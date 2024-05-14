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Фаберже и Елисеевых. Добрая улыбка экскурсовода Марии осветила наш путь в трехчасовое путешествие в мир легендарных, таких известных на слух фамилий, но таких неизвестных судеб. Экскурсия носит индивидуальный характер. Ее можно разделить на два этапа: музей Фаберже и затем буквально в 7-10 минутах ходьбы Магазин Елисеевых. Впечатления выше всех наших ожиданий. История, образы, легенды - ты погружаешься в эту атмосферу с головой. Начинаешь понимать почему весь мир сходит с ума от яиц Фаберже, в чем их уникальность, видишь ювелирные изделия неописуемой красоты и ценности, узнаешь историю ювелирной династии, начинаешь грустить, узнав, что в один миг революционным вихрем сметает все то, что во всем мире считалось уникальным и неповторимым… Затем Мария плавно переходит к повествованию о другой именитой фамилии и здесь ты также не перестаешь сопереживать, восхищаться, удивляться… Елисеевы - династия со своими скелетами в шкафу и поразительными фактами создания торговой Империи в большой Российской Империи. И опять все разбивается о борт революционного корабля. Крах величия, могущества, изобилия… крах больших имен… Обязательно найдите время для того, чтобы встретиться с Марией на этой замечательной экскурсии. Эрудированная, интеллигентная, тактичная и внимательная к деталям Мария обязательно вам понравится. Несомненно рекомендую!