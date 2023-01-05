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За покупками в начало века

Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты
Порой хочется взглянуть на привычные вещи по-новому. Невский проспект — как раз то место, где это стоит сделать. Здесь всегда кипит жизнь: люди торопятся по делам, идут в кино и за покупками.

Приглашаю вместе «замедлиться» и хорошенько осмотреться! Вам откроются роскошные витрины, изящные интерьеры ушедших эпох и нескучные истории о жизни города.
5
2 отзыва
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века

Описание экскурсии

Гостиный двор, Пассаж и магазин купцов Елисеевых

Мы зайдем в Гостиный двор и поговорим о временах, когда он был громадным торговым «механизмом» со своими законами и невероятно колоритной атмосферой. Погуляем по элегантной «улице-магазину» Пассаж и осмотрим знаменитый магазин купцов Елисеевых, поражающий изобилием и великолепием. Если пожелаете, также заглянем на чашечку ароматного кофе в уютную кондитерскую с двухсотлетней историей.

Нескучное погружение в прошлое

Купеческие традиции и парижский шик, семейные драмы и городские курьезы. Дом Романовых и блистательная Коко Шанель, новаторство графа Стенбок-Фермора и рождение грандиозной торговой империи из мешка апельсинов. Об этом и многом другом вы узнаете, гуляя по исторической части «Невской першпективы»!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 236 туристов
Я лицензированный гид, выпускница Школы гидов Дома культуры Льва Лурье. Буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает
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благоговейный трепет… Что-то вроде жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Полина
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказала всё по заявленной программе, была очень внимательной и отзывчивой, отвечала на все вопросы вне программы, дала несколько замечательных рекомендаций. Советую экскурсию тем, кто уже устал от классической программы и хочет узнать что-то новое.
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Н
Нам очень понравилась. Экскурсовод эрудирован, с хорошим языком и интересной подачей материала. Мы много где и с кем были на экскурсиях и прошедшая была одной из самых хороших.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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