Фаберже: ювелир королей и король ювелиров

Разобраться в истоках фабержемании, однажды захватившей мир

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Я глубоко изучаю ювелирное искусство Карла Фаберже. Общаюсь с лучшими экспертами, интересуюсь их исследованиями — и вдохновляюсь на создание экскурсий. На нашей встрече в музее Фаберже мы обсудим драгоценное наследие придворного ювелира.

И непременно — личность гения, который не любил быть на свету, но выстроил целую сверкающую империю.
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эта история начнётся в роскошных интерьерах Шуваловского дворца. Я расскажу вам о романе Александра I и хозяйки дома — он длился целых 15 лет! А там, где царская история любви, там драгоценные подарки с участием лучших ювелиров — поговорим о них и остановимся на Карле Фаберже. Я расскажу, как ювелир с французскими корнями придумал для русской императрицы изящный подарок и почему это было именно яйцо. Мы обсудим стремительно взлетевшую карьеру Фаберже и вмешательство судьбы-злодейки в его историю успеха.

Вы узнаете:

  • какую императрицу не очень-то почитал Карл Фаберже,
  • что драгоценного коллекционировал Николай II,
  • кто был главным конкурентом Фаберже,
  • что заказал ювелиру барон Ротшильд
  • и, наконец, почему ювелир тайно бежал из Петербурга, оставив драгоценности в необычном сейфе.

Помимо пасхальной коллекции из 13 шедевров Фаберже, я познакомлю вас с изделиями других прославленных ювелирных домов. Вас ждёт увлекательное погружение в мир дамских «штучек», придворного этикета, питейных традиций и причуд сильных мира сего.

Я расскажу:

  • что обычно дарили балерине Матильде Кшесинской,
  • за что принц Катара заплатил 9 миллионов долларов,
  • что наотрез отказалась делать правнучка Фаберже.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Фаберже — 1000 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
17 авг 2023
Замечательный гид. Подача материала логично, интересно, с эмоциональными красками. Рекомендуем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Музеи
Летние
Музей Фаберже
Популярные места
Искусство

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Империя Фаберже
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
на набережной реки Фонтанки
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
3 950 за всё до 5 чел.
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
9 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Легенды мирового ювелирного искусства и другие сокровища Российской империи
на набережной Фонтанки
Сегодня
30 сен
1 окт
2 окт
1 500 за человека
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Не просто увидеть шедевры музея и убранство храма, но и узнать о них любопытные факты
у входа в музей Фаберже
2 окт
3 окт
5 окт
6 окт
7 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ