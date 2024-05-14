Шопинг в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Шопинг» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культшопинг в стильном Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Культшопинг в стильном Петербурге
Что предлагают местные модные магазины и где искать ключевых петербургских дизайнеров
«Прогулка не является шопинг-сопровождением под конкретный запрос, это скорее наблюдение за тем, как разношёрстно и порой удивительно выглядят пространства и творения местных дизайнеров»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
3 600 за всё до 2 чел.
Женские истории предреволюционного Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Женские истории предреволюционного Петербурга
Узнать обо всём, что волновало петербурженок, - мода, шопинг, знакомства и другие женские штучки
Начало: На ул. Малая Конюшенная
«Я расскажу про 2 знаменитых модных дома и культовый обувной магазин, создававший туфельки для российских императриц, а также про шопинг, причёски и многое другое»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
от 29002 610 за всё до 10 чел.
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре
Начало: На площади Островского
«Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Европейская мода в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Европейская мода в Петербурге
Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки
«На прогулке по магазинам я расскажу, что происходит в городе сейчас, когда большинство известных брендов покинули российский рынок»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
2 900 за всё до 2 чел.
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
🚶 Пешая
Групповая
1 час
2 отзыва
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Начало: В Елисеевском магазине
«Елисеевский магазин — шикарный образец архитектуры модерна и объект торговли 20 века, который стал одним из немногих в мире магазинов-музеев»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 950 за человека
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
Начало: На набережной Фонтанки
20 июня в 10:00
22 июня в 12:00
65005 200 за всё до 6 чел.
Гостинка купеческая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Гостинка купеческая
Узнать, чем купцы торговали, кого не зазывали в лавки и что замуровали в стену Гостиного двора
Начало: у метро «Гостиный двор»
«Поговорим о том, как велась торговля и какие товары предлагали купцы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за всё до 3 чел.
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
«Вы прогуляетесь по Сытному рынку, где торговцы наперебой зазывали Ксению»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Женские истории предреволюционного Петербурга
    Катерина очень хороший рассказчик. Все понятно и доступно, понравилось даже подростку. Спасибо большое за экскурсию. Немного не повезло с погодой, но были остановки, где можно было согреться.
  • Н
    Нина
    6 мая 2024
    Европейская мода в Петербурге
    Очень приятная девушка гид. Рассказывает интересно. Все непринуждённо! Рекомендую)
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
    Экскурсия очень понравилась,экскурсовод Мария очень подробно рассказывала о семье Елисеевых! И показала самые интересные места и даже документальное кино!
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Петербург торговый. По ту сторону витрин
    Отличная экскурсия, очень информативная. Рекомендую!
  • О
    Олеся
    15 апреля 2024
    Истории успеха Фаберже и Елисеевых
    В Питере мы бываем регулярно и всегда ищем новые впечатления, локации, виды, истории, легенды. Из множества вариантов выбрали Истории успеха
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    Фаберже и Елисеевых. Добрая улыбка экскурсовода Марии осветила наш путь в трехчасовое путешествие в мир легендарных, таких известных на слух фамилий, но таких неизвестных судеб. Экскурсия носит индивидуальный характер. Ее можно разделить на два этапа: музей Фаберже и затем буквально в 7-10 минутах ходьбы Магазин Елисеевых. Впечатления выше всех наших ожиданий. История, образы, легенды - ты погружаешься в эту атмосферу с головой. Начинаешь понимать почему весь мир сходит с ума от яиц Фаберже, в чем их уникальность, видишь ювелирные изделия неописуемой красоты и ценности, узнаешь историю ювелирной династии, начинаешь грустить, узнав, что в один миг революционным вихрем сметает все то, что во всем мире считалось уникальным и неповторимым… Затем Мария плавно переходит к повествованию о другой именитой фамилии и здесь ты также не перестаешь сопереживать, восхищаться, удивляться… Елисеевы - династия со своими скелетами в шкафу и поразительными фактами создания торговой Империи в большой Российской Империи. И опять все разбивается о борт революционного корабля. Крах величия, могущества, изобилия… крах больших имен… Обязательно найдите время для того, чтобы встретиться с Марией на этой замечательной экскурсии. Эрудированная, интеллигентная, тактичная и внимательная к деталям Мария обязательно вам понравится. Несомненно рекомендую!

  • А
    Анна
    6 марта 2024
    Культшопинг в стильном Петербурге
    Побродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… Мое сердце покорил местный бренд
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    натуральной косметики. Аутентично, душевно, стильно, 1000% натурально. Отличная замена похожим зарубежным брендам, ушедшим с рынка🔥 Что-то просто смотрела, что-то примеряла, что-то покупала. Но покупка в таком путешествии не самоцель ☺️ Осталась довольна!

    Побродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… Мое
  • И
    Ирина
    5 ноября 2023
    Культшопинг в стильном Петербурге
    Диана - молодец. Непросто предлагать локации для посещения и возможного выбора одежды абсолютно незнакомым людям с неизвестными тебе предпочтениями. Один
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    момент не дал оценить экскурсию на "отлично": в процессе передвижения Диана рассказывает что-то интересное, но при этом смотрит перед собой, не в сторону собеседника. А если на тебе шапка и капюшон, идёт дождь, то приходится очень напрягаться и практически вытягивать шею, чтобы все это услышать…

  • К
    Ксения
    2 ноября 2023
    Культшопинг в стильном Петербурге
    Диана поразила познаниями не только в моде, но и истории, журналистике, мейнстримах Питера, показала разнообразные магазинчики Петроградской стороны, терпеливо ждала во время примерок
  • Е
    Елена
    18 сентября 2023
    Петербург на машине времени: семейная экскурсия
    Алёна провела замечательную экскурсию для девочек 14 лет. Информацию дала в интересной, запоминающейся, впечатляющей форме. Ни минуты скучных рассказов. Грамотно
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    составленный. маршрут, который был пройден раньше девочками не раз, но с Алёной они увидели много нового и узнали много увлекательного) А самое главное всё запомнили и теперь могут поделиться с друзьями! Нестандартный подход, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шопинг»

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  3. Петербург на машине времени: семейная экскурсия
  4. Европейская мода в Петербурге
  5. Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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