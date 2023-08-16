Уличное искусство в Санкт-Петербурге - это не только граффити, но и фрески, теги и многое другое.
На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть работы таких мастеров, как Urbanfresco, Кирилл Ведерников и других. Каждый маршрут уникален, ведь уличное искусство постоянно меняется.
Это возможность узнать историю и развитие стрит-арта, а также насладиться его красотой и разнообразием
На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть работы таких мастеров, как Urbanfresco, Кирилл Ведерников и других. Каждый маршрут уникален, ведь уличное искусство постоянно меняется.
Это возможность узнать историю и развитие стрит-арта, а также насладиться его красотой и разнообразием
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные работы Urbanfresco
- 🖌️ История и развитие стрит-арта
- 🧑🎨 Знакомство с местными художниками
- 🌆 Прогулка по живописным районам
- 🔍 Уникальный маршрут каждый раз
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время уличное искусство наиболее доступно и ярко. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной погода может быть суровой, но это не мешает насладиться атмосферой и красотой стрит-арта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Владимирская
- Чернышевская
Описание экскурсии
Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.
Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3670 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам с потайными лазейками, барами, и, конечно, разными видами современных настенных росписей) очень интенсивная и насыщенная прогулка в районе Литейного, взяли на заметку много симпатичных мест для посещения!
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Т
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны! Со стороны очень интересной «изнанки». Точно будем повторять похожие выходы в Питере!
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Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Дочке 16ти лет тоже очень понравилось.
Дочке 16ти лет тоже очень понравилось.
+2
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К
Дата посещения: 13 июл 2025
Из плюсов: отличная коммуникация, быстро отвечают, приятные люди, очень любезно пошли навстречу и сдвинули экскурсию на пол часа раньше.
Из зон развития: мало что показали, а то что показали не впечатляет, даже простенький итальянский дворик не включён. Слабый материал. Экскурсовод очень приятная, но она не специализируется на стрит арте.
Из зон развития: мало что показали, а то что показали не впечатляет, даже простенький итальянский дворик не включён. Слабый материал. Экскурсовод очень приятная, но она не специализируется на стрит арте.
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А
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
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Хотим поблагодарить чудесную девушку Марину, которая провела нам прекрасную экскурсию по арт местам и рассказала много интересных фактов!
Увидели много разных классных локаций и видов уличного искусства, написали с разрешения сообщение
Увидели много разных классных локаций и видов уличного искусства, написали с разрешения сообщение
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