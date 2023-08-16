Мои заказы

Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески! Индивидульная экскурсия

Петербургская уличная живопись - это больше, чем граффити. Узнайте о художниках и их творениях, которые украшают городские стены и улицы
Уличное искусство в Санкт-Петербурге - это не только граффити, но и фрески, теги и многое другое.

На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть работы таких мастеров, как Urbanfresco, Кирилл Ведерников и других. Каждый маршрут уникален, ведь уличное искусство постоянно меняется.

Это возможность узнать историю и развитие стрит-арта, а также насладиться его красотой и разнообразием
4.8
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные работы Urbanfresco
  • 🖌️ История и развитие стрит-арта
  • 🧑‍🎨 Знакомство с местными художниками
  • 🌆 Прогулка по живописным районам
  • 🔍 Уникальный маршрут каждый раз

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время уличное искусство наиболее доступно и ярко. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной погода может быть суровой, но это не мешает насладиться атмосферой и красотой стрит-арта.
Сейчас август — это идеальное время.
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески! Индивидульная экскурсия
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески! Индивидульная экскурсия
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески! Индивидульная экскурсия

Что можно увидеть

  • Владимирская
  • Чернышевская

Описание экскурсии

Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.

Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3670 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
1
2
1
S
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам с потайными лазейками, барами, и, конечно, разными видами современных настенных росписей) очень интенсивная и насыщенная прогулка в районе Литейного, взяли на заметку много симпатичных мест для посещения!
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны! Со стороны очень интересной «изнанки». Точно будем повторять похожие выходы в Питере!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Дочке 16ти лет тоже очень понравилось.
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!+2
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 13 июл 2025
Из плюсов: отличная коммуникация, быстро отвечают, приятные люди, очень любезно пошли навстречу и сдвинули экскурсию на пол часа раньше.
Из зон развития: мало что показали, а то что показали не впечатляет, даже простенький итальянский дворик не включён. Слабый материал. Экскурсовод очень приятная, но она не специализируется на стрит арте.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Хотим поблагодарить чудесную девушку Марину, которая провела нам прекрасную экскурсию по арт местам и рассказала много интересных фактов!
Увидели много разных классных локаций и видов уличного искусства, написали с разрешения сообщение
читать дальшеуменьшить

на стене у дворика Анны Ахматовой, а также получили много идей для проведения культурного досуга в области искусства в любимой Питере!
Если Вы хотите увидеть город с новой стороны, то это отличная возможность!
Большое спасибо, вернёмся обязательно за новыми экскурсиями.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески! Индивидульная экскурсия»

Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Пешая
2 часа
259 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Прогулка по скрытым уголкам Петербурга, где яркие граффити и паблик-арт оживляют городские дворы и улицы, создавая уникальную атмосферу
Начало: Невский проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
от 3950 ₽ за всё до 2 чел.
Ночной креативный Петербург на «мини купере». Арт и бары
На машине
3 часа
-
5%
125 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной креативный Петербург на «мини купере». Арт и бары
Насладиться петербургским артом, увидеть море и опрокинуть по шоту в тайном баре
Начало: У м. Площадь Восстания
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от 6650 ₽7000 ₽ за всё до 4 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Пешая
1.5 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
13 авг в 14:00
14 авг в 14:00
1600 ₽ за человека
Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
Погрузитесь в мир петербургского стрит-арта, гуляя по загадочным переулкам и дворам. Откройте для себя граффити, скульптуры и истории их создателей
Начало: В районе м. Петроградская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 5600 ₽ за группу