Петербург был и остаётся европейским. В первую очередь это заметно в тяготении к западному стилю одежды и образу жизни. На прогулке по магазинам я расскажу, что происходит в городе сейчас, когда большинство известных брендов покинули российский рынок. Покажу, что есть или осталось в Петербурге, куда идти за модной одеждой и где прячутся авторские магазины.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Цель прогулки — отыскать магазины с европейской одеждой. Я покажу, где сейчас можно найти импортные бирки — люкс, миддл-сегмент и нишевые марки. Мы зайдём в пять–семь авторских магазинов с необычными интерьерами — амстердамский лофт, берлинскую квартирку и другие. По желанию вы примерите понравившуюся одежду.

Я расскажу:

Какие особенности у петербургского ресейла

Кто открывал первые люксовые магазины в 90-е и что с этими магазинами стало сегодня

Как в секондах оказываются новые вещи

И многое другое

Организационные детали

После экскурсии я отправляю список посещённых мест и рекомендации по запросу.