Оружейную и Чесменскую галереи, Дворцовую церковь, Дворцовый парк, Собственный садик, а если хватит сил, и Приорат.
Описание экскурсии

Пригородный Эрмитаж Гатчинский дворец не похож ни на одну императорскую резиденцию. Облицованный природным камнем, окруженный рвом, с его башнями и подземным ходом, он напоминает средневековый замок. И граф Орлов, которому это имение подарила Екатерина II, действительно строил замок, только охотничий. Позже Гатчина досталась Павлу I, и «русский Гамлет» наполнил дворец антиками, картинами, французской мебелью и гобеленами. Николай I отреставрировал парадные покои, оформил личные комнаты по моде своего времени. Александр II перенес в Гатчину императорскую охоту, будучи страстным охотником. А Александр III практически жил здесь круглый год: он выбрал уютные небольшие комнаты с невысокими потолками. Гатчина была домом русских царей, ее назвали пригородным Эрмитажем. Вы увидите: парадные покои, личные комнаты Николая I, парк с его павильонами и, если хватит сил, Приорат. Важная информация:
Возьмите с собой паспорт гражданина РФ или РБ, документы, подтверждающие льготы участника СВО.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гатчинский дворец с подземным ходом
  • Павильоны Венеры и Березовый домик
  • Приорат
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Входные билеты во Дворец, парк и Приорат
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гатчина, Красноармейский проспект, 1
Завершение: Гатчина, ул. Чкалова, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт гражданина РФ или РБ
  • Документы
  • Подтверждающие льготы участника СВО
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

