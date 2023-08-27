Отыскать на улицах города работы современных художников и познакомиться с их творчеством
Уличное искусство — это не только граффити.
На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.
Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.
Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.
Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Литейном проспекте 60
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 267 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я провожу экскурсии по неформальному Петербургу. Буду рад показать вам любимый город таким, каким его вижу я: небанальным и очень насыщенным. Постараюсь раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 авг 2023
Экскурсия оставила приятные впечатления. Чувствуется что гид живёт тем, о чем рассказывает)
Спасибо!
Спасибо!
S
Svetlana
16 авг 2023
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам с потайными лазейками, барами, и, конечно, разными видами современных настенных росписей) очень интенсивная и насыщенная прогулка в районе Литейного, взяли на заметку много симпатичных мест для посещения!
Елена
9 авг 2023
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Дочке 16ти лет тоже очень понравилось.
Дочке 16ти лет тоже очень понравилось.
К
Кирилл
31 июля 2023
Нереально крутой тур от Влада по стриту!
Даже не ожидал, что так круто будет!
В конце даже познакомились с художником и сделали совместную работу в арке, улет!
Полный рекомендасьон!
Даже не ожидал, что так круто будет!
В конце даже познакомились с художником и сделали совместную работу в арке, улет!
Полный рекомендасьон!
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