Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

В компании профессионального стилиста вы отыщете уникальные вещи на барахолках, заглянете в лучшие секонд-хенды и обзаведетесь адресами секретных магазинчиков города.
Описание экскурсии
Составить «план охоты» за чашкой кофе
Где в Петербурге можно найти за бесценок итальянские свитера из кашемира, хиппи-рубашки из 60ых, джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Ваш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Сперва за ароматным кофе в секретной кофейне вы обсудите формат прогулки, свои пожелания и стиль. Хотите ли вы найти одежду или ретро-фотоаппарат, украшения, духи или диковинки для интерьера — все это уже ждет вас в секонд-хендах и барахолках, которые составят основу маршрута.
Винтажные тайники города
Мы прогуляемся по центру города — но не по петербургским парадным, проспектам и достопримечательностям. Маленькие сокровища будут ждать вас в тихих двориках, закоулках и в других местах, куда невозможно попасть, не зная точного адреса, ведь часто владельцы магазинчиков предпочитают обойтись без вывески. Гид-стилист проведет вас по секретным барахолкам и винтажным лавочкам, поможет подобрать интересные образы и с новой стороны взглянуть на вещи. Кроме того, обязательно поговорим о петербургской моде, искусстве и андеграудной культуре.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, маршрут проходит по центру города
- Чтобы получить максимальную пользу от прогулки, заранее свяжитесь с гидом и расскажите о своих пожеланиях, это поможет нам подготовить для вас индивидуальный маршрут
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-стилист из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень понравился индивидуальный подход и постройка маршрута под наши пожелания.