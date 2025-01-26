На экскурсии мы вместе попробуем разобраться, что такое современное искусство, как понять его и полюбить. Посмотрим на жизнь сегодняшнего Петербурга, окунёмся в мир креативных индустрий, изучим объекты стрит- и паблик-арта. И самое атмосферное — погуляем по набережной нашего моря.

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Описание экскурсии

Искусство начало развиваться на Васильевском острове ещё во времена Петра I. За последние годы здесь открылось множество галерей, кластеров и арт-пространств, с которыми мы с вами и познакомимся. В программе:

Музей-институт семьи Рерихов в старинном особняке академика Михаила Боткина — одного из видных коллекционеров и меценатов своего времени, где не раз бывал Николай Рерих. Здесь у нас будет экскурсия классического формата с сотрудником музея

в старинном особняке академика Михаила Боткина — одного из видных коллекционеров и меценатов своего времени, где не раз бывал Николай Рерих. Здесь у нас будет экскурсия классического формата с сотрудником музея «Арт-муза» . В 2013 году помещения бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» превратились в объединение творческих людей, которые преобразили индустриальное здание в культурное место для творчества. Мы посетим два этажа и посмотрим временные выставки

. В 2013 году помещения бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» превратились в объединение творческих людей, которые преобразили индустриальное здание в культурное место для творчества. Мы посетим два этажа и посмотрим временные выставки Арт-квартал «Брусницын» — относительно новая точка притяжения неравнодушных к эстетике петербургского урбанизма. Культурный квартал объединил в себе прошлое, настоящее и будущее. Здесь прогуляемся по аллее стрит-арта и посетим выставочный центр на территории

— относительно новая точка притяжения неравнодушных к эстетике петербургского урбанизма. Культурный квартал объединил в себе прошлое, настоящее и будущее. Здесь прогуляемся по аллее стрит-арта и посетим выставочный центр на территории «Севкабель-порт». Проект, который преобразил заводские территории Васильевского острова. На базе бывших цехов и административных зданий производства «Севкабель» появилось культурное пространство с масштабными выставками, маркетами и набережной с видом на море

Вы узнаете:

Почему из острова не получилась «Новая Голландия»

Николай Рерих — реалист, символист или мистик

Как Васильевский стал центром притяжения молодых, ярких и креативных

Почему Коко Шанель назвала один из своих парфюмов «Русская кожа»

Где находится то самое зеркало Дракулы

Чем отличается современное искусство от актуального

Как отличить стрит-арт от паблик-арта

Будет и немного мистики, легенд и баек про наш Васильевский. Также поговорим о семье Рериха, Иосифе Бродском, вспомним Алексея Балабанова.

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям с 12 лет

Поедем на ярком Мини Купере (детских кресел нет). Можем забрать вас от отеля (по дополнительной договорённости)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы