Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Составить «план охоты» за чашкой кофе

Где в Петербурге можно найти за бесценок итальянские свитера из кашемира, хиппи-рубашки из 60ых, джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Ваш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Сперва за ароматным кофе в секретной кофейне вы обсудите формат прогулки, свои пожелания и стиль. Хотите ли вы найти одежду или ретро-фотоаппарат, украшения, духи или диковинки для интерьера — все это уже ждет вас в секонд-хендах и барахолках, которые составят основу маршрута.

Винтажные тайники города

Мы прогуляемся по центру города — но не по петербургским парадным, проспектам и достопримечательностям. Маленькие сокровища будут ждать вас в тихих двориках, закоулках и в других местах, куда невозможно попасть, не зная точного адреса, ведь часто владельцы магазинчиков предпочитают обойтись без вывески. Гид-стилист проведет вас по секретным барахолкам и винтажным лавочкам, поможет подобрать интересные образы и с новой стороны взглянуть на вещи. Кроме того, обязательно поговорим о петербургской моде, искусстве и андеграудной культуре.