За покупками в начало века

Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты

Индивидуальная
Порой хочется взглянуть на привычные вещи по-новому.

Невский проспект — как раз то место, где это стоит сделать.

Здесь всегда кипит жизнь: люди торопятся по делам, идут в кино и за покупками.

Приглашаю вместе «замедлиться» и хорошенько осмотреться! Вам откроются роскошные витрины, изящные интерьеры ушедших эпох и нескучные истории о жизни города.
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
За покупками в начало века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гостиный двор, Пассаж и магазин купцов Елисеевых

Мы зайдем в Гостиный двор и поговорим о временах, когда он был громадным торговым «механизмом» со своими законами и невероятно колоритной атмосферой. Погуляем по элегантной «улице-магазину» Пассаж и осмотрим знаменитый магазин купцов Елисеевых, поражающий изобилием и великолепием. Если пожелаете, также заглянем на чашечку ароматного кофе в уютную кондитерскую с двухсотлетней историей.

Нескучное погружение в прошлое

Купеческие традиции и парижский шик, семейные драмы и городские курьезы. Дом Романовых и блистательная Коко Шанель, новаторство графа Стенбок-Фермора и рождение грандиозной торговой империи из мешка апельсинов. Об этом и многом другом вы узнаете, гуляя по исторической части «Невской першпективы»!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Невский проспект
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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