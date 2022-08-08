Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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Поэтому, хоть оплачено было и за 2 человек, гид-стилист Алексей занимался только дочкой, поскольку на мой 54, в тех магазинах, которые мы посетили, на меня практически ничего не было. Первый магазин нам понравился, очень интересные антикварные вещи, обувь, сумки, кимоно, палантины. Правда, дочке, размер 44-46, тоже почти все что понравилось оказалось мало. Наш гид Алексей, к слову, очень стильный, очень старался что-то подобрать нам, но подошла дочери только юбка-килт. Следующие магазины оказались с очень высокими ценами, не вижу смысла покупать вещи б/у за 20 и более тысяч. Ещё очень удивило и разочаровало отношение в этих магазинах к клиентам, продавцы даже болтать не перестали и не подходили к нам! А в последнем магазине, так вообще, у меня случился когнитивный диссонанс!! В магазине, где стоимость б/у вещей составляет в среднем от 10 до 50 тысяч, мы нашли кардиган в пятнах!!! Нам сказали, что сделают за него скидку 1,5 тыс (он стоил 10 тыс. уже с предыдущей скидкой), за то что хозяйка вещи не смогла отнести ее в химчистку и сдала в магазин. Но даже и не это странно!! Магазин такого уровня эту вещь принял и даже не привёл в надлежащий вид!!! Я в шоке!!! В общем, сама экскурсия интересная, необычная, гид Алексей очень стильный, и мы за 1,5 часа даже успели купить 2 вещи. Но хотелось бы, чтобы гид не только искал вещи, подходящие с его точки зрения, но и рассказал что-то о стилях, которые носят в городе и моде сейчас в целом. Вроде бы позиционируется эта экскурсия как поход по магазинам со стилистом.