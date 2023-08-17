Я глубоко изучаю ювелирное искусство Карла Фаберже. Общаюсь с лучшими экспертами, интересуюсь их исследованиями — и вдохновляюсь на создание экскурсий. На нашей встрече в музее Фаберже мы обсудим драгоценное наследие придворного ювелира. И непременно — личность гения, который не любил быть на свету, но выстроил целую сверкающую империю.

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Описание

Что вас ожидает

Эта история начнётся в роскошных интерьерах Шуваловского дворца. Я расскажу вам о романе Александра I и хозяйки дома — он длился целых 15 лет! А там, где царская история любви, там драгоценные подарки с участием лучших ювелиров — поговорим о них и остановимся на Карле Фаберже. Я расскажу, как ювелир с французскими корнями придумал для русской императрицы изящный подарок и почему это было именно яйцо. Мы обсудим стремительно взлетевшую карьеру Фаберже и вмешательство судьбы-злодейки в его историю успеха.

Вы узнаете:

какую императрицу не очень-то почитал Карл Фаберже,

что драгоценного коллекционировал Николай II,

кто был главным конкурентом Фаберже,

что заказал ювелиру барон Ротшильд

и, наконец, почему ювелир тайно бежал из Петербурга, оставив драгоценности в необычном сейфе.

Помимо пасхальной коллекции из 13 шедевров Фаберже, я познакомлю вас с изделиями других прославленных ювелирных домов. Вас ждёт увлекательное погружение в мир дамских «штучек», придворного этикета, питейных традиций и причуд сильных мира сего.

Я расскажу:

что обычно дарили балерине Матильде Кшесинской,

за что принц Катара заплатил 9 миллионов долларов,

что наотрез отказалась делать правнучка Фаберже.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Фаберже — 1000 руб. с человека