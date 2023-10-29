Европейская мода в Петербурге

Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки

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Ответы на вопросы
Петербург был и остаётся европейским. В первую очередь это заметно в тяготении к западному стилю одежды и образу жизни.

На прогулке по магазинам я расскажу, что происходит в городе сейчас, когда большинство известных брендов покинули российский рынок.

Покажу, что есть или осталось в Петербурге, куда идти за модной одеждой и где прячутся авторские магазины.
Европейская мода в Петербурге
Европейская мода в Петербурге
Европейская мода в Петербурге
Европейская мода в Петербурге
Европейская мода в Петербурге
Европейская мода в Петербурге
Ближайшие даты:
29
окт
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ноя
5
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Цель прогулки — отыскать магазины с европейской одеждой. Я покажу, где сейчас можно найти импортные бирки — люкс, миддл-сегмент и нишевые марки. Мы зайдём в пять–семь авторских магазинов с необычными интерьерами — амстердамский лофт, берлинскую квартирку и другие. По желанию вы примерите понравившуюся одежду.

Я расскажу:

  • Какие особенности у петербургского ресейла
  • Кто открывал первые люксовые магазины в 90-е и что с этими магазинами стало сегодня
  • Как в секондах оказываются новые вещи
  • И многое другое

Организационные детали

После экскурсии я отправляю список посещённых мест и рекомендации по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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