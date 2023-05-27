Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода

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Мы отправимся в путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга - обзорная экскурсия по городу в огнях ночной подсветки. Вернемся в центральную акваторию Невы к моменту разведения главного моста нашего города. Разведение Дворцового моста будет проходить в огнях ночного города и под залпы салюта.
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Ближайшие даты:
27
мая

Что вас ожидает:

  • Дворцовый мост
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Мраморный дворец
  • Троицкий мост
  • Летний сад
  • Чижик пыжик
  • Михайловский замок
  • Мост Ломоносова
  • Троицкий собор
  • Река Фонтанка
  • Крюков канал
  • Семимостье
  • Мариинский театр
  • Остров Новая Голландия
  • Река Мойка
  • Синий мост
  • Красный мост
  • Зеленый мост
  • Зимняя канавка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ночная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга – увлекательное, незабываемое путешествие. Этот город с его старинными набережными и великолепными дворцами по праву называют Северной Венецией. Вы пройдете под многочисленными мостами – это и гигантские металлические с разводными пролетами на реке Неве, и небольшие ажурные над малыми реками и каналами, имеющие каждый свое имя и историю.
На этой экскурсии вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение Петербурга. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на теплоходе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Городской причал Медный Всадник
Завершение: Там же
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Приобретая детский или льготный билет будьте готовы предъявить подтверждающие документы
  • В пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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