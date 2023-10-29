Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки
Петербург был и остаётся европейским. В первую очередь это заметно в тяготении к западному стилю одежды и образу жизни.
На прогулке по магазинам я расскажу, что происходит в городе сейчас, когда большинство известных брендов покинули российский рынок.
Покажу, что есть или осталось в Петербурге, куда идти за модной одеждой и где прячутся авторские магазины.
На прогулке по магазинам я расскажу, что происходит в городе сейчас, когда большинство известных брендов покинули российский рынок.
Покажу, что есть или осталось в Петербурге, куда идти за модной одеждой и где прячутся авторские магазины.
Ближайшие даты:
29
окт
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Цель прогулки — отыскать магазины с европейской одеждой. Я покажу, где сейчас можно найти импортные бирки — люкс, миддл-сегмент и нишевые марки. Мы зайдём в пять–семь авторских магазинов с необычными интерьерами — амстердамский лофт, берлинскую квартирку и другие. По желанию вы примерите понравившуюся одежду.
Я расскажу:
- Какие особенности у петербургского ресейла
- Кто открывал первые люксовые магазины в 90-е и что с этими магазинами стало сегодня
- Как в секондах оказываются новые вещи
- И многое другое
Организационные детали
После экскурсии я отправляю список посещённых мест и рекомендации по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 109 туристов
Меня зовут Диана. Я люблю Петербург, пешие прогулки и необычные вещи. Редактор по образованию, 10 лет пишу обзоры, заметки об одежде, рецензии на магазины и бренды. Знаю почти всё о российских дизайнерах и точно покажу город с новой стороны.
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