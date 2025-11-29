В составе небольшой группы вы увидите то, что обычно не показывают во время стандартной часовой экскурсии.
Мы посетим личные комнаты Николая II, Оружейную и Чесменскую галереи, Дворцовую церковь, Дворцовый парк, Собственный садик, а если хватит сил, и Приорат.
Мы посетим личные комнаты Николая II, Оружейную и Чесменскую галереи, Дворцовую церковь, Дворцовый парк, Собственный садик, а если хватит сил, и Приорат.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Пригородный Эрмитаж Гатчинский дворец не похож ни на одну императорскую резиденцию. Облицованный природным камнем, окруженный рвом, с его башнями и подземным ходом, он напоминает средневековый замок. И граф Орлов, которому это имение подарила Екатерина II, действительно строил замок, только охотничий. Позже Гатчина досталась Павлу I, и «русский Гамлет» наполнил дворец антиками, картинами, французской мебелью и гобеленами. Николай I отреставрировал парадные покои, оформил личные комнаты по моде своего времени. Александр II перенес в Гатчину императорскую охоту, будучи страстным охотником. А Александр III практически жил здесь круглый год: он выбрал уютные небольшие комнаты с невысокими потолками. Гатчина была домом русских царей, ее назвали пригородным Эрмитажем. Вы увидите: парадные покои, личные комнаты Николая I, парк с его павильонами и, если хватит сил, Приорат. Важная информация:
Возьмите с собой паспорт гражданина РФ или РБ, документы, подтверждающие льготы участника СВО.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец с подземным ходом
- Павильоны Венеры и Березовый домик
- Приорат
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты во Дворец, парк и Приорат
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гатчина, Красноармейский проспект, 1
Завершение: Гатчина, ул. Чкалова, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт гражданина РФ или РБ
- Документы
- Подтверждающие льготы участника СВО
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Автобусная экскурсия в Гатчину: Приоратский и Большой дворец
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Сегодня в 13:15
4 дек в 12:30
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину
Побывать в живописном дворцово-парковом комплексе и узнать, что кроется за его торжественным фасадом
Начало: В районе ст. метро Московская
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
16 990 ₽ за всё до 3 чел.
-
6%
Групповая
Царское Село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три пригорода за 1 день
Начало: Площадь Островского, 6, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
3 дек в 09:00
2350 ₽
2500 ₽ за человека