Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом

Обойти секретные магазинчики города и найти настоящие сокровища там, куда не ступала нога туриста
Эта прогулка по винтажным магазинам создана для тех, кто желает обновить гардероб без больших затрат и открыть для себя совершенно особенную грань Петербурга.

В компании профессионального стилиста вы отыщете уникальные вещи на барахолках, заглянете в лучшие секонд-хенды и обзаведетесь адресами секретных магазинчиков города.
4.7
19 отзывов
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом

Описание экскурсии

Составить «план охоты» за чашкой кофе

Где в Петербурге можно найти за бесценок итальянские свитера из кашемира, хиппи-рубашки из 60ых, джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Ваш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Сперва за ароматным кофе в секретной кофейне вы обсудите формат прогулки, свои пожелания и стиль. Хотите ли вы найти одежду или ретро-фотоаппарат, украшения, духи или диковинки для интерьера — все это уже ждет вас в секонд-хендах и барахолках, которые составят основу маршрута.

Винтажные тайники города

Мы прогуляемся по центру города — но не по петербургским парадным, проспектам и достопримечательностям. Маленькие сокровища будут ждать вас в тихих двориках, закоулках и в других местах, куда невозможно попасть, не зная точного адреса, ведь часто владельцы магазинчиков предпочитают обойтись без вывески. Гид-стилист проведет вас по секретным барахолкам и винтажным лавочкам, поможет подобрать интересные образы и с новой стороны взглянуть на вещи. Кроме того, обязательно поговорим о петербургской моде, искусстве и андеграудной культуре.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, маршрут проходит по центру города
  • Чтобы получить максимальную пользу от прогулки, заранее свяжитесь с гидом и расскажите о своих пожеланиях, это поможет нам подготовить для вас индивидуальный маршрут
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-стилист из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Район метро Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 62476 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
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цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Никогда раньше не бывала в секондах, но рада, что исправила это! 🎉 Питер - самое подходящее место, а Арсений - прекрасный проводник (без него я бы вообще не поняла, как
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и куда смотреть, а он точно знал, с какой вешалки какую жемчужинку достать 😎). Ушла с двумя рубашками, юбкой Marni, брюками и украшением. И уже хочется вернуться за новыми сокровищами. Всем советую! 👍🏼

Никогда раньше не бывала в секондах, но рада, что исправила это! 🎉 Питер - самое подходящее
Никогда раньше не бывала в секондах, но рада, что исправила это! 🎉 Питер - самое подходящее
Никогда раньше не бывала в секондах, но рада, что исправила это! 🎉 Питер - самое подходящее
Никогда раньше не бывала в секондах, но рада, что исправила это! 🎉 Питер - самое подходящее
Никогда раньше не бывала в секондах, но рада, что исправила это! 🎉 Питер - самое подходящее
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О
Отлично продуманный маршрут. Гуляя по Питербургу вы даже не обратите внимание на небольшие вывески, за которыми "прячутся" небольшие магазинчики с винтажными вещичками. Если вы любите винтажные вещи и хотите окунуться в нечто захватывающее, затягивающее, то вам обязательно нужно воспользоваться случаем и побывать на этой экскурсии. Гид Вероника хороший, интересный рассказчик с которым время летит не заметно.
Отлично продуманный маршрут. Гуляя по Питербургу вы даже не обратите внимание на небольшие вывески, за которыми
Отлично продуманный маршрут. Гуляя по Питербургу вы даже не обратите внимание на небольшие вывески, за которыми
Отлично продуманный маршрут. Гуляя по Питербургу вы даже не обратите внимание на небольшие вывески, за которыми
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О
Отношение к экскурсии неоднозначное. Мои ожидания не оправдались, так как меня не спросили, а я сама не сказала, на какую сумму рассчитываю, и какие размеры ношу, что именно хочу купить.
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Поэтому, хоть оплачено было и за 2 человек, гид-стилист Алексей занимался только дочкой, поскольку на мой 54, в тех магазинах, которые мы посетили, на меня практически ничего не было. Первый магазин нам понравился, очень интересные антикварные вещи, обувь, сумки, кимоно, палантины. Правда, дочке, размер 44-46, тоже почти все что понравилось оказалось мало. Наш гид Алексей, к слову, очень стильный, очень старался что-то подобрать нам, но подошла дочери только юбка-килт. Следующие магазины оказались с очень высокими ценами, не вижу смысла покупать вещи б/у за 20 и более тысяч. Ещё очень удивило и разочаровало отношение в этих магазинах к клиентам, продавцы даже болтать не перестали и не подходили к нам! А в последнем магазине, так вообще, у меня случился когнитивный диссонанс!! В магазине, где стоимость б/у вещей составляет в среднем от 10 до 50 тысяч, мы нашли кардиган в пятнах!!! Нам сказали, что сделают за него скидку 1,5 тыс (он стоил 10 тыс. уже с предыдущей скидкой), за то что хозяйка вещи не смогла отнести ее в химчистку и сдала в магазин. Но даже и не это странно!! Магазин такого уровня эту вещь принял и даже не привёл в надлежащий вид!!! Я в шоке!!! В общем, сама экскурсия интересная, необычная, гид Алексей очень стильный, и мы за 1,5 часа даже успели купить 2 вещи. Но хотелось бы, чтобы гид не только искал вещи, подходящие с его точки зрения, но и рассказал что-то о стилях, которые носят в городе и моде сейчас в целом. Вроде бы позиционируется эта экскурсия как поход по магазинам со стилистом.

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Валерия
Замечательное приключение у нас получилось с Алексеем! Это новый взгляд на Питер, как бы изнутри. Алексей - легкий в общении, внимательный, увлеченный, интеллигентный. Абсолютно не чувствуешь себя на экскурсии. Больше
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похоже на прогулку по магазинам с друзьями)) Каждый магазин здесь - это место, которое «делают люди». Интерьер, отношение к вещам и покупателям - все сделано с душой и своим характером! Богатейшие впечатления и большое количество пакетов мы везем из Санкт-Петербурга!!! Спасибо всем!

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Галина
Спасибо экскурсоводу по винтажному Питеру Оле! Она показала такие места, которые я никогда бы не нашла сама. Оказывается, стильные и брендовые вещи можно купить совсем недорого. Также Оля поделилась адресами магазинов, не вошедших в экскурсию.
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А
Благодарю Алексея за классную экскурсию, по концептуальным бутикам, и знакомству с премиальными японскими и итальянскими брендами, и дизайнерами.
Очень понравился индивидуальный подход и постройка маршрута под наши пожелания.
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