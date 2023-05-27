Мы отправимся в путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга - обзорная экскурсия по городу в огнях ночной подсветки. Вернемся в центральную акваторию Невы к моменту разведения главного моста нашего города. Разведение Дворцового моста будет проходить в огнях ночного города и под залпы салюта.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Что вас ожидает:
- Дворцовый мост
- Адмиралтейство
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Мраморный дворец
- Троицкий мост
- Летний сад
- Чижик пыжик
- Михайловский замок
- Мост Ломоносова
- Троицкий собор
- Река Фонтанка
- Крюков канал
- Семимостье
- Мариинский театр
- Остров Новая Голландия
- Река Мойка
- Синий мост
- Красный мост
- Зеленый мост
- Зимняя канавка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ночная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга – увлекательное, незабываемое путешествие. Этот город с его старинными набережными и великолепными дворцами по праву называют Северной Венецией. Вы пройдете под многочисленными мостами – это и гигантские металлические с разводными пролетами на реке Неве, и небольшие ажурные над малыми реками и каналами, имеющие каждый свое имя и историю.
На этой экскурсии вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение Петербурга. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на теплоходе
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Городской причал Медный ВсадникЗавершение: Там же
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Приобретая детский или льготный билет будьте готовы предъявить подтверждающие документы
- В пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании