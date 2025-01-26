Креативный Васильевский на «Мини Купере»

Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
На экскурсии мы вместе попробуем разобраться, что такое современное искусство, как понять его и полюбить.

Посмотрим на жизнь сегодняшнего Петербурга, окунёмся в мир креативных индустрий, изучим объекты стрит- и паблик-арта. И самое атмосферное — погуляем по набережной нашего моря.
5
1 отзыв
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев5
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фев
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Искусство начало развиваться на Васильевском острове ещё во времена Петра I. За последние годы здесь открылось множество галерей, кластеров и арт-пространств, с которыми мы с вами и познакомимся. В программе:

  • Музей-институт семьи Рерихов в старинном особняке академика Михаила Боткина — одного из видных коллекционеров и меценатов своего времени, где не раз бывал Николай Рерих. Здесь у нас будет экскурсия классического формата с сотрудником музея
  • «Арт-муза». В 2013 году помещения бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» превратились в объединение творческих людей, которые преобразили индустриальное здание в культурное место для творчества. Мы посетим два этажа и посмотрим временные выставки
  • Арт-квартал «Брусницын» — относительно новая точка притяжения неравнодушных к эстетике петербургского урбанизма. Культурный квартал объединил в себе прошлое, настоящее и будущее. Здесь прогуляемся по аллее стрит-арта и посетим выставочный центр на территории
  • «Севкабель-порт». Проект, который преобразил заводские территории Васильевского острова. На базе бывших цехов и административных зданий производства «Севкабель» появилось культурное пространство с масштабными выставками, маркетами и набережной с видом на море

Вы узнаете:

  • Почему из острова не получилась «Новая Голландия»
  • Николай Рерих — реалист, символист или мистик
  • Как Васильевский стал центром притяжения молодых, ярких и креативных
  • Почему Коко Шанель назвала один из своих парфюмов «Русская кожа»
  • Где находится то самое зеркало Дракулы
  • Чем отличается современное искусство от актуального
  • Как отличить стрит-арт от паблик-арта

Будет и немного мистики, легенд и баек про наш Васильевский. Также поговорим о семье Рериха, Иосифе Бродском, вспомним Алексея Балабанова.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Поедем на ярком Мини Купере (детских кресел нет). Можем забрать вас от отеля (по дополнительной договорённости)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей семьи Рерихов — 150–300 ₽ с человека
  • Экскурсия по музею — 600 ₽ с группы
  • Посещение арт-центра на территории культурного пространства «Брусницын» — 400 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На 18-й линии Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Мария
26 янв 2025
Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶
Экскурсия по музею-институту семьи Рерихов прошла на одном дыхании.
Артмуза❤️‍🔥, огромное общественное пространство с бесплатным посещением. Выставки,мастерские художников, студии,
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бутики кафе. Тут обязательно нужно побывать всём гостям города.
Брусницын и Севкабель порт, общественное пространство на берегу Финского залива. С Эллой побывали в бутике художника. Интересно и необычно.
Такой формат экскурсии зашёл на ура❤️‍🔥
По наводке Эллы поужинали в замечательном Грузинском бистро.
Огромное спасибо за чудесный вечер 😊

Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶

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