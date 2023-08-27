Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески

Отыскать на улицах города работы современных художников и познакомиться с их творчеством

5
4 отзыва
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Уличное искусство — это не только граффити.

На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.

Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.

Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Литейном проспекте 60
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
27 авг 2023
Экскурсия оставила приятные впечатления. Чувствуется что гид живёт тем, о чем рассказывает)
Спасибо!
S
16 авг 2023
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам с потайными лазейками, барами, и, конечно, разными видами современных настенных росписей) очень интенсивная и насыщенная прогулка в районе Литейного, взяли на заметку много симпатичных мест для посещения!
Дети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикамДети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикамДети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикамДети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикамДети увлекаются стрит-арт культурой, им и нам, родителям, было очень интересно погулять с Владом по дворикам
Елена
9 авг 2023
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
Дочке 16ти лет тоже очень понравилось.
Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!Интересная хорошо организованная экскурсия. Спасибо Владу, - открыла для себя Литейный, его характер. Много "пищи" для ума и глаз. Вдохновляет!
К
31 июля 2023
Нереально крутой тур от Влада по стриту!
Даже не ожидал, что так круто будет!
В конце даже познакомились с художником и сделали совместную работу в арке, улет!
Полный рекомендасьон!

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