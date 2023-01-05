Порой хочется взглянуть на привычные вещи по-новому. Невский проспект — как раз то место, где это стоит сделать. Здесь всегда кипит жизнь: люди торопятся по делам, идут в кино и за покупками. Приглашаю вместе «замедлиться» и хорошенько осмотреться! Вам откроются роскошные витрины, изящные интерьеры ушедших эпох и нескучные истории о жизни города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гостиный двор, Пассаж и магазин купцов Елисеевых

Мы зайдем в Гостиный двор и поговорим о временах, когда он был громадным торговым «механизмом» со своими законами и невероятно колоритной атмосферой. Погуляем по элегантной «улице-магазину» Пассаж и осмотрим знаменитый магазин купцов Елисеевых, поражающий изобилием и великолепием. Если пожелаете, также заглянем на чашечку ароматного кофе в уютную кондитерскую с двухсотлетней историей.

Нескучное погружение в прошлое

Купеческие традиции и парижский шик, семейные драмы и городские курьезы. Дом Романовых и блистательная Коко Шанель, новаторство графа Стенбок-Фермора и рождение грандиозной торговой империи из мешка апельсинов. Об этом и многом другом вы узнаете, гуляя по исторической части «Невской першпективы»!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.