Разобраться в истоках фабержемании, однажды захватившей мир
И непременно — личность гения, который не любил быть на свету, но выстроил целую сверкающую империю.
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Описание
Что вас ожидает
Эта история начнётся в роскошных интерьерах Шуваловского дворца. Я расскажу вам о романе Александра I и хозяйки дома — он длился целых 15 лет! А там, где царская история любви, там драгоценные подарки с участием лучших ювелиров — поговорим о них и остановимся на Карле Фаберже. Я расскажу, как ювелир с французскими корнями придумал для русской императрицы изящный подарок и почему это было именно яйцо. Мы обсудим стремительно взлетевшую карьеру Фаберже и вмешательство судьбы-злодейки в его историю успеха.
Вы узнаете:
- какую императрицу не очень-то почитал Карл Фаберже,
- что драгоценного коллекционировал Николай II,
- кто был главным конкурентом Фаберже,
- что заказал ювелиру барон Ротшильд
- и, наконец, почему ювелир тайно бежал из Петербурга, оставив драгоценности в необычном сейфе.
Помимо пасхальной коллекции из 13 шедевров Фаберже, я познакомлю вас с изделиями других прославленных ювелирных домов. Вас ждёт увлекательное погружение в мир дамских «штучек», придворного этикета, питейных традиций и причуд сильных мира сего.
Я расскажу:
- что обычно дарили балерине Матильде Кшесинской,
- за что принц Катара заплатил 9 миллионов долларов,
- что наотрез отказалась делать правнучка Фаберже.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей Фаберже — 1000 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле музея Фаберже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.