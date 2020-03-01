Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом

Обойти секретные магазинчики города и найти настоящие сокровища там, куда не ступала нога туриста

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Эта прогулка по винтажным магазинам создана для тех, кто желает обновить гардероб без больших затрат и открыть для себя совершенно особенную грань Петербурга.

В компании профессионального стилиста вы отыщете уникальные вещи на барахолках, заглянете в лучшие секонд-хенды и обзаведетесь адресами секретных магазинчиков города.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Встреча Район метро Восстания
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Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом

Что вас ожидает

Составить «план охоты» за чашкой кофе
Где в Петербурге можно найти за бесценок итальянские свитера из кашемира, хиппи-рубашки из 60ых, джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Ваш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Сперва за ароматным кофе в секретной кофейне вы обсудите формат прогулки, свои пожелания и стиль. Хотите ли вы найти одежду или ретро-фотоаппарат, украшения, духи или диковинки для интерьера — все это уже ждет вас в секонд-хендах и барахолках, которые составят основу маршрута.

Винтажные тайники города
Мы прогуляемся по центру города — но не по петербургским парадным, проспектам и достопримечательностям. Маленькие сокровища будут ждать вас в тихих двориках, закоулках и в других местах, куда невозможно попасть, не зная точного адреса, ведь часто владельцы магазинчиков предпочитают обойтись без вывески. Гид-стилист проведет вас по секретным барахолкам и винтажным лавочкам, поможет подобрать интересные образы и с новой стороны взглянуть на вещи. Кроме того, обязательно поговорим о петербургской моде, искусстве и андеграудной культуре.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, маршрут проходит по центру города
  • Чтобы получить максимальную пользу от прогулки, заранее свяжитесь с гидом и расскажите о своих пожеланиях, это поможет нам подготовить для вас индивидуальный маршрут
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-стилист из нашей команды
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Район метро Восстания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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