Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время уличное искусство наиболее доступно и ярко. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной погода может быть суровой, но это не мешает насладиться атмосферой и красотой стрит-арта.

Уличное искусство в Санкт-Петербурге - это не только граффити, но и фрески, теги и многое другое. На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть работы таких мастеров, как Urbanfresco, Кирилл Ведерников и других. Каждый маршрут уникален, ведь уличное искусство постоянно меняется. Это возможность узнать историю и развитие стрит-арта, а также насладиться его красотой и разнообразием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.

Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.