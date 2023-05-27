Ночная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга – увлекательное, незабываемое путешествие. Этот город с его старинными набережными и великолепными дворцами по праву называют Северной Венецией. Вы пройдете под многочисленными мостами – это и гигантские металлические с разводными пролетами на реке Неве, и небольшие ажурные над малыми реками и каналами, имеющие каждый свое имя и историю.

На этой экскурсии вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение Петербурга. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.