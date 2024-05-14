1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Культшопинг в стильном Петербурге
Что предлагают местные модные магазины и где искать ключевых петербургских дизайнеров
«Прогулка не является шопинг-сопровождением под конкретный запрос, это скорее наблюдение за тем, как разношёрстно и порой удивительно выглядят пространства и творения местных дизайнеров»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории предреволюционного Петербурга
Узнать обо всём, что волновало петербурженок, - мода, шопинг, знакомства и другие женские штучки
Начало: На ул. Малая Конюшенная
«Я расскажу про 2 знаменитых модных дома и культовый обувной магазин, создававший туфельки для российских императриц, а также про шопинг, причёски и многое другое»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
от 29002 610₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре
Начало: На площади Островского
«Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Европейская мода в Петербурге
Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки
«На прогулке по магазинам я расскажу, что происходит в городе сейчас, когда большинство известных брендов покинули российский рынок»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
2 900₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Начало: В Елисеевском магазине
«Елисеевский магазин — шикарный образец архитектуры модерна и объект торговли 20 века, который стал одним из немногих в мире магазинов-музеев»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 950₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
Начало: На набережной Фонтанки
20 июня в 10:00
22 июня в 12:00
65005 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гостинка купеческая
Узнать, чем купцы торговали, кого не зазывали в лавки и что замуровали в стену Гостиного двора
Начало: у метро «Гостиный двор»
«Поговорим о том, как велась торговля и какие товары предлагали купцы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
«Вы прогуляетесь по Сытному рынку, где торговцы наперебой зазывали Ксению»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 мая 2024Катерина очень хороший рассказчик. Все понятно и доступно, понравилось даже подростку. Спасибо большое за экскурсию. Немного не повезло с погодой, но были остановки, где можно было согреться.
- ННина6 мая 2024Очень приятная девушка гид. Рассказывает интересно. Все непринуждённо! Рекомендую)
- ООльга2 мая 2024Экскурсия очень понравилась,экскурсовод Мария очень подробно рассказывала о семье Елисеевых! И показала самые интересные места и даже документальное кино!
- ММария2 мая 2024Петербург торговый. По ту сторону витринОтличная экскурсия, очень информативная. Рекомендую!
- ООлеся15 апреля 2024В Питере мы бываем регулярно и всегда ищем новые впечатления, локации, виды, истории, легенды. Из множества вариантов выбрали Истории успеха
- ААнна6 марта 2024Побродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… Мое сердце покорил местный бренд
- ИИрина5 ноября 2023Диана - молодец. Непросто предлагать локации для посещения и возможного выбора одежды абсолютно незнакомым людям с неизвестными тебе предпочтениями. Один
- ККсения2 ноября 2023Диана поразила познаниями не только в моде, но и истории, журналистике, мейнстримах Питера, показала разнообразные магазинчики Петроградской стороны, терпеливо ждала во время примерок
- ЕЕлена18 сентября 2023Алёна провела замечательную экскурсию для девочек 14 лет. Информацию дала в интересной, запоминающейся, впечатляющей форме. Ни минуты скучных рассказов. Грамотно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шопинг»
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